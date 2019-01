hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Die Deutsche Bahn und ihr Krisenmanagement

Sind Sie 2018 viermal mit einem Fernzug gefahren? Dann waren Sie laut der Statistik mindestens einmal zu spät. 25,1 Prozent der ICEs, Intercitys und Eurocitys erreichten ihr Ziel im vergangenen Jahr nicht pünktlich. Züge, die nur sechs Minuten zu spät waren oder gar nicht ankamen, sind hier sogar ausgenommen. Das sorgt für Ärger - bei den Kunden, aber auch beim Unternehmen. Bahn-Chef Richard Lutz bangt um seinen Job und musste heute zum Rapport bei Verkehrsminister Scheuer. Schon wieder.

DPA Richard Lutz

Denn der Staatskonzern befindet sich weiter in einer schweren Krise. Verspätungen, technische Störungen, Personalnot oder überfüllte Züge - die Probleme der Bahn sind umfassend. Vom schlechten Image, das durch die jahrelangen Verfehlungen entstanden ist, ganz zu schweigen. Um die Probleme in den Griff zu bekommen, wurde Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla als Krisenmanager eingesetzt. Mein Kollege Michael Kröger erklärt, was bei dem Unternehmen alles schiefläuft.

DPA Hauptbahnhof in Hannover

Nach einem ersten Treffen am Dienstag hatte sich die Regierung noch unzufrieden gezeigt. Scheuer stellte klare Forderungen: Bis zum Sommer sollen Kunden eine Verbesserung spüren. Jetzt hat Bahnchef Lutz ein Maßnahmenpaket vorgestellt, mit dem das gelingen soll. Vor allem sollen Probleme an stark befahrenen Strecken schneller behoben und schon im Vorfeld verhindert werden. Viele der vorgestellten Maßnahmen waren allerdings bereits bekannt. Bei einem nächsten Treffen mit der Bahn-Führung am 30. Januar will Scheuer die Finanzierung und die Strukturen des Konzerns bereden.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Der bekannte Jurist Benjamin Brafman verlässt das Anwaltsteam des früheren Filmproduzenten. May kämpft um einen Brexit-Deal: Was plant die britische Regierungschefin für die Gespräche in den nächsten Tagen? Und welche Optionen hat sie überhaupt?

DPA Theresa May

Suche nach Zweijährigem verzögert sich: Der kleine Junge wird seit Sonntag vermisst, die Suche kommt nur mühsam voran. Damit schwindet die Hoffnung.

Der kleine Junge wird seit Sonntag vermisst, die Suche kommt nur mühsam voran. Damit schwindet die Hoffnung. Deutsche fliegen so viel wie noch nie: Weniger Flüge im Inland, dafür mehr nach Tunesien und Ägypten. Im Sommer 2018 starteten mehr Menschen von deutschen Airports denn je.

DPA Ein Flugzeug hebt am Düsseldorfer Flughafen ab

AfD-Politiker distanzieren sich von Höcke-Flügel: Der Verfassungsschutz hat die Partei bundesweit zum Prüffall und den rechtsnationalen Flügel zum Verdachtsfall erklärt. Beim gemäßigten Teil der Partei stößt das offenbar auf Zustimmung.

Der Verfassungsschutz hat die Partei bundesweit zum Prüffall und den rechtsnationalen Flügel zum Verdachtsfall erklärt. Beim gemäßigten Teil der Partei stößt das offenbar auf Zustimmung. Unbekannte stellen Hunderte Millionen Zugangsdaten ins Netz: In einem Onlinedienst können Sie prüfen, ob Ihre E-Mail-Adressen und Passwörter auch betroffen sind. Mehr dazu.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Deutschlands grüne Nervensäge: Niemand verkörpert den Politiker als Emotionalienhändler überzeugender als Robert Habek, schreibt Jan Fleischhauer in seiner neuen Kolumne. Er fragt sich, warum alle den Grünenchef toll finden.

Deutsche Perfektion vs. syrische Geselligkeit: Samer Tannous schreibt in seiner aktuellen Kolumne, wie Deutsche mit ihrem Hang zur Perfektion manchmal das gesellige Miteinander vergessen.

Spülmaschine ausräumen leicht gemacht: Die Hausarbeit geht Harald Schmidt neuerdings leicht von der Hand. Das liegt an seinen beiden Gästen. Hier stellt er sie vor.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Helmut Schmidt folgt

Motiv Helmut Schmidt folgt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

So sah es wirklich im alten Venedig aus: Mit Daten und Dokumenten aus tausend Jahren venezianischen Alltags rekonstruiert ein Forscherteam das Leben in der Metropole. Das Ziel: eine visuelle Zeitreise durch Venedig - in nie gekannter Lebensnähe.

Montage: De Agostini Picture/ AKG; Zette/ istock/ Getty Images Venedig (Montage)

"Gefühle folgen keinem Algorithmus": Michael Mary ist Paarberater und Autor - und er zweifelt am Erfolg von Datingplattformen.

Das hilft gegen Stress-Schmerzen: Ulrich Egle ist auf Patienten mit chronischen und stressbedingten Schmerzsyndromen spezialisiert. Vielen Patienten kann er helfen, wenn er die Ursache ihres Leidens versteht. Wie geht er dabei vor?

DIE ZAHL DES TAGES

465

So viele Tore fielen in den 153 Hinrunden-Spielen der Fußball-Bundesliga. Aber wie gut haben Sie dabei aufgepasst? Vor dem Rückrundenstart am Freitag mit dem Spiel der Bayern bei der TSG Hoffenheim (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD) können Sie in unserem Quiz zur HinrundeIhre Erinnerung testen.

Getty Images Paco Alcácer

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen können: "How. the. fuck. did. this. happen?" So endet das Intro von Michael Moores Dokumentarfilm "Fahrenheit 11/9", der heute in die deutschen Kinos kommt. Der Regisseur beschäftigt sich damit, wie Donald Trump US-Präsident wurde. Das Werk ist "die zweistündige Diagnose einer politisch-gesellschaftlichen Krise", schreibt mein Kollege Andreas Borcholte. Insgesamt sei der Film "so deprimierend wie unterhaltsam" - auch wenn Moores suggestive Analyse hier und da fragwürdig sei.

Weltkino Fahrenheit 11/9

Was Sie hören können: Am Samstag hält die CSU ihren Landesparteitag ab. Dann folgt Markus Söder als Parteichef auf Horst Seehofer. In unserem Podcast Stimmenfang beschäftigen sich meine Kolleginnen Sandra Sperber und Yasemin Yüksel diesmal mit dem neuen Mann an der Spitze sowie mit dem Kurs der Christsozialen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

