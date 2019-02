hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Bundesgerichtshof stärkt Kläger im VW-Skandal

VW-Dieselbesitzer haben lange keine gute Nachricht mehr gehört - seit heute gibt es eine: Der Bundesgerichtshof hat sich erstmals konkret zum Abgasskandal geäußert.

Bei der illegalen Abschalteinrichtung müsse man von einem Sachmangel ausgehen, meinen die Richter. Dieser Befund erhöht die Chancen der Kunden auf Schadensersatz. Mein Kollege Christian Frahm hat alles, was Dieselbesitzer nun wissen müssen, aufgeschrieben. Trotz der zahlreichen Skandale konnte der VW-Konzern seinen Gewinn leicht auf 17,1 Milliarden Euro steigern.

Derweil will Porsche-Chef Oliver Blume den Sportwagenbauer im Rekordtempo zur Elektroautoedelmarke umbauen. Das Unternehmen könnte so zum Vorreiter der gesamten Branche werden, schreiben meine Kollegen Frank Dohmen und Simon Hage. Allein: Dieselaffäre und Verbrennernostalgie bremsen den Neuanfang.

Die Zahl des Tages: 2020

Der FC Chelsea darf bis nächstes Jahr keine neuen Spieler verpflichten. Die Fifa bestraft den Premier-League-Klub mit dieser Transfersperre bis 2020, da er bei mehreren Verpflichtungen von Nachwuchsspielern gegen die Wechselregeln verstoßen haben soll.

DPA Chelsea-Star Eden Hazard

News: Was Sie heute wissen müssen

Bundesrechnungshof ermittelt im Verteidigungsministerium: Experten überprüfen nach SPIEGEL-Informationen zwei milliardenschwere Rüstungsvorhaben der Bundeswehr auf Unregelmäßigkeiten.

Experten überprüfen nach SPIEGEL-Informationen zwei milliardenschwere Rüstungsvorhaben der Bundeswehr auf Unregelmäßigkeiten. Deutscher Staat meldet 58 Milliarden Euro Überschuss: Trotz Konjunktureintrübung haben Bund, Länder und Gemeinden 2018 mehr Überschuss erwirtschaftet als je zuvor. Die Aussichten sind aber düster.

Trotz Konjunktureintrübung haben Bund, Länder und Gemeinden 2018 mehr Überschuss erwirtschaftet als je zuvor. Die Aussichten sind aber düster. Krise beim Ketchup-Konzern: Der Aktienkurs des Lebensmittelriesen Kraft Heinz stürzt um 20 Prozent ab. Eine der Ursachen ist das veränderte Verhalten der Verbraucher, die Wert auf gesünderes Essen legen.

Der Aktienkurs des Lebensmittelriesen Kraft Heinz stürzt um 20 Prozent ab. Eine der Ursachen ist das veränderte Verhalten der Verbraucher, die Wert auf gesünderes Essen legen. Die größte Biene der Welt lebt doch noch: In Indonesien haben Forscher das erste Mal seit 38 Jahren die schwarze Wallace-Riesenbiene gesichtet. Das Insekt ist viermal so groß wie eine Honigbiene.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Die Stimmungskanone der deutschen Politik: Jean-Claude Juncker macht's in Brüssel, Thomas Müller auf der Bayern-Bank - aber wer ist eigentlich der Spaßmacher und Klassenclown der deutschen Politik? Kommen Sie nie drauf, meint Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Framing für die Fleißigen: Die ARD will ihr Image aufhübschen? Vielleicht sollte sie bei Gerhard Schröder und Anhang fragen, wie die einst dem Land die Agenda 2010 schöngeredet haben. Das wirkt bis heute, schreibt unser Kolumnist Thomas Fricke. Nur nicht unbedingt gut.

"Grönemeyer war unser Psychotherapeut": Verehrt von Bowie, Eno und den Chili Peppers, in Deutschland lange verkannt: Krautrock-Pionier Michael Rother über das Neue an seiner Band NEU!, suspekte Gitarrenfinger und einen überraschenden Retter.

Anton Corbijn Michael Rother & Klaus Dinger

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Tricksen, täuschen therapieren: In deutschen Krankenhäusern werden falsche Diagnosen gestellt, unnötige Eingriffe durchgeführt und Abrechnungen manipuliert. Meine Kollegin Kristina Gnirke hat mit Ärzten und Fahndern darüber gesprochen, wie das möglich ist.

DPA Arzthelferin im OP-Saal

"Jeder kann in seinen vier Wänden machen, was er will": Die Architekturpsychologin Antje Flade spricht im Interview über Wohntrends - und warum uns Wohnen heute so immens wichtig ist.

Wie die Sünde auf den Teller kam: Juden, Christen und Muslime haben jeweils eigene Speisevorschriften. Warum es diese gibt und welche Folgen das bis heute hat, beschreibt meine Kollegin Inka Schmeling.

Cartoon des Tages

Thomas Plaßmann Digitalisierung an Schulen

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was sie tun können: Preisverdächtige Filme schauen. Am Sonntag werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Kulturressort haben aufgeschrieben, wo Sie einige der Favoriten noch vorher sehen können.

Warner Bros. Bradley Cooper und Lady Gaga in "A Star is Born"

Und das Wetter? Ist zu trocken, sonnig - und nachts kalt, sagt Jörg Kachelmann in seiner Videokolumne.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Dominik Peters vom Daily-Team

