Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

einen Tag, nachdem Kanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Sigmar Gabriel auf der Regierungsbank bestes Einvernehmen demonstriert haben, meldet sich Deutschlands einflussreichste Opposition zu Wort. Auf ihrer Vorstandsklausur am nächsten Wochenende will die CSU ein Zuwanderungspapier beschließen, das so gut wie alle Vokabeln enthält, die geeignet sind, Merkels Blutdruck in die Höhe zu treiben: Burkaverbot, Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft, Obergrenze. Das berichtet mein Kollege Sebastian Fischer heute vorab auf SPIEGEL ONLINE. Fazit: CDU und CSU nennen sich zwar "Schwesterparteien", aber sie fühlen sich offenbar nicht mehr miteinander verwandt.

Feindbild Kanada

Als Finanzjournalistin hat sie jahrelang über die bigotte Welt der globalen Geldelite berichtet und ein kritisches Buch über die Globalisierung geschrieben. Jetzt wirbt die liberale kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland für "neue weltweite Standards zum Schutz von Arbeitnehmerrechten und Umwelt" und lobt den umstrittenen Ceta-Vertrag mit Europa als "progressivstes Abkommen, das es je gab". Das macht sie zum Feindbild für Organisationen wie den Naturschutzbund Deutschland, der heute erneut gegen den Deal trommeln will. Aber die Freihandelsgegner haben ein Problem: Wie mobilisiert man gegen eine Politikerin, die ähnliche Ziele verfolgt wie man selbst?

Wiederholung in Karlsruhe

Jahr für Jahr werden in Deutschland Vermögen im Wert von geschätzt 200 Milliarden Euro vererbt, doch der Fiskus kassiert davon gerade mal knapp drei Prozent, weniger als bei der Tabaksteuer. Weil es zu viele Ausnahmen vor allem für Firmenerben gibt, hat das Bundesverfassungsgericht deshalb eine Reform verlangt - aber die kommt nicht voran. Erst verabschiedete die Große Koalition einen Entwurf, von dem manche behaupten, er habe noch mehr Ausnahmen enthalten. Dann verlangten die SPD- und grün-regierten Länder Änderungen, über die heute im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat gestritten wird. "Am Ende könnte das Gesetz erneut in Karlsruhe landen", prognostiziert mein Kollege Christian Reiermann, der die Debatte seit Jahren verfolgt. Es ist ein Trauerspiel, bei dem nur eines wirklich gesichert erscheint: die Fortsetzung.

Wolfs-Polo

Bei Olympia in Rio haben Deutschlands Sportler im Medaillenspiegel noch einen achtbaren fünften Platz belegt; bei den derzeit laufenden Welt-Nomadenspielen am kirgisischen Yssykköl-See läuft es dagegen nicht so gut. Beim Reiterringen hat das kleine deutsche Team nur Außenseiterchancen, und auch beim sogenannten Wolfs-Polo, bei dem eine geköpfte Ziege ins gegnerische Feld geworfen werden muss, ist kaum mit einem Platz auf dem Treppchen zu rechnen. Jetzt lautet die Frage: War falsches Training schuld oder lag es an der Last der Geschichte? Schließlich, so berichtete Ende des 4. Jahrhunderts der Mailänder Bischof Ambrosius, seien Attilas Hunnenhorden schon damals "über die Germanen hinweggefegt wie der Wirbelwind".

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist EZB-Chef Mario Draghi. Vor vier Jahren war es ihm noch gelungen, mit drei Worten ("whatever it takes") die Eurokrise zu stoppen. Inzwischen hat er gut eine Billion Euro eingesetzt, um Wertpapiere in nahezu allen europäischen Ländern aufzukaufen. Mit mäßigem Erfolg, wie bei seinem Auftritt heute in Frankfurt deutlich werden wird. Im Gegenteil, so behaupten Experten der amerikanischen Großbank JP Morgan: Für die Kreditbranche bringe Draghis Politik inzwischen mehr Nach- als Vorteile.

