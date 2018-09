hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Deutschland bekommt die Fußball-EM 2024

Deutschland wird die Fußball-Europameisterschaft 2024 austragen. EM-Botschafter Philipp Lahm und DFB-Präsident Reinhard Grindel saßen im schweizerischen Nyon im Publikum, als Uefa-Präsident Aleksander Ceferin den Zettel der Entscheidung aus dem Briefkuvert zog.

Lahm sagte hinterher: "Wir wollen gemeinsam ein riesengroßes Fest mit ganz Europa feiern." Die Reaktionen.

REUTERS Freuen sich: EM-Botschafter Philipp Lahm und DFB-Präsident Reinhard Grindel in Nyon

Der DFB hat sich mit seiner Bewerbung gegen die Türkei, den einzigen Konkurrenten, durchgesetzt.

Für die fußballverrückte Türkei ist die Entscheidung eine Enttäuschung, das Land hatte sich zuvor schon drei Mal erfolglos um die EM beworben. Und bitter ist es auch für den türkischen Präsidenten Erdogan, der sich - nach den Negativschlagzeilen um die türkische Wirtschafts- und Währungskrise - davon einen Popularitätsschub erhofft hatte. Ausgerechnet in Deutschland, wo er gerade auf Staatsbesuch ist, erfuhr Erdogan heute von der Entscheidung.

Und was erhofft sich Deutschland? Der DFB wird sich nichts mehr wünschen als eine medienwirksame Imagepolitur - nach einem Sommer mit einer nicht enden wollenden Özil-Debatte und katastrophalen WM-Bilanz.

"Wir können morgen mit der Euro beginnen", hatte DFB-Präsident Reinhard Grindel im Vorfeld gesagt. Was er meint: Deutschland hat die Infrastruktur für das Turnier bereits jetzt. Die Stadien sind in gutem Zustand. Wo der Ball 2024 rollen wird, sehen Sie in dieser Fotostrecke.

Ist die deutsche Mannschaft automatisch qualifiziert? Wie viele Länder nehmen teil? Was Sie zum Turnier wissen müssen, lesen Sie hier.

ZITAT DES TAGES

"Ich habe keine Sorge vor dem Spagat, der mir da bevorsteht."

Der neue Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus im SPIEGEL-ONLINE-Interview über seine neue Rolle, seine Zusammenarbeit mit Angela Merkel - und die Frage, von wem die Blumen auf seinem Schreibtisch stammen.

imago/ Metodi Popow Ralph Brinkhaus

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Anhörung im US-Senat zu Missbrauchsvorwürfen gegen Brett Kavanaugh: Die Professorin Christine Blasey Ford sagt unter Eid gegen den Supreme-Court-Anwärter und Wunschkandidaten von Donald Trump aus. Mittlerweile beschuldigen mindestens drei Frauen Kavanaugh wegen sexueller Übergriffe.

Die Professorin Christine Blasey Ford sagt unter Eid gegen den Supreme-Court-Anwärter und Wunschkandidaten von Donald Trump aus. Mittlerweile beschuldigen mindestens drei Frauen Kavanaugh wegen sexueller Übergriffe. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer lehnt eine Koalition mit der AfD strikt ab. Spekulationen waren aufgekommen, nachdem der neue CDU-Fraktionschef im sächsischen Landtag, Christian Hartmann, die Frage nach einer möglichen Koalition mit der AfD offengelassen hatte.

Spekulationen waren aufgekommen, nachdem der neue CDU-Fraktionschef im sächsischen Landtag, Christian Hartmann, die Frage nach einer möglichen Koalition mit der AfD offengelassen hatte. Thyssenkrupp plant die Aufspaltung in zwei Teile. Weil der Industriekonzern in einer schweren Krise steckt, will er sich in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen teilen. Die Aktionäre reagieren euphorisch.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Sie ist nicht Mensch und nicht Maschine", lautet ein Spottgedicht in der CDU über Angela Merkel. Was als Beleidigung gedacht war, zeigt ihren größten Vorteil: So kalt wie diese Frau kann ein Mann gar nicht sein. Die Kolumne von Jan Fleischhauer.

Es wird ein Sommermärchen. Alle Sorgen sind wie weggeblasen. Die Fußball-EM 2024 kommt nach Deutschland. Freuen Sie sich auch so wie Harald Schmidt? Hier ist das Video.

SPIEGEL Plus

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Durchbruch im Dieselskandal: Bislang wehrten sich deutsche Autobauer gegen Hardware-Nachrüstungen. Nun hat Volkswagen nach SPIEGEL-Informationen zugesagt, manipulierte Diesel mit besseren Katalysatoren auszustatten. Wie der Diesel-Deal zwischen Bundesregierung und Konzernen laufen könnte, hat mein Kollege Gerald Traufetter aufgeschrieben.

Wie der Umgang mit Erdogan aussehen sollte: Der türkische Präsident ist seit heute auf Staatsbesuch in Deutschland. Dem Bankett für Erdogan in Berlin werden viele Politiker fernbleiben. Doch sein Besuch ist auch eine Chance. Die Analyse von Türkei-Korrespondent Maximilian Popp.

AP

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie hören könnten: Wie wirkt sich die Landtagswahl in Bayern auf die Politik auf Bundesebene aus? Welche Rolle spielt der CSU-Chef Horst Seehofer? Das fragt meine Kollegin Sandra Sperber im Podcast Stimmenfang. Die Antworten können Sie hier anhören.

TRIMAFILM Hauptdarstellerin Janne (Aenne Schwarz) im Gespräch mit ihrem Freund im Film "Alles ist gut"

Was Sie im Kino sehen könnten: "Alles ist gut", die Geschichte einer Frau, in deren Leben gar nichts gut ist. Die dagegen kämpft, sich ihr Leben von einer Vergewaltigung bestimmen zu lassen. "Der Film der Stunde ", schreibt mein Kollege Kaspar Heinrich. Abgedreht, lange bevor die #MeToo-Debatte entflammte, "und doch so zeitgemäß wie nur möglich".

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

