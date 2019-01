hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Chefwechsel bei der CSU: Horst Seehofer tritt ab

Horst Seehofer hat über die Jahre eine beachtliche Zahl von Spitznamen angesammelt: Von "Drehhofer" bis "Heißluft-Horst". Beim CSU-Sonderparteitag am Samstag wird der 69-Jährige nun nach zehn Jahren und drei Monaten das Amt des Parteivorsitzenden abgeben. Sein Nachfolger wird der ewige Rivale Markus Söder, der Seehofer bereits im Frühjahr als bayerischer Ministerpräsident abgelöst hat.

In einem Interview sagte Seehofer kürzlich, seine größte politische Leistung sei es gewesen, die CSU "vor dem Irrweg des Neoliberalismus bewahrt" zu haben. Meine Kollegen Sebastian Fischer und Florian Gathmann ziehen am Samstagmorgen noch einmal eine eigene Bilanz der Ära Seehofer. Den ganzen CSU-Parteitag können Sie im Anschluss live verfolgen. Florian Gathmann, Jan Friedmann und Ralf Neukirch berichten aus der Münchner Olympiahalle. Die besten Bilder von Seehofers Chefkarriere können Sie hier schon mal ansehen.

Und wie geht es ohne Chef Seehofer weiter? CSU-Generalsekretär Markus Blume will seine Partei reformieren, die CSU sich künftig bemühen, sich als Pro-Europa-Kraft zu positionieren. Ein entsprechender Leitantrag soll auf dem Parteitag verabschiedet werden. Darin stellen sich die Christsozialen gegen die AfD und die antieuropäische Politik anderer populistischer Parteien.

DIE ZAHL DES TAGES

40

40 Kilokalorien haben 100 Milliliter eines klassischen Pils. Künftig wollen Brauereien auf freiwilliger Basis ihre Biere und Mischgetränke kennzeichnen. Die Kennzeichnung soll ab diesem Jahr schrittweise erfolgen - darauf hatte die EU gedrängt. Bisher müssen alkoholische Getränke in der EU noch keine Nährwertangaben auf den Etiketten tragen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Regierungskommission schlägt Tempolimit auf Autobahnen vor: So könnte Deutschland seine Klimaziele noch erreichen.

So könnte Deutschland seine Klimaziele noch erreichen. Volker Bouffier in Hessen wiedergewählt: Mit 69 Stimmen hat der hessische Landtag den CDU-Politiker erneut zum Ministerpräsidenten gemacht.

Mit 69 Stimmen hat der hessische Landtag den CDU-Politiker erneut zum Ministerpräsidenten gemacht. Schweden hat wieder eine richtige Regierung: Vier Monate nach der Wahl wurde der Sozialdemokrat Stefan Löfven für eine zweite Amtszeit bestätigt.

Vier Monate nach der Wahl wurde der Sozialdemokrat Stefan Löfven für eine zweite Amtszeit bestätigt. Donald Trump gerät in der Russlandaffähre weiter unter Druck: Der US-Präsident soll seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen zur Lüge angestiftet haben.

Der US-Präsident soll seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen zur Lüge angestiftet haben. Schüler schwänzen fürs Klima: Zum wiederholten Mal haben Schüler in ganz Deutschland fürs Klima demonstriert, während der Unterrichtszeit.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Globaler Siegeszug der Gaga-Politiker: Absurder Humor scheint gerade überall auf der Welt im Kommen. Was den Briten ihr Brexit, ist den Amis ein Rumtata-Präsident, schreibt mein Kollege Thomas Fricke und fragt sich: Sind die alle irre?

Geldregen leicht gemacht: Harald Schmidt gibt ein paar Tipps zum Thema Altersvorsorge. Hier ist das Video.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Was der Verfassungsschutz des AfD-Spitze vorwirft: Ein 400 Seiten starker Verfassungsschutzbericht zeigt, dass Björn Höckes Ausfälle gegen Muslime in der AfD System haben - und wie der rechte Flügel von der Parteispitze um Gauland und Meuthen toleriert wird.

Ein Land im Krieg mit sich selbst: Theresa May sucht noch immer nach einem Weg aus dem selbst verursachten Brexit-Chaos. Doch sie steht einem Volk vor, das nicht weiß, was es will.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun könnten: Unbekannte haben Hunderte Millionen Zugangsdaten unter dem Namen "Collection #1" ins Netz gestellt. Meine Kollegen haben zusammengetragen, wie Sie mit Online-Tools herausfinden können, ob Sie betroffen sind - und was Sie dann tun sollten.

Was Sie gucken könnten: Falls Sie lieber das Haus verlassen wollen, könnten Sie sich die neue Verfilmung von Maria Stuart im Kino ansehen. Regiedebütantin Josie Rourke und "House of Cards"-Schöpfer Beau Willimon versuchen dem Drama um die Königin von Schottland darin ein feministisches Update zu verpassen. Kurz: Lieben, töten, Thron verteidigen.

