hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Brexit - Exit ohne Ende

Das britische Parlament hat gerade erst gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen gestimmt. Nun befindet es heute darüber, ob Großbritannien den Austritt aus der EU verschieben soll. Eigentlich ist der für den 29. März vorgesehen. Eine Verschiebung gilt praktisch als sicher. Die Frage ist nur: Wie lange soll der Brexit noch hinausgezögert werden? Und gibt es vielleicht sogar ein neues Referendum? Auch diese Frage steht heute Abend zur Disposition.

EU-Ratspräsident Donald Tusk wirbt jedenfalls für eine längere Brexit-Verschiebung, damit Großbritannien seine Strategie überdenken kann.

Bei dem ganzen Hin und Her ist es schwer, den Überblick zu behalten. Mal ehrlich: Verstehen Sie eigentlich noch, worum es geht? Was war eigentlich der Backstop? Mein Kollege Kevin Hagen hat für Sie alle Fachbegriffe in einem Brexikon zusammengefasst. Das können Sie hier noch mal nachlesen.

Die Zahl des Tages: 371

So viele Maschinen des Flugzeugtyps 737 Max 8 der Marke Boing dürfen derzeit weltweit nicht fliegen. Nachdem innerhalb weniger Monate zwei Maschinen abgestürzt sind, hat der Konzern Konsequenzen gezogen und der US-Flugaufsicht zu dem Flugverbot geraten. Für einige Fluglinien bedeutet das massive Geldeinbußen. Als erste Airline kündigte Norwegian Air an, von Boeing Schadensersatz zu fordern. Der finanziell angeschlagene Billigflieger gehört zu den größten Abnehmern der Boeing 737 Max in Europa.

AFP Boeing 737 Max 8

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Von der Leyen will Geld für "Gorch Fock"-Sanierung wieder freigeben: Die Arbeiten sollen trotz des Debakels bald weitergehen.

Die Arbeiten sollen trotz des Debakels bald weitergehen. Beto O'Rourke will 2020 bei der Präsidentschaftswahl antreten: Der US-Demokrat müsste sich gegen Kandidatinnen wie Kamala Harris und Elizabeth Warren durchsetzen.

REUTERS Demokrat Beto O'Rourke aus Texas

Überfall auf Nordkoreas Botschaft in Madrid: Berichte legen eine Verbindung zur CIA nahe. Die Polizei schweigt.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Brexit aus Modesicht: Nichts ist besser als die Live-Übertragungen aus dem englischen Parlament - allein unter Modegesichtspunkten. Fantastische Anzüge, tolle Krawatten und kein Klamottenelend wie im Bundestag, findet Harald Schmidt. Hier geht's zu seiner Videokolumne.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Warum das Elektroroller-Experiment in Madrid scheiterte: Elektrische Tretroller sind umweltfreundlich, wendig und schnell. Doch bevor sie demnächst auch in Deutschland erlaubt sind, sollten die Verantwortlichen genau nach Spanien schauen.

Steuernachteil Frau: Von den deutschen Steuergesetzen profitieren vor allem gutverdienende Männer, sagt Juristin Ulrike Spangenberg. Was schlägt sie vor?

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Missing Films

Was Sie schauen könnten: Was passiert, wenn Liebe zum politischen Affront wird, sehen Sie im Film "Der Fall Sarah & Saleem", der heute in die Kinos kommt. In dem Drama verlieben sich eine Israelin und ein Palästinenser heimlich ineinander. Dann wird ihre Liebesbeziehung zu einem bürokratischen Fall, der nicht nur die Liebhaber, sondern auch ihr gesamtes Umfeld aufzureiben droht. Seinen tragischen Sog entwickelt Muayad Alayans Film dabei aus der illusionslosen Darstellung einer Gesellschaft, in der sich das Misstrauen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen vollständig institutionalisiert hat, schreibt Philipp Schwarz in seiner Filmkritik.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Milena Hassenkamp vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.