Deutschlands Handballer wollen ins Finale

Im vergangenen Sommer schaffte es Bundestrainer Joachim Löw mit der Nationalmannschaft nicht, in Russland Fußballweltmeister zu werden. Jetzt drücken alle den Handballern die Daumen, behauptete zumindest Löw: "Ganz Deutschland steht hinter euch", versicherte er dem DHB-Team in einer Videobotschaft. Und auch Kanzlerin Angela Merkel telefonierte mit Bundestrainer Christian Prokop (lesen Sie hier ein Porträt) und wünschte Glück. Heute Abend ab 20.30 Uhr (ARD, Liveticker bei SPIEGEL ONLINE) kämpfen die deutschen Handballer in Hamburg gegen Norwegen um den Einzug ins WM-Finale.

Die Mannschaft um Kapitän Gensheimer (hier zu seinem Porträt), Torwart Wolff und den Abwehrhünen Wiencek hat mit ihren bisherigen Siegen bei dieser Weltmeisterschaft für eine nicht erwartete Handball-Euphorie im Land gesorgt. Bei jedem Spiel saßen mehr als sechs Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, am Montag gegen Kroatien waren es sogar 10,2 Millionen. Die Handballer betrieben zwei Wochen Werbung für ihre Sportart.

Zuletzt wurde ein deutsches Team im Jahre 2007 Weltmeister. Um den Pokal erneut zu bekommen, muss aber zunächst Norwegen (lesen Sie hier alles über die Skandinavier) besiegt werden. Im zweiten Halbfinale (ab 17.30 Uhr) ist Titelverteidiger Frankreich klarer Favorit gegen Dänemark. Das Endspiel steigt dann am Sonntag im dänischen Henning.

Staatliche Millionen, ohne Ausschreibung: "Das Potenzial ist riesig, dass die Bundeswehr ein Diamantenkunde wird": So schwärmte Timo Noetzel von der Consultingfirma Accenture. Dokumente zeigen, wie einfach die Berater an Aufträge kamen.

Veit Mette/ laif Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen

Trumps Vertrauter unter Arrest: Es geht um Falschaussage, Beeinflussung von Zeugen, Behinderung von Ermittlungen: Roger Stone, ein Vertrauter von US-Präsident Trump, wurde in Florida festgenommen.

REUTERS Roger Stone

Warum sich der US-Präsident in Venezuela einmischt: Ablenkung, Öl, Wählerstimmen - Donald Trump hat drei Gründe, in die Staatskrise in dem südamerikanischen Land einzugreifen, schreibt mein Kollege Marc Pitzke.

Ablenkung, Öl, Wählerstimmen - Donald Trump hat drei Gründe, in die Staatskrise in dem südamerikanischen Land einzugreifen, schreibt mein Kollege Marc Pitzke. Meuthen profitierte von dubiosen Zahlungen: Die AfD-Spendenaffäre um Alice Weidel weitet sich aus. Nach Informationen von SPIEGEL und "Report Mainz" wurde Parteichef Meuthen offenbar von denselben Einzelspendern wie die Fraktionschefin unterstützt.

Zwei Seiten Behauptungen, kein einziger Beleg: Mehr als hundert Fachärzte sind dem Aufruf von Kollegen gefolgt, die Schadstoffgrenzwerte für einen "Witz" halten. In ihrem Namen werden andere Forscher diskreditiert und fundierte Erkenntnisse bestritten - ohne jeden Beweis. Hier geht es zum Gastbeitrag von Lungen-Arzt Kai-Michael Beeh.

Getty Images/Science Photo Library RF Lungenfunktionstest (Symbolbild)

Kann Silbereisen Kapitän? Florian Silbereisen beerbt Sascha Hehn auf der Brücke des "Traumschiffs". Lange Texte, Actionszenen, 40-Stunden-Flüge - was der Knochenjob mit sich bringt, verrät Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

SPIEGEL ONLINE

Wie ein US-Senator den Machtwechsel plante: Den Aufstand in Venezuela hat der selbst ernannte Präsident Juan Guaidó sorgsam vorbereitet, unterstützt vor allem von einem US-Senator aus Florida: Marco Rubio.

FEDERICO PARRA / AFP Polizisten in Caracas

So bringt man seinen verschmodderten Laptop wieder zum Glänzen: An einem sauberen Computer zu sitzen, gehört zu den kleinen Luxusfreuden des Büroalltags. Das Reinigen geht ganz schnell - hier sind die Tipps der SPIEGEL-IT-Abteilung.

Getty Images

So wenige Minuten nur benötigte Novak Djokovic, um im Halbfinale der Australian Open den Franzosen Lucas Pouille zu besiegen (6:0, 6:2, 6:2). Im Endspiel trifft der Weltranglistenerste aus Serbien am Sonntag (9.30 MEZ, Liveticker bei SPIEGEL ONLINE) auf Rafael Nadal. Der Spanier gewann gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.

AP Novak Djokovic

"The Favourite" im Kino schauen: Mit zehn Nominierungen ist "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" ein großer Favorit bei den Oscars. Eine brillante Historienfarce über eine lesbische Ménage-à-trois am Hof von Queen Anne.

picture alliance/ ZUMA PRESS/ 20th Century Fox Olivia Colman als Queen Anne

Schnee, Glatteis, Regen: Die Kälte flaut ab, dafür wird es anstrengend auf der Straße - auch dann noch, wenn die Temperaturen in den Plusbereich klettern. Hier geht es zu Kachelmanns Wetter-Kolumne.

