DAS THEMA DES TAGES

Die hessische Polizei und ihre rechten Verbindungen

Es ist ein brisanter Freundschaftsdienst, der viele Fragen aufwirft: Ein Mitglied der gewaltbereiten Neonazigruppe "Aryans" bittet offenbar einen Polizisten, vertrauliche Daten im internen System der Polizei abzurufen. Gesagt, getan. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der Beamte dem Wunsch nach und lieferte die Infos.

Der Vorfall gelangte nun im Zuge eines Gerichtsverfahrens an die Öffentlichkeit. Die Polizei sieht sich plötzlich mit dem nächsten Skandal in den eigenen Reihen konfrontiert. Und wieder einmal ist Hessen der Schauplatz. Erst im Dezember hatte die hessische Polizei sechs Frankfurter Polizisten suspendiert.

Sie sollen per Chat rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben. Das Landesinnenministerium sieht keinerlei Verbindung zwischen den damals suspendierten Polizisten und dem Beamten, gegen den nun die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt. Meine Kollegen Jörg Diehl und Jean-Pierre Ziegler mit dem Überblick zum aktuellen Fall.

In der jüngeren Vergangenheit hatte es bundesweit mehrere solcher Vorkommnisse gegeben. Symptom eines größeren Problems? Meine Kollegen Jörg Diehl und Ansgar Siemens haben sich diesem Thema im Dezember bereits einmal angenähert.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

imago/ ITAR-TASS Getötete Journalisten Dschermal, Rastorgujew und Radtschenko

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wohlfühlpäckchen für die Porsche-Fraktion: "Seit die Konjunktur zu kippen droht, fordern unsere Wirtschaftsgurus: Soli weg, Unternehmensteuern runter!", schreibt Thomas Fricke in seiner Kolumne. Dabei dürfte kaum etwas wirkungsloser sein, um eine Rezession zu verhindern.

DER SPIEGEL

Die Rendite zählt, nicht die Quote: Heute schon darüber nachgedacht, einen Fernsehsender zu kaufen? Harald Schmidt hat das getan. Zumindest kurz. Hier geht es zu seinem Video.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Macht Minimalismus glücklich? Familie Weiß besitzt keine überflüssigen Dinge mehr. Die Mutter sagt, es geht ihr jetzt besser. Wie das Wegwerfen helfen kann. Meine Kollegin Maria Stöhr hat die Familie besucht.

Getty Images/Caiaimage

Gentests an Neugeborenen: Bei jedem zehnten Kind schlummert eine Erbkrankheit im Genom. Ihr Ausbruch ließe sich durch Untersuchungen verhindern. Doch wollen Eltern wirklich alles wissen?

Wie die AfD mit Attacken auf ihre Mitglieder umgeht: Der Angriff auf einen AfD-Abgeordneten schockiert die Partei - und wird zugleich instrumentalisiert. Die Rechtspopulisten führen jetzt sogar eigene Opferstatistiken.

DIE ZAHL DES TAGES

15

Mit so vielen Dosen Bier behandelten Ärzte in Vietnam einen Mann, der zuvor eine große Mengen gepanschten Schnaps getrunken hatte. Eine eher ungewöhnliche Behandlung, doch sie funktionierte. Der 48-Jährige konnte nach 15 Stunden (eine Dose alle 60 Minuten) das Krankenhaus verlassen. Warum diese Therapie durchaus Sinn machen kann, lesen Sie hier.

AFP

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun könnten: Zum Beispiel mal wieder ins Kino gehen und sich das packende Drogendrama "Ben is Back" anschauen. Es handelt von den Folgen der Opiatkrise in den USA, dem süchtigen Ben (gespielt von Lucas Hedges) und seiner Mutter Holly (Julia Roberts). Der 19-jährige Sohn überrascht die Familie mit einem Weihnachtsbesuch. Dabei befindet er sich eigentlich auf einem Drogenentzug. Und es dauert nicht lange, bis ihn Sucht und Vergangenheit einholen. Unser Film der Woche.

Tobis "Ben is Back"

Was Sie lesen könnten: Der Sonntagabend ist für viele Menschen "Tatort"-Zeit. Als kleine Einstimmung könnten Sie die Vorschau meines Kollegen Christian Buß lesen. Spoiler-Alarm: Es wird ein stilvoller Retro-Verschwörungskrimi.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Max Holscher vom Daily-Team

