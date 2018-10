hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Countdown im Bayern-Wahlkampf

"Gott mit dir, du Land der Bayern", heißt es in der Hymne des Freistaats, "erhalte dir die Farben seines Himmels, weiß und blau". Seit Jahrzehnten sorgten die Wähler zwischen Passau und Bamberg verlässlich dafür, dass auch die Partei mit den blau-weißen Farben nach jeder Wahl aufs Neue in die Münchner Staatskanzlei einzog.

Ob die CSU an diesem Sonntag die absolute Mehrheit einfährt, ist angesichts der aktuellen SPON-Umfrage aber äußert ungewiss - da kommen die Christsozialen gerade mal auf 33 Prozent.

Unsere Kolleginnen und Kollegen haben deshalb für Sie alle Parteien in den Blick genommen: Sie analysieren im aktuellen Podcast, wie CSU-Ministerpräsident Markus Söder auf den letzten Metern kämpft, beschreiben, warum die AfD erfolgreich, aber zerstritten ist, die SPD in Bayern so schlecht dasteht, wie Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger zum Königsmacher werden könnte - und weshalb die Grünen wie im Rausch sind.

DPA Auf los geht's los: Bayerische Schützen

Das ganze Wochenende halten wir Sie außerdem auf unserem Newsblog zur Bayernwahl auf dem Laufenden und informieren Sie am Sonntag mit ersten Eilmeldungen, Blitz-Analysen und Einschätzungen von vor Ort. Und für kurzentschlossene Wähler in Bayern: Hier geht's zum Wahl-O-Mat, mit dem Sie testen können, welche Partei am ehesten Ihre Ansichten vertritt.

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

DAS ZITAT DES TAGES

"Die am meisten gemobbte Person der Welt"

Rot vor Wut im Weißen Haus: First Lady Melania Trump wählt wie der US-Präsident offenbar gern den Superlativ. In einem Interview mit dem TV-Sender ABC News antwortete die 48-Jährige mit diesem Satz auf die Frage, warum sie sich gegen Cybermobbing einsetzt.

AP Melania Trump

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Urteil I: Im Prozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009 hat das dortige Landgericht drei von vier Angeklagten freigesprochen - und einen auf Bewährung verurteilt.

Im Prozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009 hat das dortige Landgericht drei von vier Angeklagten freigesprochen - und einen auf Bewährung verurteilt. Urteil II: Der in der Türkei inhaftierte US-Pastor Andrew Brunson kommt frei.

Der in der Türkei inhaftierte US-Pastor Andrew Brunson kommt frei. Urteil III: Die Ärztin Kristina Hänel hat illegal für Abtreibungen geworben - dieses frühere Urteil im Streit um den Abtreibungsparagraphen 219a hat das Landgericht Gießen nun bestätigt.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Mysteriöser Fall in Istanbul: Die Indizien, dass das saudi-arabische Regime den Journalisten Jamal Khashoggi hat verschwinden lassen, verdichten sich. Unser Kollege Maximilian Popp meint: Der Westen sollte der Türkei gegenüber Riad beistehen.

Jetzt rein in italienische Staatsanleihen: Die Börsen krachen in den Keller. Doch es gibt eine Alternative, meint Harald Schmidt. Hier ist das Video.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Stasijäger vor Kündigung: Hubertus Knabe hat als Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen viele politische Konflikte überstanden. Nun ist er gestolpert, weil seinem Stellvertreter sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Knabe fand nicht den passenden Umgang damit.

"Mein Gott, ich hab alles probiert": Als Schulkind lebte Gloria von Thurn und Taxis vier Jahre lang im islamisch geprägten Mogadischu - gute Voraussetzung für ein Gespräch mit der Fürstin über das Kopftuch, die Beichte und wilde Partynächte.

Pekings Großmachtträume: Am Flusslauf des Mekong, zwischen Laos und Thailand, ist heute schon eine Welt zu besichtigen, in der China seine eigenen Regeln durchsetzt. Findet der Westen darauf keine Antworten, hat er bald keinen Einfluss mehr.

REUTERS Thailändische Soldaten am Mekong

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihr Wochenende

Was Sie tun können: Rausgehen. Das warme Wetter genießen. Die Meteorologen sagen Sommer voraus an diesem Herbstwochenende. Der Grund: Hoch "Viktor", der im Westen und Südwesten für bis zu 28 Grad sorgt. Und wer in Bayern wohnt, kann den Spazier- mit dem Wahlgang verbinden.

DPA Schaukelnder Vater mit Kind in der Nürnberger Morgensonne

Was Sie noch tun können: Anderen beim Laufen zuschauen. Am Samstag. Die DfB-Kicker spielen im Nations-League-Duell gegen die holländische Elftal. Anpfiff ist um 20.45 Uhr (Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL).

Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Dominik Peters und Maria Stöhr vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.