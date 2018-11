hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Amerika wählt

Wer kontrolliert in Zukunft den US-Kongress? Mit wie viel Macht kann US-Präsident Trump in den nächsten beiden Jahren regieren? US-Amerikaner haben seit heute Mittag mitteleuropäischer Zeit die Wahl. Sie stimmen ab über alle 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus und über 35 von 100 Senatssitzen. Dazu kommen 36 Gouverneursposten. In beiden Kammern halten Trumps Republikaner die Mehrheit - bis jetzt.

DPA Wahllokal in Minneapolis

Trump lies bis zum Schluss keine Möglichkeit aus, die oppositionellen Demokraten hart zu attackieren. Bei einem seiner letzten Auftritte in Indiana warnte er vor einem "sozialistischen Albtraum", rief: "Ihr könnt sie morgen mit eurer Stimme stoppen." Ex-Präsident Barack Obama wiederum lies sich zu der Bemerkung hinreißen, die Wahlen seien "die wohl wichtigsten unseres Lebens". In jedem Fall war der Wahlkampf selten so aggressiv, die Wähler selten so polarisiert und verunsichert wie diesmal.

Was für Trump auf dem Spiel steht: die wichtigsten Entwicklungen im Überblick.

Schaffen es die Demokraten, Trump zu besiegen? Die Reportage.

Meine Kollegen Max Holscher und Marc Pitzke berichten aus den USA, welche Szenarien nach der Wahl denkbar sind.

Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen im Newsblog auf SPIEGEL ONLINE.

Mit aussagekräftigen Ergebnissen können Sie ab dem frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit rechnen. Meine Kollegen und auch unsere Korrespondenten vor Ort versorgen Sie die ganze Nacht und am Mittwoch mit den neuesten Hochrechnungen, Reaktionen, Meldungen und Analysen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Markus Söder (CSU) ist als bayerischer Ministerpräsident wiedergewählt worden. Mit 110 von 202 gültigen Stimmen erhielt er die nötige Mehrheit gleich im ersten Wahlgang.

Mit 110 von 202 gültigen Stimmen erhielt er die nötige Mehrheit gleich im ersten Wahlgang. In Frankreich sind sechs Menschen festgenommen worden, die in Verdacht stehen sollen, einen Anschlag auf Präsident Macron geplant zu haben. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat demnach Anti-Terror-Ermittlungen eingeleitet. Die Details.

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat demnach Anti-Terror-Ermittlungen eingeleitet. Die Details. Im Irak sind rund 12.000 Leichen in Massengräbern entdeckt worden . Sie sind vermutlich Opfer des "Islamischen Staates". Die Miliz hatte 2014 große Gebiete des Irak erobert und Tausende Menschen getötet.

. Sie sind vermutlich Opfer des "Islamischen Staates". Die Miliz hatte 2014 große Gebiete des Irak erobert und Tausende Menschen getötet. Die Zahl der offenen Stellen steigt auf ein Rekordhoch. Im dritten Quartal 2018 lag der Wert bundesweit bei rund 1,24 Millionen offenen Stellen.

ZITAT DES TAGES

"Ich bin bereit."

So euphorisch reagierte die Sängerin Adele bei Instagram, als sie von der Wiedervereinigung der Girlgroup Spice Girls hörte. Sie postete ein etwa 20 Jahre altes Foto von sich - mit offenem Mund, aufgerissenen Augen und einer ganzen Wand voll Spice-Girls-Postern. "Ha! So fühle ich mich gerade! Ich bin bereit."

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Weiße und Männer können alles haben, aber das nicht: Klar werden auch Männer gemobbt, brutal geschlagen und unfair behandelt - diskriminiert aber werden sie nicht. Dafür fehlen in dieser Welt noch immer die entsprechenden Machtstrukturen, sagt Margarete Stokowski. Zur Kolumne.

Kameratricks für Einsteiger: Harald Schmidt gibt Hilfestellung für alle Amateurfilmer. Wie Sie ihre Filmchen aufpeppen - hier ist das Video.

DER SPIEGEL

FOOTBALL LEAKS

Enthüllungen, Reaktionen, Hintergründe zum größten Datenleck in der Geschichte des Sports

Damned ManCity - Episode 2, "Geheimprojekt Langbogen": Ein millionenschwerer Scheindeal und Lobbyismus hinter den Kulissen. Vor Einführung neuer Financial-Fairplay-Regeln versucht Manchester City alles, um der Kostenkontrolle zu entkommen. Gegenüber der Uefa gibt sich der Verein scheinheilig. Teil zwei der vierteiligen Serie "Damned ManCity" über den wundersamen Aufstieg des Vereins.

SPIEGEL ONLINE

Europäische Ligen positionieren sich klar gegen die Super League: Die Vereinigung der europäischen Profiligen hat sich deutlich gegen die Gründung einer Super League ausgesprochen. Beim Thema Financial Fair Play wird die Kritik an der Uefa lauter. Die Reaktionen.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Der Anti-Maaßen: Wer ist der Mann, der nach dem Maaßen-Abgang an die Spitze des Verfassungsschutzes rückt? Er ist alles, was sein Vorgänger nicht war: unauffällig, korrekt, politisch ambitionslos.

DPA Thomas Haldenwang

So sieht es in Facebooks "War Room" aus: Keine Fenster, die Tür mit schwarzem Papier verklebt - in einem abgeschotteten Raum kämpft Facebook gegen Desinformation und Wahlmanipulationen. Unsere Reporter haben den "War Room" besucht.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen könnten: "Unser Kind" (20.15 Uhr, ARD) - über Katharina und Ellen, die mit künstlicher Befruchtung ein Kind bekommen. Und über gesetzliche Grenzen: Denn die Frage, wer in gleichgeschlechtlichen Ehen die Eltern sind, wird in der Story zu einer emotionalen Ausnahmesituation.

WDR/ Martin Valentin Menke

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

