Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

schon wieder eine verlorene Landtagswahl, neuer Streit im eigenen Lager - und in den Leitartikeln das hässliche Wort von der "Kanzlerdämmerung": Das war die Lage, als Gerhard Schröder vor gut elf Jahren im Kampf um die umstrittenen Agendareformen sein Amt zur Disposition stellte. Wird Angela Merkel dem Beispiel ihres Amtsvorgängers folgen und auf eine erneute Kanzlerkandidatur verzichten, so fragen derzeit manche in Berlin. Wohl kaum, so wird sie heute bei ihrer Rede im Bundestag mit Blick auf die aktuellen Umfragen deutlich machen. Danach ist die Union noch immer mit weitem Abstand stärkste Partei - und die Große Koalition die wahrscheinlichste Regierungskonstellation. Wenn es um die K-Frage geht, regiert nicht das heiße Herz der Flüchtlingskanzlerin, sondern der kalte Algorithmus der Machtpolitikerin.

Rot und Gelb

Seit die AfD zur führenden deutschen Protestpartei aufgestiegen ist, sucht die Linke nach einer neuen Rolle - als Mehrheitsbeschaffer für die SPD. Gestern kündigte der saarländische Parteichef Oskar Lafontaine an, nach den Landtagswahlen im nächsten Jahr ein rot-rot-grünes Bündnis anzustreben. Heute wird sich die neue Linksfraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern treffen, um sich bei SPD-Chef Erwin Sellering als Koalitionspartner anzudienen. Einst wollte die Linke partout nicht regieren, nun sucht sie ihr Heil als Funktionspartei, wie einst die FDP. Motto: Rot ist das neue Gelb.

Der Kopfhörer-Trick

Der legendäre US-Unternehmer John D. Rockefeller verschenkte einst Öl-Lämpchen, um seinen Kunden teures Petroleum anzudrehen. Nun folgt auch der Technologiekonzern Apple dem alten Marketing-Trick. Das neue iPhone, das die Firma heute vorstellt, verfügt nach Erkenntnissen von Branchenkennern über keinen Standardanschluss für Kopfhörer mehr. Wer seine Telefonsignale direkt ins Ohr gespielt haben möchte, benötigt stattdessen spezielles Zubehör, das es nur von Apple gibt. Wie lautete gleich Rockefellers Geschäftsprinzip? "Wettbewerb ist Sünde."

Das Straßburg-Privileg

Vor seinem Besuch heute im Straßburger Europarat beklagte sich der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wortreich, seine Landsleute würden auf einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen drängen. Das klang wie eine Drohung, aber vielleicht war es auch als Entspannungssignal gedacht. Schließlich will auch Kanzlerin Angela Merkel keinen EU-Beitritt, sondern eine "privilegierte Partnerschaft". Zwei Länder, eine Meinung?

Gewinner des Tages...

... sind Deutschlands Schweinemäster. Weil das warme Sommerwetter anhält, legen die Deutschen weiter kiloweise Koteletts und Bratwürste auf den Grill. Die Folge: Seit dem Frühjahr ist der Schweinepreis von 1,28 Euro auf gut 1,66 Euro angestiegen. "Wer Eindruck machen will, kaufe sich ein Pferd", sagt der Volksmund. "Wer Reichtum erwerben will, züchtet Schweine."

