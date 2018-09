hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Merkel und der Fall Maaßen: Ihre Methode funktioniert - noch

Es war knapp. Mal wieder. Die Große Koalition stand im Fall des abgesetzten und gleichzeitig beförderten Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen näher vor einem Bruch als bisher angenommen. So schildert es CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Doch irgendwie ist es Kanzlerin Angela Merkel erneut gelungen, die ganz große Krise zwischen SPD, CSU und CDU abzuwenden. Sie mag dem Bündnis etwas Luft verschafft haben, aber zu welchem Preis?

Mit dieser Frage hat sich mein Kollege Florian Gathmann beschäftigt. Er schreibt: Die Kanzlerin hat im eigenen Lager an Autorität verloren, ihre Legitimation als Regierungschefin schwindet.

Im Vergleich zum Bündnispartner SPD hat Merkel derzeit (noch) einen entscheidenden Vorteil: In der CDU wird Kritik vor allem intern geäußert. In der SPD sieht sich Parteichefin Andrea Nahles derzeit unter Beschuss der Genossen: Denn für Maaßen, der als Staatssekretär ins Innenministerium wechselt, muss ausgerechnet ein Genosse weichen. Wie kam es zu dieser und anderen strittigen Entscheidungen? Meine Kolleginnen Sandra Sperber und Yasemin Yüksel rekonstruieren im Podcast "Stimmenfang" den Maaßen-Deal.

DIE ZAHL DES TAGES

154

So viele Champions-League-Spiele hat Cristiano Ronaldo in seiner Profikarriere absolviert. Doch dieser 154. Einsatz endete wesentlich früher als die meisten seiner Auftritte in der Königsklasse - in der 29. Minute wurde er vom Platz gestellt. Doppelt bitter, es war die Champions-League-Premiere für seinen neuen Verein Juventus Turin.

Getty Images

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

So will Trump seinen umstrittenen Kandidaten retten: Die US-Republikaner geraten im Streit über die Vorwürfe gegen Brett Kavanaugh massiv unter Druck - mit einem gewagten Manöver wollen sie den Fall schnell aus der Welt schaffen.

Die US-Republikaner geraten im Streit über die Vorwürfe gegen Brett Kavanaugh massiv unter Druck - mit einem gewagten Manöver wollen sie den Fall schnell aus der Welt schaffen. Behörde verschweigt Hygienemängel in Wurstfabrik: Bei einer Lebensmittelfirma in Bayern werden über Monate hygienische Zustände beanstandet. Doch die Behörde verzichtet auf Sanktionen.

Bei einer Lebensmittelfirma in Bayern werden über Monate hygienische Zustände beanstandet. Doch die Behörde verzichtet auf Sanktionen. Sie wollen mehr Geld, Ihr Chef stellt aber auf stur? Fragen Sie einfach nach anderen Goodies, wie einem Fahrrad, einem Handy oder einem Darlehen - die besten Tipps.

Fragen Sie einfach nach anderen Goodies, wie einem Fahrrad, einem Handy oder einem Darlehen - die besten Tipps. Deutschland kurz vor Solarstrom-Rekord: Der Sommer scheint immer noch nicht ganz vorbei zu sein. Deshalb könnte die Solarbranche schon Ende September so viel Strom erzeugt haben wie im gesamten Vorjahr.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Warum die SPD am Ende ist: Die SPD-Spitze habe ihre Wähler längst aus dem Blick verloren. Wer "Juso-Schlaumeiern" wie Kevin Kühnert das Ruder anvertraue, müsse sich nicht wundern, wenn er zur Kleinpartei schrumpft, schreibt unser Kolumnist Jan Fleischhauer.

Machtpolitik, eiskalt serviert: SPD-Chefin Andrea Nahles hat sich von Horst Seehofer austricksen lassen. Oder steckt etwa ein Plan dahinter? Hier ist das Video von Harald Schmidt.

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Nachruf auf einen Obdachlosen: Nicolae Talianu kam voller Hoffnungen auf ein besseres Leben aus Bukarest, er starb mit 32 Jahren als Obdachloser in Hamburg. Sein Ende erregte kein großes Aufsehen. Niemand vermisste ihn, kaum jemand wunderte sich. Unser Autor Bruno Schrep hat ihn gekannt und seine Geschichte aufgeschrieben.

Kochkurs extrem: Wer hat schon mal ein Schwein zerteilt? Bei Kochkursen auf Gut Wulksfelde lernen die Teilnehmer erst einmal, wie man Tiere zerlegt. Unsere Autorin Marianne Wellershoff war dabei.

David Maupilé / SPIEGEL WISSEN

MEIN ABEND

Die Empfehlung für Ihren Feierabend

Was Sie lesen könnten: Alan Parks lässt in seinem Siebzigerjahre-Krimi "Blutiger Januar" dem jungen Detective Harry McCoy in den dunklen Straßen der schottischen Arbeiterstadt Glasgow ermitteln. Einige Fälle hat der 30-jährige McCoy bereits verbockt, sein einziger Freund ist ein brutaler Zuhälter. Doch genau das kommt ihm bei seinem neuesten Fall zugute. Lesen Sie hier die Rezension meines Kollegen Marcus Müntefering.

Getty Images/ Mirrorpix Glasgow in den Siebziger Jahren

Was Sie sich anschauen könnten: Mit dem Wahl-O-Mat können Sie testen, welche der 18 Parteien, die bei der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober antreten, am ehesten Ihre Interessen vertreten. Und selbst wenn sie dort nicht wahlberechtigt sind, ist es ganz spannend zu sehen, wie die eigenen Ansichten mit denen der Parteien übereinstimmen. Hier geht es zum Wahl-O-Mat.

