Das Thema des Tages: May reicht Corbyn im Brexit-Streit die Hand

Eine erste Idee für die Überschrift dieses Newsletters lautete "Die Kehrtwende". Denn das ist es durchaus, was Theresa May gerade im Brexit-Streit vollzogen hat: Plötzlich will sie doch mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn über einen möglichen Kompromiss sprechen, der Labour-Chef nahm das Angebot an. Allerdings gab es im Brexit-Schlingerkurs mittlerweile bereits so viele Richtungsänderungen, dass längst nicht mehr von der einen Kehrtwende gesprochen werden kann: Ein klarer Kurs ist längst nicht mehr erkennbar.

DPA Theresa May

Die Frage lautet nun also wie so oft: Wie geht es weiter?

Mein Kollege Kevin Hagen erklärt, was Regierung und Labour jeweils wollen, wie ein Kompromiss aussehen könnte - und wie es weitergeht, sollten sich beide Seiten nicht einigen. So oder so: Es braucht weiter Geduld im Brexit-Theater. Diese Geduld scheinen britische Dienstleister allerdings zu verlieren. Die Stimmung in der so wichtigen Branche hat sich deutlich verschlechtert. Und die EU-Kommission warnt wieder einmal vor den Folgen eines harten Brexits.

Isabel Infantes/AFP Demonstration gegen May

Für Aufregung sorgte unterdessen ein Video, das im Netz auftauchte. Darauf waren britische Soldaten zu sehen, die auf ein Bild von Labour-Chef Corbyn schießen. Das Verteidigungsministerium untersucht den Vorfall. Diese und weitere Entwicklungen finden Sie in unserem Newsblog.

Die Zahl des Tages: 12

Was in Deutschland emotional diskutiert wird, ist in zwölf anderen EU-Ländern bereits Gesetz: die Impfpflicht. Wie viele verschiedene Impfungen allerdings durchgeführt werden müssen, das unterscheidet sich zwischen den Nationen stark. In Lettland zum Beispiel sind es 14, in Belgien nur eine. Meine Kollegin Irene Berres analysiert die Situation in der EU und beschreibt, wie gut die Impfpflicht in anderen Ländern funktioniert. In Deutschland wiederum ist in der Debatte vor allem die Rolle der Grünen interessant. Meine Kollegin Valerie Höhne erklärt, warum.

Karl Tapales/ Moment RF/ Getty Images Ein Arzt impft ein Baby

News: Was Sie heute wissen müssen

Bundesrechnungshof wirft Parteien Zweckentfremdung von Steuergeldern vor: 2013 sollen die Bundestagsfraktionen öffentliche Mittel rechtswidrig eingesetzt haben. Das gilt vor allem für die FDP.

2013 sollen die Bundestagsfraktionen öffentliche Mittel rechtswidrig eingesetzt haben. Das gilt vor allem für die FDP. Am Rande der Unregierbarkeit: Nach dem Rücktritt von Präsident Reinhard Grindel läuft beim DFB die Aufarbeitung - und die Suche nach den richtigen Reformen.

Boris Roessler/DPA Reinhard Grindel

Schwulen in Brunei droht Steinigung: Homosexuelle Frauen sollen in dem Sultanstaat in Südostasien ebenfalls bestraft werden, nicht aber mit dem Tod. Auch andere Gesetze wurden trotz internationaler Proteste massiv verschärft.

in dem Sultanstaat in Südostasien ebenfalls bestraft werden, nicht aber mit dem Tod. Auch andere Gesetze wurden trotz internationaler Proteste massiv verschärft. Siri soll witziger und charmanter werden: So sind aktuelle Stellenausschreibungen von Apple zu verstehen. Das Unternehmen such "International Creative Writer" für seine virtuelle Assistentin.

Daniel Reinhardt/dpa Siri-Nutzerin

Rekordzahlen bei Studierenden ohne Abi: In Deutschland studieren viermal so viele Menschen ohne Abitur wie vor zehn Jahren. Das betrifft vor allem drei Fachbereiche, unter anderem Rechtswissenschaften.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Hass ist Geld: Auf YouTube dürfen extreme, menschenverachtende Verschwörungstheorien blühen. Denn das Unternehmen hat in deren Fans das perfekte Publikum gefunden, schreibt unser Kolumnist Sascha Lobo.

"Sagen Sie Ihrem Chef nicht die Wahrheit": Wenn Sie unsicher sind, wie Ihr Vorgesetzter reagiert, sollten Sie eine psychische Erkrankung verschweigen. Das sagt Peter Falkai, Direktor einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, im Interview.

Schauen Sie auf den Dax! Der Deutsche Aktienindex legt plötzlich wieder kräftig zu. Welche Unternehmen sich besonders lohnen, erklärt Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

So verprasst die GroKo unser Geld: Wenn das erste Milliardenprogramm ein Problem nicht löst, wird rasch das nächste aufgelegt - nach diesem Prinzip regiert Schwarz-Rot.

Cooks geheimnisvolle Seekarte: Auf seiner ersten großen Entdeckungsreise traf der legendäre britische Entdecker James Cook auf den tahitianischen Weisen Tupaia. Er half den Europäern mit erstaunlichen Kenntnissen bei ihrer Expedition.

Sam Eifling/ AP Polynesisches Boot

Bitte bloß kein Handy-Empfang! In einem Dorf in der Oberlausitz streiten sich die Bewohner: Die einen wollen raus aus dem Funkloch. Die anderen sind strikt dagegen.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen können: Mit dem Hamburger SV und RB Leipzig stehen die ersten Halbfinalisten im DFB-Pokal fest. Heute folgen die nächsten und letzten zwei Teams: Der FC Bayern empfängt Heidenheim (18.30 Uhr) und der FC Schalke den SV Werder Bremen (20.45, TV: ARD; beide Spiele im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE). Vielleicht kommt es ja wie zuletzt 2009 zum Nordderby zwischen Hamburg und Bremen.

Carmen Jaspersen/DPA Werders Max Kruse (l.), Schalkes Jeffrey Bruma

