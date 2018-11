hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Was kommt nach Hartz IV?

Als sie Hartz IV einführte, war die SPD stärkste Kraft im Land, sie führte die Regierung, stellte den Kanzler. Dann kam der Absturz. Für viele Genossen ist klar: Die Härten der Agenda-Reformen sind schuld, dass sich Millionen von Wählern abgewandt haben. Hartz IV muss weg - das fordern Parteilinke deshalb schon lange. Die SPD-Führung tat sich dagegen stets schwer damit, auf Distanz zur eigenen Vergangenheit zu gehen. Bis jetzt.

Meine Kollegen Florian Diekmann und Christian Teevs haben mit Andrea Nahles gesprochen. "Nach 15 Jahren merkt man: Jetzt ist eine Grundsanierung fällig", sagt die Parteichefin. Nahles will ein Bürgergeld mit entschärften Sanktionen und neuen Boni - und sie wirbt für eine radikale Vereinfachung der Bürokratie.

HC Plambeck Andrea Nahles

Mit ihrem Kursschwenk befinden sich die Sozialdemokraten derzeit in bester Gesellschaft. Denn auch die Grünen wollen sich von Hartz IV verabschieden. Parteichef Robert Habeck hat bereits konkrete Vorschläge zu einer Garantiesicherung gemacht.

Unter Ökonomen regt sich gegen all diese Pläne bereits heftiger Protest. Die Linken dürften sich dagegen zunächst einmal freuen: Sie kämpfen seit jeher für eine Abkehr von der Agenda-Politik. Schon fordern sie neue rot-rot-grüne Gesprächsrunden. Allerdings könnten die Linken in ein Dilemma geraten. Denn Schröders Sozialstaatsreformen haben die Partei erst groß gemacht. Die Frage ist: Wenn sich die SPD wieder nach links bewegt - wo bleibt für sie dann noch Platz?

Übrigens: Mein Kollege Claus Hecking hat im Sommer Peter Hartz besucht, den Namensgeber der Arbeitsmarktreformen. Wie geht es dem Buhmann der Nation? Den Text finden Sie hier.

ZITAT DES TAGES

"Das halte ich mit dem Wesenskern der CDU für nicht vereinbar."

Im Rennen um den CDU-Vorsitz geht es langsam aber sicher zur Sache. Friedrich Merz hatte das Individualrecht auf Asyl infrage gestellt. (Lesen Sie hier den Bericht meines Kollegen Florian Gathmann.) Später relativierte er zwar diese Position, doch die Aufregung war da schon groß. Seine Konkurrentin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte zu den Merz-Äußerungen: So etwas halte sie "mit dem Wesenskern der CDU und im Übrigen auch mit dem Erbe etwa von Helmut Kohl für nicht vereinbar". Im Klartext: Merz passe mit seinem Vorstoß nicht zur Partei. Das kann ja noch heiter werden.

AP Annegret Kramp-Karrenbauer

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Die EU und die britische Regierung haben sich auf eine Erklärung zu den künftigen Beziehungen geeinigt. Ziel ist etwa ein Freihandelsgebiet ohne Zölle. Die Hintergründe.

Ziel ist etwa ein Freihandelsgebiet ohne Zölle. Die Hintergründe. Die Uno meldet einen neuen Rekord beim Ausstoß von Treibhausgasen. Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre sei so hoch wie nie.

Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre sei so hoch wie nie. Der Bundestag hat Stephan Harbarth zum Verfassungsrichter gewählt. Der CDU-Politiker soll die Nachfolge von Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle antreten.

Der CDU-Politiker soll die Nachfolge von Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle antreten. Igor Korobow, Chef des russischen Militärgeheimdienstes GRU, ist tot. Seine Behörde steht im Verdacht, für den Giftgasanschlag im Fall Skripal verantwortlich zu sein. Die Details.

MEINUNG

Nicht unterschreiben! Der Uno-Migrationspakt sei rechtlich nicht bindend, sagt die Kanzlerin. Doch das ist leider nur die halbe Wahrheit. Die Kolumne von Jan Fleischhauer.

Ausräumen statt aufräumen: Einige Reiche merken nicht mal, wenn ihre Rolex fehlt, sie haben ja mehrere davon. Doch diese Putzfrau trieb es einfach zu bunt. Das neue Video von Harald Schmidt.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

So wird ein Fußballklub zur Geldmaschine: Bei den Wolverhampton Wanderers spielen erstaunlich viele Klienten des Agenten Jorge Mendes. Der Klubmanager ist Mendes' Geschäftspartner. In internen Mails offenbart sich ein Interessenkonflikt.

Star Trek in der Turnhalle: Ein US-Ingenieur hat seinen Kindheitstraum wahr gemacht. Er erfand einen Flieger ohne Düsen, ohne Motor, ohne Propeller - still und elegant wie Captain Kirks Shuttles. Wie funktioniert das?

MIT Flieger mit Ionenantrieb

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen könnten: "Verschwörung" mit Claire Foy in der Rolle der Hackerin Lisbeth Salander. Der Film startet heute in den deutschen Kinos - und bietet jede Menge Action. Ob das einem passt, ist Geschmacksfrage, meint meine Kollegin Hannah Pilarczyk und bleibt selbst skeptisch. Aber vielleicht ist es für Sie ja genau das Richtige.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Kevin Hagen vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.