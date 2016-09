Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

alles neu macht der September: Ab heute begegnet Ihnen SPIEGEL ONLINE in frischer Gestalt. Wir haben das Layout der Website, der Mobilseite und der Apps überarbeitet, damit Sie unser journalistisches Angebot noch angenehmer nutzen können. Dabei haben wir uns von dem Prinzip Klarheit leiten lassen: einfache Formen, mehr Weißraum, Reduktion auf das Wesentliche. Das betrifft besonders die stationäre www-Site, die nun übersichtlicher aufgebaut ist. Sehen Sie es sich am besten selbst an. Nur drei Verbesserungen unter vielen:

Die neue Navigation am Kopf der Site bietet Ihnen nun Sprungstellen in unsere drei zentralen Bereiche - das minutenaktuelle Programm von SPIEGEL ONLINE, das digitale Wochenmagazin des SPIEGEL und die neue Videoseite von SPIEGEL TV. Die Rubriken wie Politik, Wirtschaft etc. finden Sie hinter dem Button links.

am Kopf der Site bietet Ihnen nun Sprungstellen in unsere drei zentralen Bereiche - das minutenaktuelle Programm von SPIEGEL ONLINE, das digitale Wochenmagazin des SPIEGEL und die neue Videoseite von SPIEGEL TV. Die Rubriken wie Politik, Wirtschaft etc. finden Sie hinter dem Button links. In der Mitte der Startseite steht nun ein großes Video-Fenster, in dem wir Ihnen unsere besten Videos zeigen: Reportagen, Kommentare, Dokus und Spielfilme.

in dem wir Ihnen unsere besten Videos zeigen: Reportagen, Kommentare, Dokus und Spielfilme. Die Texte auf den Artikelseiten sind dank des einspaltigen Layouts und der neuen, einheitlichen SPIEGEL-Schrift besser zu lesen.

Das neue Design ist ein Zwischenschritt bei der Neugestaltung von SPIEGEL ONLINE. Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Angebots. Erst einmal interessiert uns Ihre Meinung: Wie gefällt Ihnen das neue Layout? Schreiben Sie uns gern an SPON.Rebrush@spiegel.de. Und wenn Sie die App von SPIEGEL ONLINE nutzen, laden Sie bitte das Update herunter, um das neue Layout zu sehen (hier für iPhones, hier für Android-Geräte).

Getty Images

Nach der Wahl ist vor den Wahlen

Zwei kurze Szenen sind in meinen Augen exemplarisch für das politische Beben, das die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ausgelöst hat: Da ist zum einen die Kanzlerin, die im fernen China den Ausgang der Wahl kommentiert. Leise, bedrückt, fast demütig spricht Angela Merkel in diesem Video. Und da ist zum anderen die AfD-Spitze, die ihre Partei in diesem Video zur Nachfolgerin der CDU ausruft. Strotzend vor Stolz und Selbstbewusstsein, fast hochmütig. Zwei Szenen, zwei Welten.

Selbst wenn bei der AfD Hybris dabei sein mag, verdeutlichen schon diese beiden Schlaglichter: Da beginnt sich etwas zu verschieben in unserem Land. Die Volksparteien CDU/CSU und SPD klammern sich aneinander, verlieren Konturen, werden für die Wähler zunehmend schwerer zu unterscheiden. Links der CDUCSUSPDEinheitspartei profitieren die Grünen, die sich auf Bundesebene im Umfragehoch sonnen. Und rechts die Vereinfacher von der AfD, die für komplexe Probleme wie die Flüchtlingskrise oder die Globalisierung scheinbar einfache Antworten haben und in Mecklenburg-Vorpommern vor allem bei weniger gebildeten Wählern punkten konnten.

Aus dem Wahlkampf werden wir nun wohl nicht mehr herauskommen. Es ist ein schrilles Crescendo zu erwarten: Die Wahl in Berlin in knapp zwei Wochen, die Bundespräsidentenwahl im Februar, die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im März und dann ein quälend länger Bundestagswahlkampf bis zum Herbst 2017. Das wird laut und ermüdend. Einerseits. Andererseits ist das vielleicht genau die politische Auseinandersetzung auf breiter Ebene, die das jahrelang von der merkelschen Einschläferungspolitik sedierte Land dringend braucht. Der Wettstreit um politische Überzeugungen und Konzepte hat etwas Erfrischendes, Belebendes.

Hoffentlich geben uns die Herrschaften heute einen Vorgeschmack. Am Vormittag eröffnet Finanzminister Schäuble die Bundestagsdebatte über den Haushalt 2017. Am Nachmittag spricht Kanzlerin Merkel beim Wirtschaftstag der Berliner CDU.

DPA

SPD-Vize Stegner sieht Kanzlerdämmerung

Ralf Stegner legt jedenfalls schon mal vor. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende spekuliert darüber, dass Merkel auf eine erneute Kanzlerkandidatur verzichten könnte. "Frau Merkel hat ihren Zenit eindeutig überschritten", sagt Stegner in dem Interview, das mein Kollege Roland Nelles mit ihm geführt hat, und das Sie hier lesen können. "Die Bundestagswahl wird spannender als viele denken." Zumindest mit dem zweiten Satz hat er recht.

Jirka Ohk/ Bundeswehr/ DPA

Bundeswehr investiert Millionen Euro in der Türkei

Nach monatelangen Querelen richtet sich die Bundeswehr darauf ein, ihre Mission zur Unterstützung der Koalition gegen den "Islamischen Staat" in der Türkei fortzusetzen. Nach Informationen meines Kollegen Matthias Gebauer hat Ursula von der Leyens Staatssekretär Gerd Hoofe jetzt ein Investitionsbudget von insgesamt 58 Millionen Euro für den deutschen Einsatz auf dem Stützpunkt Incirlik freigegeben. Mit dem Geld sollen auf der Luftwaffenbasis ein eigenes Flugfeld für die deutschen Tornado-Aufklärungsjets, Unterkunftscontainer für die Soldaten und ein mobiler Gefechtsstand gebaut werden. Die Entscheidung zeigt: Die Bundesregierung ist offensichtlich zuversichtlich, dass die Bundeswehr ihre Mission in der Türkei fortsetzen kann. Das Signal in Sachen Armenien-Resolution wirkt also.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Gewinner des Tages...

... sind Sie, liebe Leserin, lieber Leser. Weil Sie heute zweierlei genießen können: ein neu gestaltetes SPIEGEL ONLINE. Und viel, viel Sonne. Der Sommer kommt noch mal zurück.

Viel Freude dabei!

Ihr Florian Harms, Chefredakteur SPIEGEL ONLINE