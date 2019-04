hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Die Blackbox der Boeing 737 Max

Der erste Untersuchungsbericht zur Absturzursache der Boeing 737 Max ist heute von der äthiopischen Ministerin Dagmawit Moges vorgestellt worden. Die Auswertung der Flugschreiber bestätigt, dass sich die Piloten an die Notfallpläne gehalten haben. Dennoch senkte sich die Nase des Flugzeugs mehrfach. Die Piloten konnten den Absturz nicht aufhalten. Ihre Rolle bei dem Absturz hat mein Kollege Christoph Seidler sich angeschaut.

Dieses Ergebnis spricht dafür, dass ein Softwarefehler den Absturz mit verursacht haben könnte. Bisher lieferten die Daten keinen Beweis, dass es ein grundsätzliches technisches Problem mit der Boeing 737 Max gibt. Dennoch fordern die äthiopischen Behörden von Boeing, das Kontrollsystem überprüfen zu lassen.

Am 10. März war die Boeing 737 Max 8 sechs Minuten nach dem Start nahe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba abgestürzt. 157 Menschen aus über 30 Nationen kamen ums Leben. Erst fünf Monate zuvor war eine Boeing des gleichen Typs in Indonesien kurz nach dem Start verunglückt. Dabei starben 189 Menschen.

Die Zahl des Tages: 63 Sekunden

NBA-Trainer-Legende Gregg Popovich hat es geschafft, nach nur 63 Sekunden aus der Halle geworfen zu werden. Der Basketballtrainer der San Antonio Spurs ist zwar für seine Wutausbrüche bekannt, doch beim Spiel gegen die Denver Nuggets erreichte der 70-Jährige einen neuen Rekord: So schnell wurde noch nie jemand aus der Halle geworfen.

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX Mariana Harder-Kühnel

Der Bundestag hat AfD-Politikerin Mariana Harder-Kühnel erneut als Vizepräsidentin abgelehnt: Auch in der eigenen Partei gab es Widerstand gegen die Kandidatin.

Christchurch-Attentäter wegen 50-fachen Mordes angeklagt: Bei einer Verurteilung droht dem Australier lebenslange Haft.

Bei einer Verurteilung droht dem Australier lebenslange Haft. Die Nato feiert ihren 70.Geburtstag: Ihre Mitglieder verpflichten sich zu höheren Verteidigungsbudgets bis 2024.

Ihre Mitglieder verpflichten sich zu höheren Verteidigungsbudgets bis 2024. Frauenrunde trifft sich zum ersten Mal im Bundestag: Fraktionsübergreifend wollen die Abgeordneten an einer geschlechtergerechten Außenpolitik arbeiten.

Carsten Koall/ Getty Images Demo am Frauentag

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Jeder ist heute in gewisser Weise ausgegrenzt: Wenn man es genau nimmt, schreibt Jan Fleischhauer, gehört auch er als Kommentator zu einer diskriminierten Minderheit.

Was wir von der Aldi-Familie übers Enterben lernen können: Sind Sie auch unglücklich mit Ihren potenziellen Erben? Was man alles beim Testament bedenken muss, verrät Harald Schmidt im Video.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Das grausige Ende des "Islamischen Staats": In der Wüste zwischen Irak und Syrien haben vor allem kurdische Kämpfer den letzten Fleck des "Kalifats" eingenommen. Doch im Untergrund bereiten die Terroristen die nächste Phase vor.

Wenn Oma und Opa den Enkel nicht sehen dürfen: Horst und Johanna Jäger haben keinen Kontakt zu ihrem Enkelkind, obwohl es nebenan wohnt. Was tun?

Wer war der Mann, der meine Tante an die Gestapo verriet? Die Tante unserer Autorin wurde in der NS-Zeit von einem Spitzel denunziert und hingerichtet. Sie hat den Verräter gesucht, der ihre Familie bis heute beschäftigt.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Des Willie / BBC / Netflix Black Earth Rising

Was Sie schauen könnten: Die Serie "Black Earth Rising" thematisiert den Völkermord in Ruanda und ist gerade die wohl meistdiskutierte Serie auf Netflix. Mein Kollege Christian Buß hat den Drehbuchautor Hugo Blick gefragt: "Wie verfilmt man einen Genozid?" Für seine Politserie wird er gefeiert und verunglimpft. Was denken Sie darüber? Schauen Sie selbst.

