Wie geht es weiter mit dem Brexit?

Es kam wie von den meisten Experten erwartet: Das britische Unterhaus hat klar gegen den Brexit-Deal gestimmt, für Premierministerin Theresa May bedeutete das eine krachende Niederlage.

DPA Britisches Unterhaus

Und jetzt?

Zunächst muss sich May am Abend (ab 20 Uhr MEZ) einem Misstrauensvotum stellen, Oppositionsführer Jeremy Corbyn setzt nach seiner Vertrauensfrage auf Neuwahlen. Es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass May die Abstimmung gewinnt. Danach werden drei Szenarien diskutiert:

Harter Brexit: Ein britischer EU-Austritt ohne Deal. Für Ökonom Michael Hüther ist das kaum noch abzuwenden, sagt er im Interview. Wie sich die Bundesregierung bereits auf dieses Szenario einstellt, erklärt mein Kollege Christian Teevs.

Ein britischer EU-Austritt ohne Deal. Für Ökonom Michael Hüther ist das kaum noch abzuwenden, sagt er im Interview. Wie sich die Bundesregierung bereits auf dieses Szenario einstellt, erklärt mein Kollege Christian Teevs. Eine Verlängerung der Verhandlungen mit der EU: Bei zentralen Forderungen wird Brüssel wohl nicht nachgeben. Grundsätzlich verlangt die EU für weitere Gespräche eine klare Position vom britischen Unterhaus, schreibt mein Kollege Markus Becker.

AFP Jeremy Corbyn

Ein zweites Referendum: In Corbyns Labour-Partei gibt es dafür viel Unterstützung. Für den EU-Kritiker könnte das zum Problem werden, schreibt mein Kollege Kevin Hagen. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, meint in einem Gastbeitrag, dass sich die Chancen auf ein zweites Referendum erhöht haben. Grundsätzlich sieht er trotz der anhaltenden Unsicherheit Grund zur Hoffnung.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Brexit und zum Misstrauensvotum können Sie im Newsblog verfolgen.

ZITAT DES TAGES

"Von allen Risiken ist es bei der Umwelt am offensichtlichsten, dass die Welt in eine Katastrophe steuert."

So steht es im aktuellen Risikobericht des Weltwirtschaftsforums. Er zeichnet ein verheerendes Bild vom Zustand der Erde. In diesem Jahr nennt er ausschließlich Umweltprobleme als die drei drängendsten Herausforderungen der Welt: Wetterextreme, Versagen beim Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel sowie Naturkatastrophen.

DPA Eisberg in der Antarktis

Anklage gegen deutsche Dschihadistin: Die Justiz wirft ihr vor, jahrelang beim "Islamischen Staat" gelebt zu haben. Jetzt soll der 32-Jährigen in Deutschland der Prozess gemacht werden.

Die Justiz wirft ihr vor, jahrelang beim "Islamischen Staat" gelebt zu haben. Jetzt soll der 32-Jährigen in Deutschland der Prozess gemacht werden. Die fotogensten Reiseziele der Welt: Ein Ranking zeigt, welche Gegenden der Erde sich am besten für Instagram eignen. Hier finden Sie weitere Infos und Bilder.

Getty Images/ LOOK Ayers Rock in Australien

Cern-Physiker planen gigantischen neuen Teilchenbeschleuniger: Er soll bei Genf in einem 100 Kilometer langen ringförmigen Tunnel entstehen - und extrem teuer werden.

Er soll bei Genf in einem 100 Kilometer langen ringförmigen Tunnel entstehen - und extrem teuer werden. Angelique Kerber zieht in die dritte Runde der Australian Open ein: Der Erfolg in Runde zwei war ihr 100. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier.

AFP Angelique Kerber

Suche nach vermisstem Zweijährigen in Spanien geht weiter: Ermittler haben Haare des Jungen gefunden. Ein Bericht aus dem spanischen Ort.

Ermittler haben Haare des Jungen gefunden. Ein Bericht aus dem spanischen Ort. Gericht schlägt Einstellung des Loveparade-Verfahrens vor: 2010 starben 21 Menschen bei der Loveparade in Duisburg. Der Prozess, der seit mehr als einem Jahr läuft, könnte ohne Urteil enden. Wie es jetzt weitergeht.

Die Instrumentalisierung der Medien: Brexit, Donald Trump, AfD - solche Themen beherrschen die Medien. Diese lassen sich dabei zu oft instrumentalisieren, schreibt unser Kolumnist Sascha Lobo.

"Wir haben ständig Angst, unseren Job zu verlieren": Ein Mitarbeiter der Flughafensicherheitskontrolle spricht in einem Job-Protokoll von Druck, Streik, nervigen Fluggästen - und warum er seinen Beruf mag.

Eine Bewerbung als Pub-Reporter: Die Brexit-Berichterstattung in den ARD-"Tagesthemen" hat Harald Schmidt so gut gefallen, dass er jetzt Pub-Reporter werden möchte. Seine Bewerbung.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Aktenzeichen AfD... ungelöst: Viele AfD-Mitglieder misstrauen der Kriminalstatistik - zumal, wenn sie selbst Opfer von Gewalt wurden. Ein parteinaher Verein führt deshalb eine eigene Statistik.

Jair Bolsonaro - die Axt im Regenwald: Brasiliens Präsident will Schutzzonen im Amazonasgebiet für Bergbau und Rinderzucht öffnen. Was bedeutet das für die Menschen vor Ort - und für das Weltklima?

AFP Amazonas in Brasilien

Psst, Zuwanderer gesucht! Auch die osteuropäischen Länder brauchen dringend mehr Arbeitskräfte. Das könnte zu einem politischen Problem für die Regierenden werden, die mit Abgrenzung punkten.

Was Sie sehen könnten: Der Inbegriff von Trash-TV steht an. Erst Bachelor, dann Dschungelcamp! Wenn das für Sie gut klingt: Hier bringt Anja Rützel Sie auf den aktuellen Stand bei den mehr oder weniger prominenten Campern in Australien. Und hier können Sie ihren Text zum Bachelor-Auftakt Anfang des Jahres nachlesen.

RTL Dschungelcamp

Was Sie lesen könnten: Keine Lust auf Brexit oder Trash-TV? Dann empfehle ich Ihnen wärmstens die Robert-Hunter-Reihe von Chris Carter. Mit "Der Kruzifix-Killer" (Teil eins) oder "Der Knochenbrecher" (Teil drei) sind die deutschen Titel eher einfallslos plakativ. Die Thriller selbst sind allerdings packend, ideenreich und voller Wendungen. Und im weiteren Verlauf wird die Reihe nur besser. Kleine Vorwarnung: Die Geschichten sind teils sehr brutal.

