Der Brexit-Deal - Warum May kämpfen muss

Das Brexit-Finale naht. Allerdings liegen auf dem Weg zum EU-Ausstieg noch so viele Hürden, dass die letzten Meter alles andere als einfach werden.

Am Mittwoch noch konnte Theresa May der EU einen Deal abringen, der das Wie des Ausstiegs regeln soll (die komplizierten Verhandlungen im Überblick). Als Theresa May am Tag danach den Deal im Unterhaus erklären will, zerren alle an ihr: die Brexit-Hardliner, die Pro-Europäer, die Schotten, die Nordiren. Zwei Minister und zwei Staatssekretäre treten zurück, einer davon: Brexit-Minister Dominic Raab - aus Protest gegen das geplante Abkommen.

Eine große Frage ist: Wird Theresa May die Verhandlungen politisch überstehen?

REUTERS Theresa May im britischen Unterhaus

Ein führender Brexit-Befürworter der britischen Konservativen warnt davor, ein Misstrauensvotum gegen May im Parlament anzustrengen. Großbritannien drohe, analysiert mein Kollege Kevin Hagen, "endgültig ein Regierungschaos. Mays Rücktritt, Neuwahlen, eine erneute Volksabstimmung - alles denkbar."

Dabei wäre eine Entscheidung beim Brexit äußerst wichtig: Seit zweieinhalb Jahren lähmt der Brexit Großbritannien, er dominiert die Debatten, die Wirtschaft ist verunsichert - und die Briten sind extrem gespalten über die Brexit-Frage. Sehen Sie die Analyse im Video.

Wie sicher ist die Welt?

Die Antwort kann man auf der "Travel Risk"-Weltkarte für 2019 ablesen. Dort sind die Länder nach Höhe der Sicherheits- und medizinischen Risiken eingestuft. Ein wichtiger Anhaltspunkt für Arbeitgeber, Leute, die beruflich unterwegs sind - und Touristen. Sie planen einen Urlaub in Brasilien? Auf den Malediven? In Georgien? Schauen Sie sich davor mal auf der Karte um.

Travelriskmap.com Travel Risk Map von 2018

Im Fall Khashoggi fordern saudi-arabische Staatsanwälte die Todesstrafe für fünf Verdächtige. Ihnen wird Beteiligung an der Tat vorgeworfen. Die Details.

Ihnen wird Beteiligung an der Tat vorgeworfen. Die Details. In Lübeck treten die Kandidaten um die Merkel-Nachfolge vor die CDU-Basis . Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz stellen sich auf der ersten von acht Regionalkonferenzen vor. Lesen Sie dazu am Abend einen Bericht bei SPIEGEL ONLINE.

. Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz stellen sich auf der ersten von acht Regionalkonferenzen vor. Lesen Sie dazu am Abend einen Bericht bei SPIEGEL ONLINE. Ein Gericht hat Dieselfahrverbote für eine Autobahn in Essen und Gelsenkirchen beschlossen. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat die Einrichtung einer Diesel-Fahrverbotszone auf Teilen der Autobahn 40 angeordnet.

Vorwärts in die Anti-Aufklärung? Justizministerin Katarina Barley will das Wahlrecht ändern, um mehr Frauen in die Parlamente zu bringen. Was als Fortschritt gelobt wird, ist in Wahrheit ein Schritt in die Anti-Aufklärung. Die Kolumne von Jan Fleischhauer.

Wir brauchen eine europäische Verteidigungself: Nationalmannschaften sind ein Anachronismus; bei der nächsten Fußball-WM sollte das vereinte Europa mit einem Team antreten, findet Harald Schmidt. Welcher deutsche Spieler wäre dabei? Hier ist das Video.

SPIEGEL ONLINE

Ihre Story: Michelle Obama stellt ihre Biografie vor und wird gefeiert wie ein Popstar. Sie redet über Ehekrisen, die Zeit im Weißen Haus, und alle im Saal denken: Sie muss Präsidentin werden. Was hindert sie?

Getty Images Michelle Obama

Die Angst im Lehrerzimmer vor der AfD: Dienstaufsichtsbeschwerden, Meldeplattformen, Einladungen in den Bundestag - die AfD hat die deutschen Schulen auf dem Schirm. Was bedeutet das für Lehrer? Meine Kollegin Heike Klovert war in Sachsen unterwegs.

Der magische Steuertrick: Der Berater Jorge Mendes verlegte die Dachgesellschaft seiner Firmen von Porto nach Amsterdam. Mit im Spiel war auch seine Frau. Das war offenbar ein lohnendes Geschäft.

SPIEGEL ONLINE

Was Sie hören könnten: die Geschichte des Wiederholungstäters Horst Seehofer. Im neuen "Stimmenfang"-Podcast diskutieren meine Kollegen, warum der Noch-CSU-Chef so oft mit Rücktritt droht - und ob das diesmal anders ist. "Stimmenfang" erscheint jeden Donnerstag. Sie können den Podcast auch auf Plattformen wie iTunes, Google Podcasts, Spotify, Deezer oder Soundcloud abonnieren.

