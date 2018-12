hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

IN EIGENER SACHE

Der Fall Relotius: SPIEGEL legt einen Betrugsfall im eigenen Haus offen

Der SPIEGEL-Redakteur Claas Relotius hat in großem Umfang seine eigenen Geschichten gefälscht und Protagonisten erfunden - er hat die Leser und seine Kollegen getäuscht. Aufgedeckt wurde das nach internen Hinweisen, eigenen Recherchen und schließlich einem umfassenden Geständnis des Redakteurs selbst.

Erste Verdachtsmomente ergaben sich nach Veröffentlichung des Textes "Jaegers Grenze" über eine US-Bürgerwehr an der Grenze zwischen Mexiko und den USA, der im November 2018 erschien.

Reporterkollege Juan Moreno, der diese Geschichte zusammen mit Relotius für den SPIEGEL recherchierte, wurde misstrauisch. Moreno meldete dem SPIEGEL seine Bedenken. Anfangs rannte er gegen Wände wie ein Whistleblower, dem nicht geglaubt wird. Aber er ließ nicht locker und nutzte eine Recherchereise in anderer Sache in die USA, um Material gegen Relotius zu sammeln - und um sich selbst zu schützen. Denn auch sein Name steht über der zweifelhaften Geschichte.

Nach anfänglichem Leugnen gestand Relotius schließlich Ende vergangener Woche. Es stellte sich heraus, dass er ganze Passagen frei erfunden hatte, nicht nur in der Geschichte "Jaegers Grenze", sondern in einer Vielzahl von Texten.

Hier finden Sie die wichtigsten Texte zu dem Vorgang:

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Die EU beschließt Notfallmaßnahmen für einen No-Deal-Brexit. Mit 14 Maßnahmen will die EU den schlimmsten Schaden begrenzen - und rüstet sich für den Ernstfall.

Mit 14 Maßnahmen will die EU den schlimmsten Schaden begrenzen - und rüstet sich für den Ernstfall. Ein AfD-Abgeordneter soll sich vor Fraktionsspitze erklären. Petr Bystron hatte mit Rechtsextremen in Südafrika schießen geübt. Auf Kosten des Bundestags.

Petr Bystron hatte mit Rechtsextremen in Südafrika schießen geübt. Auf Kosten des Bundestags. Merkel lässt Merz abblitzen. Die Bundeskanzlerin hat den Ambitionen des früheren Unionschefs eine Absage erteilt. Im Kabinett gibt es demnach keinen Posten für ihn.

DIE ZAHL DES TAGES

100

So viel Euro spendet der typische Deutsche im Jahr für gemeinnützige Zwecke (bei einem Einkommen von unter 50.000 Euro). Danach steigt die Spendenhöhe mit der Einkommensklasse. Gemessen an ihren Möglichkeiten geben Menschen mit wenig Einkommen also deutlich mehr als Reiche. Und wie viel geben Sie? Finden Sie heraus, welcher Spendertyp Sie sind.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Nichts gelernt aus dem Fall Anis Amri: Ein Blick in die Statistik zu islamistischen Mordanschlägen in Europa zeigt, immer war mindestens einer der Täter polizeibekannt. Die Kolumne von Sascha Lobo.

Die Kanzlerin möchte für Friedrich Merz ihr Kabinett nicht umbauen. Und für Harald Schmidt? Er bietet seine Dienste als Außenminister an. Hier geht es zum Video.

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Nehmt diese Hurensöhne vom Feld": Donald Trump hat den amerikanischen Sport mit Patriotismus und Kriegspropaganda aufgeheizt. Doch nun schlagen einige Athleten zurück.

Sean M. Haffey/ Getty Images Los Angeles Memorial Coliseum

Ein würdiges Leben im Altenheim - hier gelingt es: Viele Menschen haben Angst davor, pflegebedürftig zu werden. Ein Heim in Dreieich bei Frankfurt macht vor, wie man alte Menschen mit Respekt behandelt.

Die Bahn und der Wow-Effekt: Die Bahn braucht in den nächsten Jahren viel Geld, um die Kunden nicht vollends zu frustieren. Soll der Bund Milliarden zuschießen - oder muss der Konzern schlanker werden? Von Tim Bartz und Gerald Traufetter.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

AP Kamasi Washington

Was Sie hören könnten: Kurz vor Jahresende könnten Sie noch mal die beste Musik von 2018 anhören. Zum Beispiel das Album "Heaven and Earth" von Kamasi Washington. Der Saxofonist erzählt hier vom Kampf der afroamerikanischen Community gegen gesellschaftliche Widerstände. Wir haben ein paar weitere Ideen für Sie gesammelt - vielleicht ist ja auch ein Weihnachtsgeschenk dabei.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Maria Stöhr und Milena Hassenkamp vom Daily-Team

