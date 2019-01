hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Tatort Ruhrgebiet: Was über die Auto-Attacken bekannt ist

Ein Mann, vier Taten - acht Verletzte: In der Silvesternacht fuhr ein 50-jähriger arbeitsloser Deutscher in Bottrop und Essen mehrfach mit seinem Auto absichtlich in Menschengruppen. Das mutmaßliche Motiv: Fremdenhass.

Die Opfer stammten aus Syrien, Afghanistan, ein Mann hatte türkische Wurzeln. Die Bundesregierung zeigt sich bestürzt über die Auto-Attacken. Was Sie sonst über den offenbar schizophrenen Täter, der seinen Mercedes in eine Waffe verwandelte, wissen müssen, lesen Sie hier.

Meine Kollegin Sarah Heidi Engel hat mit dem Soziologen Matthias Quendt über die Tat gesprochen. Für den Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena war die Gewaltfahrt ein Hassverbrechen. Er meint: "Wir können von Terrorismus sprechen."

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Sechs Tote bei Zugunglück in Dänemark: Das Unglück ereignete sich auf der Brücke über den Großen Belt (Storebælt). Medienberichten zufolge wurde das Dach eines vorbeifahrenden Güterzuges von einer Windböe abgerissen und krachte in den Passagierzug.

Kriegsschiff-Lieferung an Ägypten: Die Bundesregierung hat die Lieferung einer Fregatte von Thyssenkrupp genehmigt - trotz der problematischen Menschenrechtslage vor Ort.

Musterfeststellungsklage gegen VW: Kurz vor Verjährung der Schadersersatzansprüche haben sich Tausende Besitzer eines VW-Diesel in die Liste der Klage gegen den Konzern eintragen lassen. Damit erheben nun mehr als 300.000 Menschen Schadensersatzansprüche.

Zahl der Erwerbstätigen 2018 auf Rekordhoch: Noch nie seit der Wiedervereinigung hatten so viele Menschen einen Job wie in den vergangenen zwölf Monaten - im Jahresdurchschnitt rund 44,8 Millionen.

Noch nie seit der Wiedervereinigung hatten so viele Menschen einen Job wie in den vergangenen zwölf Monaten - im Jahresdurchschnitt rund 44,8 Millionen. Christian Pulisic wechselt zum FC Chelsea: Der Spieler wechselt für 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Großbritannien. Der 20-Jährige spielt aber noch bis Saisonende in der Bundesliga.

DIE ZAHL DES TAGES

24.146

Das Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus hat rund um Weihnachten 2018 so viele Briefe wie noch nie bearbeitet: Die 35 ehrenamtlichen Mitarbeiter antworteten auf 24.146 Schreiben von Kindern aus 42 Ländern.

DPA Nikolaus im Nikolauspostamt

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Weil ich es mir wert bin: Einst war ich der Megastar vom Traumschiff, heute bin ich der Videostar von SPIEGEL+ - und ich liebe es! Weil ich hier die allerehrlichsten Frauen- und Finanztipps geben kann. Sehen Sie selbst - die Videokolumne von Harald Schmidt.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

"Wir müssen endlich über peinliche Krankheiten sprechen": Der Po juckt, der Penis bleibt schlaff, und auf den Nägeln sprießen Pilze: Viele Menschen plagen intime Krankheiten. Zum Arzt gehen sie trotzdem nicht - aus Scham. Schluss damit, fordert Medizinerin Yael Adler.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Der Niedergang des einstigen Wirtschaftswunderlands: Über Jahrzehnte hinweg beobachtete SPIEGEL-Korrespondent Wieland Wagner die gesellschaftlichen Vorgänge in Japan. Wie das Land mit seinen massiven Problemen umgeht, beschreibt er nun in seinem Abschiedstext.

Heilkraft des Waldes: Im Grünen werden wir ruhig und erholen uns. Warum das so ist, kann inzwischen sogar die Wissenschaft erklären.

DPA Waldspaziergang

Sein letzter Stunt: Der Skifahrer und Filmemacher Willy Bogner war stets die beste Werbefigur für seine Modefirma. Nun kämpft er, um nicht zur Symbolfigur ihres Niedergangs zu werden.

DER CARTOON DES TAGES

Klaus Stuttmann

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun können: Auf der Couch liegen und Teil 6 der Videoserie von SPIEGEL Plus über arabische Großfamilien in Berlin anschauen - "Ashraf und Mephisto". Diesmal mit dabei: der Abou-Chaker-Clan und Anis Mohamed Youssef Ferchichi alias Bushido.

SPIEGEL TV

Was Sie sonst tun können: Rechnen. Mein Kollege Henning Jauernig hat 24 Umlandgebiete in der Republik unter die Lupe genommen und ausgewertet, in welchen Regionen sich Pendeln auszahlt - und wo nicht.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Dominik Peters vom Daily-Team

