DAS THEMA DES TAGES

Weiter, immer weiter

Zu weit weg vom Bürger, zu tief in der Berliner Hauptstadtblase: Diesen Vorwurf müssen sich Politiker häufig gefallen lassen. In der Affäre um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat Angela Merkel immerhin überraschend ehrlich genau dieses Problem eingeräumt. Man habe zu wenig an das gedacht, "was die Menschen zu Recht bewegt", sagte die Kanzlerin. Maaßen wird nach zähem Hin- und Her nun doch kein Staatssekretär unter Innenminister Horst Seehofer, sondern erhält einen Sonderposten.

Und jetzt? Die Kanzlerin rief nach den Querelen erst mal im typischen Merkel-Sprech zur "Konzentration auf Sacharbeit" auf. Übersetzt heißt das: Mal was arbeiten. Doch es ist unwahrscheinlich, dass CDU, CSU und SPD das gelingt. Dem Bündnis steht das Wasser bis zum Hals, schreiben meine Kollegen Florian Gathmann und Christian Teevs.

Vor genau einem Jahr wählte Deutschland übrigens einen neuen Bundestag. Selten hat sich eine Koalition das Leben gegenseitig so schwer gemacht wie dieses Bündnis. "Diese Regierung ist nur noch ein Haufen der Lächerlichkeit", schreibt unser Kolumnist Jakob Augstein nach der Causa Maaßen und fordert Neuwahlen. Die Angst vor der AfD dürfe nicht als Grund herhalten, um diese zu verhindern.

Mein Kollege Sebastian Fischer sieht die GroKo ebenfalls am Ende. Aus seiner Sicht hat dabei besonders die SPD ein Problem. Das Bündnis mit der Union sei für die Sozialdemokraten zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Er vermisst bei den Sozialdemokraten den nötigen Mut, sich bei Grundsatzfragen mal etwas zu wagen.

DIE ZAHL DES TAGES

269

So viele Schläge benötigte Golfer Tiger Woods, um seinen 80. Titel auf der PGA Tour zu gewinnen. Ein besonderer Sieg und ein überraschendes Comeback: Der letzte Titelgewinn des 42-Jährigen liegt immerhin fünf Jahre zurück. Bis vor einem Jahr war unklar, ob der Woods jemals wieder Golf auf Wettkampfniveau würde spielen können. Der skandalgeplagte Profi kämpfte zuletzt mit Rückenproblemen. Umso mehr freute sich der 14-malige Major-Sieger und frühere Weltranglistenerste über seinen Sieg.

AFP

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

CSU weiter schwach, Grüne stark wie nie: Drei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern kommt die CSU nicht aus ihrem Tief heraus. Die Profiteure der Krise der Seehofer-Partei sind die Grünen. In unserer SPON-Umfrage sind sie klar zweitstärkste Partei.

Drei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern kommt die CSU nicht aus ihrem Tief heraus. Die Profiteure der Krise der Seehofer-Partei sind die Grünen. In unserer SPON-Umfrage sind sie klar zweitstärkste Partei. Vier Millionen Erwerbstätige in Deutschland gehören zum Prekariat : Sie sind zwar nicht langzeitarbeitslos und abgehängt, doch ihre Lebensumstände sind alles andere als stabil. Eine Studie beleuchtet ihre Situation nun genauer.

: Sie sind zwar nicht langzeitarbeitslos und abgehängt, doch ihre Lebensumstände sind alles andere als stabil. Eine Studie beleuchtet ihre Situation nun genauer. EU-Kommission verklagt Polen: Die EU-Kommission zieht wegen der Zwangspensionierung von Richtern gegen Polen vor Gericht.

Die EU-Kommission zieht wegen der Zwangspensionierung von Richtern gegen Polen vor Gericht. Merkel fehlt bei Staatsbankett für Erdogan: Vor dem Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan wird heftig gestritten, ob ein Staatsbankett für den schwierigen Partner angemessen ist. Die Kanzlerin wird nicht teilnehmen.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Ex-Außenminister Sigmar Gabriel: Im Interview fordert der SPD-Politiker, dass Deutschland außenpolitisch mehr Verantwortung übernimmt - und er hinterfragt die eigene Haltung in der Flüchtlingskrise .

Harald Schmidt über die Liebe: Frankreichs Nationalschriftsteller Houellebecq hat offenbar zum dritten Mal geheiratet. Was ist sein Geheimnis? Hier ist das Video.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Die letzte Überlebende der "Weißen Rose" im Interview: Als junge Frau verliebte sich Traute Lafrenz in Hans Scholl und verteilte Flugblätter gegen Hitler. Heute ist sie 99 Jahre alt und lebt in den USA. Eigentlich wollte sie gar kein Interview geben, doch mein Kollege Claas Relotius blieb hartnäckig und hat sie besucht. Ein bemerkenswertes Interview.

Claas Relotius / DER SPIEGEL

"Es war der Trip unseres Lebens": Kneipentour ums Eck? Reicht beim Junggesellenabschied längst nicht mehr. Die Erwartungen sind seit dem Film "Hangover" enorm gestiegen - und auch die Möglichkeiten. Meine Kollegin Sarah Heidi Engel über einen Brauch, der kaum noch Grenzen kennt.

MEIN ABEND

Die Empfehlung für Ihren Feierabend

Was Sie lesen könnten

Trailerpark, Teenie-Mom und Waffenhandel: Das ist das Setting für den Roman "Gun Love" über ein Mutter-Tochter-Gespann, das sich im Nirgendwo in Florida durchs Lebens schlägt. Der Vordersitz eines Autos dient der 14-jährigen Pearl als Kinderzimmer, die Rückbank als Schlafzimmer der Mutter, der Kofferraum als Kleiderschrank. Jennifer Clements Roman zerpflückt einem das Herz, schreibt meine Kollegin Anne Haeming.

Shutterstock/ InnaPoka Wohnwagensiedlung in Kalifornien (Symbolbild)

