Chinas Sprung zur Großmacht im All

Es ist eine Premiere in der Raumfahrt: Als nach chinesischen Medienberichten um 3.26 Uhr MEZ die Sonde "Chang'e 4" im sogenannten Aitken-Krater aufsetzte, gelang China das, was lange als besonders schwieriges Manöver galt: eine Landung auf der Rückseite des Mondes.

Diese Seite liegt im Funkschatten zur Erde, die Kommunikation zwischen Kontrollzentrum und Sonde wird dadurch erschwert. Doch was ist eigentlich so besonders an der mysteriösen Kehrseite des Mondes, die häufig fälschlicherweise als "dunkel" bezeichnet wird? Mein Kollege Axel Bojanowski erklärt es in diesem Text.

Die Mission zeigt, mit welchem Ehrgeiz die chinesische Führung ihr Weltraumprogramm vorantreibt. Die USA haben nun plötzlich einen neuen Konkurrenten im All. Hinter dem Vorhaben steckt auch eine militärische Strategie Pekings. Der Westen sollte aber nicht in Schockstarre verfallen, schreibt mein Kollege Christoph Seidler, sondern sich auf alte Tugenden besinnen und selbst einfach mal machen.

DPA/ Xinhua Start der Mission Anfang Dezember

Ein Roboterfahrzeug wird in der kommenden Zeit den Boden um den Landepunkt untersuchen. Mit an Bord ist übrigens auch ein Messgerät aus Kiel, das eine bemannte Mondmission vorbereiten soll.

Golfbälle, eine Bibel, die Feder eines Falken - die Mondfahrer haben in den vergangenen Jahren so einiges an Müll hinterlassen. Mehr als 700 Gegenstände liegen dort.

270

So viele Container hat der Riesenfrachter "MSC Zoe" in der Nordsee verloren. Ein Teil der Ladung des 394 Meter langen Schiffes ging bereits am Dienstag auf dem Weg vom belgischen Antwerpen nach Bremerhaven in stürmischer See über Bord. Nun stellt sich heraus: Mindestens ein Container könnte Gefahrgut enthalten. Für die Insel Borkum wurde deshalb eine Warnmeldung abgesetzt.

AFP/Havariekommando "MSC Zoe"

Nur Ahnungslose halten Blocken in sozialen Netzwerken für Zensur: Nervige, und pöbelnde Stimmen aus der eigenen Wahrnehmung zu entfernen, gehöre zu den wichtigsten Kulturtechniken in sozialen Netzwerken, schreibt unser Kolumnist Sascha Lobo. Er sagt: Blocken ist Freiheit.

DER SPIEGEL Harald Schmidts Video-Kolumne

"Ohne Qualität, ohne Inhalt, billigste Unterhaltung": Tagtäglich erreichen Harald Schmidt Leserbriefe zu seiner Kolumne. Im Video stellt er sich der teilweise harschen Kritik.

AP

Digitalfasten und Entzug: Es fällt vielen schwer, auf das Handy zu verzichten. Dabei hilft die Pause dem Gehirn. Das erleben die Teilnehmer einer Digital-Detox-Kur.

Seltene Schmerzsymptome - wenn der Körper zum Feind wird: Zungenbrennen? Schmetterlingsflechte? Komplexes regionales Schmerzsyndrom? Patienten berichten über Leiden, mit denen niemand rechnet.

Klaus Stuttmann

Was Sie schauen könnten: Die neuen Folgen der Frisör-Comedy "Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres" mit Komiker Olli Dittrich, Moderator Klaas Heufer-Umlauf und Hauptprotagonistin Katrin Ingendoh als "Jennifer". Manchmal etwas flach, aber dennoch macht das Zuschauen durch die überzeichneten Figuren Spaß, schreibt meine Kollegin Anja Rützel. Zu sehen ist die NDR-Serie unter anderem heute ab 22 Uhr.

NDR/Marion von der Mehden

Was Sie außerdem tun könnten: Sich den neuen Podcast "Stimmenfang" anhören. Darin geht es um die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen und einen möglichen Rechtsruck. Und was steht bei der Europawahl auf dem Spiel? Hier können Sie reinhören.

