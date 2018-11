hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Cebit-Aus - Ende einer Institution

Das war's dann also wirklich. Über Jahrzehnte hatte die Cebit Hunderttausende Gäste nach Hannover gelockt, einst war sie die größte Computermesse der Welt. Nun wurde sie eingestellt. Der Besucherrückgang war schon länger ein Problem. Doch zuletzt waren viele Aussteller nicht mehr bereit, so viel zu investieren wie bisher. Damit lohnt sich die Cebit nicht mehr.

FOCKE STRANGMANN/EPA-EFE/REX Cebit 2018

Was sagt das Aus der Messe über den IT-Standort Deutschland aus? Ein Land, in dem man gern über Digitalisierung spricht und das sich gerade bereit macht für den neuen Mobilfunkstandard 5G, der die digitale Zukunft entscheidend prägen wird? "Rein gar nichts", schreibt unser Kollege Patrick Beuth. In seiner Analyse erklärt er, dass es viele Gründe für das Aus der Messe gibt - vor allem konkurrierende Veranstaltungen.

Unser Kollege Matthias Kremp hat jahrelang immer wieder die Cebit besucht. Er ist erleichtert über das Ende der Messe. Die Cebit sei "endlich erlöst", schreibt er in einem persönlichen Rückblick.

DAS ZITAT DES TAGES

"Muslime haben selbstverständlich die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten wie jeder hier in Deutschland."

Diesen Satz habe er zu einer muslimischen Familie gesagt, erzählte Bundesinnenminister Horst Seehofer als Gastgeber der Islamkonferenz. Im März hatte er noch weit weniger versöhnlich geklungen: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland", erklärte er damals. In den folgenden Monaten geriet der Bundesinnenminister immer wieder unter Druck, auch aus den Reihen seiner CSU gab es Kritik an Seehofers scharfem Kurs in der Migrationspolitik. Nun forderte er allerdings auch, dass Moscheen sich von ausländischen Geldgebern lösen sollten, um deren Einfluss zu reduzieren.

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX Horst Seehofer

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Russland will auf der Krim die Luftabwehr verstärken. Damit spitzt sich der Konflikt auf der Halbinsel weiter zu.

Damit spitzt sich der Konflikt auf der Halbinsel weiter zu. Vorwurf der Pietätlosigkeit : Die Hinterbliebenen des tödlich verunglückten Journalisten im Hambacher Forst kritisieren die nordrhein-westfälische Landesregierung. Diese habe den Todesfall für Hetze missbraucht.

: Die Hinterbliebenen des tödlich verunglückten Journalisten im Hambacher Forst kritisieren die nordrhein-westfälische Landesregierung. Diese habe den Todesfall für Hetze missbraucht. He Jiankui hat seine angebliche Genmanipulation verteidigt . Der chinesische Forscher wehrt sich gegen internationale Kritik und hat von einem weiteren Fall berichtet.

. Der chinesische Forscher wehrt sich gegen internationale Kritik und hat von einem weiteren Fall berichtet. Das letzte Ergebnis der US-Midterms steht fest. Nach der Stichwahl in Mississippi haben die Republikaner im Senat sechs Sitze mehr als die Demokraten. Die umstrittene Trump-Unterstützerin Cindy Hyde-Smith setzte sich in dem südlichen Bundesstaat durch.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Putins Geniestreich: Im Ukrainekonflikt dürfte die russische Propaganda ein neues Niveau erreichen, gerade in sozialen Medien. Dem Westen fehlt noch immer ein passendes Gegenmittel, schreibt Sascha Lobo in seiner neuen Kolumne.

Mit 67 in Rente - wozu? Für Harald Schmidt steht fest: Es sind die Älteren, die dieses Land am Laufen halten. Einen Beweis will er gleich mitliefern. Das Video.

REUTERS Harald Schmidt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Der Chef als Verunsicherer: Oliver Bäte krempelt die Allianz rabiat um. Doch auch nach dreieinhalb Jahren unter dem neuen Boss fragen sich die Mitarbeiter des Konzerns: Wo will er eigentlich hin?

Krimi mit Kunstsammlung: Eine jüdische Familie wird im Dritten Reich ihres Vermögens beraubt, ihrer Kunst, keiner überlebt. Nach Kriegsende kämpfen andere ums Erbe, deutsche Behörden verfahren so willkürlich wie vor 1945.

UNSER ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Mittwoch ist Champions-League-Tag. Und wer heute Abend ein Fußballfest erleben will, ist wohl beim BVB (gegen Brügge) richtig. Für etwas mehr Spannung empfiehlt sich das Spiel zwischen Schalke und Porto. Wer allerdings auf wirklichen Nervenkitzel steht, kommt an der Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool nicht vorbei. Gut möglich, dass eines dieser Spitzenteams schon in der Vorrunde scheitert. Das direkte Duell dürfte wegweisend werden - gerade für PSG und Trainer Thomas Tuchel. Alle drei Spiele können Sie ab 21 Uhr in unserem Liveticker verfolgen.

AFP Thomas Tuchel

Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt und Kevin Hagen vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.