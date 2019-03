hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Tag eins im Chemnitz-Prozess

Hass und rechte Hetze auf den Straßen in Chemnitz, Tausende Gegendemonstranten, erbitterte Rassismus-Debatten in Deutschland und ein Verfassungsschutzchef, der seinen Posten räumen musste: Im Sommer 2018 war ein 35 Jahre alter Mann in der sächsischen Stadt niedergestochen worden. (Mehr über den Fall erfahren Sie hier.) Die folgenden politischen Auseinandersetzungen sollten das ganze Land erschüttern.

Keine Frage, es ist kein gewöhnlicher Prozess, der nun in Sachsens Landeshauptstadt Dresden begonnen hat, und nicht in Chemnitz - wegen des "außerordentlich großen" Interesses der Öffentlichkeit, wie es heißt. Die Sorge ist groß, dass Neonazis den Prozess als Bühne nutzen könnten. (Alle Hintergründe lesen Sie hier.)

Getty Images Ausschreitungen in Chemnitz im August 2018

Der Syrer Alaa S. muss sich wegen Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Dem 23-Jährigen droht lebenslängliche Haft. Doch zum Auftakt der auf neun Tage angesetzten Hauptverhandlung bemühen sich dessen Verteidiger, Grundsätzliches infrage zu stellen. Ihr Mandant sei unschuldig, sagen sie - und fordern die Einstellung des Verfahrens.

Und: Die Richter sollen erklären, ob sie Anhänger der AfD oder von Pegida sind - und wie sie zur Migrationspolitik stehen. Deren Einstellung sei entscheidend "für ein faires Verfahren", sagt eine Anwältin. Ihr Mandant entspreche "dem erklärten Feindbild der Menschen, die die AfD und ähnliche Organisationen unterstützen".

Das Zitat des Tages: "Ein Angriff auf unsere Zivilisation"

Das Traurige an Sätzen wie diesen des niederländischen Premiers Mark Rutte: Sie klingen schon regelrecht vertraut - und doch bleiben sie aktuell. Am Vormittag waren in Utrecht in einer Straßenbahn Schüsse gefallen. Mindestens drei Menschen starben, mehrere wurden verletzt. Die Behörden sprechen von einem Terrorakt. Die Polizei fahndet nach einem 37 Jahre alten Mann, der in der Türkei geboren sei. "Wir werden nie vor Intoleranz weichen", sagte Rutte.

LEX VAN LIESHOUT/EPA-EFE/REX Niederländischer Ministerpräsident Mark Rutte (vorne) mit Justizminister Ferd Grapperhaus

News: Was Sie heute wissen müssen

Neuseeland will Waffengesetze verschärfen: Damit reagiert die Regierung auf die Anschläge auf zwei Moscheen in Christchurch.

Damit reagiert die Regierung auf die Anschläge auf zwei Moscheen in Christchurch. Unterhaussprecher untersagt erneute Abstimmung über unveränderten Brexit-Vertrag: Damit bringt John Bercow die Regierung in London in weitere Schwierigkeiten.

Damit bringt John Bercow die Regierung in London in weitere Schwierigkeiten. Autos mit Hardwareumrüstung schlucken deutlich mehr Diesel: Das ist das Ergebnis eines Tests, den der ADAC nun vorgestellt hat.

Das ist das Ergebnis eines Tests, den der ADAC nun vorgestellt hat. Uefa leitet Verfahren gegen Christiano Ronaldo ein: Der Portugiese von Juventus Turin hatte in der Champions League mit einer fragwürdigen Geste gejubelt. Jetzt droht ihm eine Strafe.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Geld her! Frauen verdienen 21 Prozent weniger als Männer - allerdings berücksichtigt diese Lücke weder Qualifikationen noch Tätigkeiten. Trotzdem beschreibt sie einen gesellschaftlichen Skandal, schreibt meine Kollegin Anne Seith zum "Equal Pay Day".

Nur Florian Silbereisen kann's größer: Der kanadische Topstar Shawn Mendes spielt in Köln. Noch nie von ihm gehört? Harald Schmidt hilft Ihnen, die Jugend zu verstehen. Die Videokolumne.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Folter fürs Autofahren: Drei Frauen engagierten sich in Saudi-Arabien für mehr Rechte, kamen in Haft. Nun stehen sie vor Gericht, der Vorwurf: Verrat. Den Text finden Sie hier.

Charité-Psychiater über Wutbürger: Andreas Heinz analysiert, wie Hass in der Gesellschaft entsteht, und beschreibt die Unterschiede zwischen psychischer Krankheit und politischer Gewalt. Das Interview.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen könnten: "The Umbrella Academy" - wenn Sie Lust auf eine, nun ja, etwas andere Serie haben. Kurz gesagt: Die Netflix-Produktion handelt von sieben ziemlich schrägen Superhelden, die den Tod ihres ungeliebten Adoptivvaters aufklären und natürlich auch die Welt retten wollen. Meine Kollegin Anja Rützel urteilt über die Serie: "Eine dramaturgische Wunderkammer, vollgequetscht mit absurden Einfällen."

Christos Kalohoridis/Netflix Superhelden in Kindertagen - "The Umbrella Academy"

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Kevin Hagen vom Daily-Team

