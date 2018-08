hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages auf einen Blick, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

"O Dio": Die Katastrophe von Genua

Das Video zeigt einen wolkenverhangenen Himmel, im Hintergrund versinken die Konturen einer Brücke im Grau. Dann ertönt ein Schrei: "O Dio", ruft ein Mann, "Oh Gott", immer und immer wieder, Panik liegt in seiner Stimme. Die Brücke, die gerade noch stand, fällt in sich zusammen.

Die italienische Polizei wird später mitteilen, dass ein hundert Meter langes Stück der Ponte Morandi, einer vierspurigen Autobahnbrücke in Genua, auf 40 Meter Höhe eingestürzt sei. Mindestens 20 Menschen starben, mindestens zwei wurden laut Nachrichtenagentur Ansa aus den Trümmern gerettet. Der Grund für den Einsturz ist zurzeit unklar. Die Rettungsarbeiten laufen, den aktuellen Stand der Ereignisse finden Sie hier.

Zur Rückreisezeit drängt sich die Frage auf: In welchem Zustand sind die Brücken in Deutschland? Leider marode. Die Verkehrsbehörden schaffen es nicht, sie ausreichend instand zu halten. Bei einem Achtel der Brückenfläche ist gar die Sicherheit beeinträchtigt, eine umgehende Instandsetzung wäre erforderlich.

716.000.000.000

US-Präsident Donald Trump hat den Verteidigungsetat für 2019 abgesegnet. Damit plant er niedrigere Ausgaben als sein Vorgänger Barack Obama (wenn man die Inflation berücksichtigt).

DPA Donald Trump

Nach der mutmaßlichen Autoattacke in London geht die Polizei von einem Terroranschlag aus. Ein Mann war am Dienstagmorgen mit einem Auto in die Absperrungen vor dem Parlament gerast und hatte dabei Radfahrer und Fußgänger erfasst und mehrere verletzt.

Ein Mann war am Dienstagmorgen mit einem Auto in die Absperrungen vor dem Parlament gerast und hatte dabei Radfahrer und Fußgänger erfasst und mehrere verletzt. Im Streit zwischen den USA und der Türkei hat sich Russland auf die Seite des türkischen Präsidenten Erdogans gestellt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete die US-Sanktionen bei einem Besuch in der Türkei als rechtswidrig.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete die US-Sanktionen bei einem Besuch in der Türkei als rechtswidrig. Das Rettungsschiff Aquarius darf auf Malta anlegen. Tagelang hatte sie nach einem Hafen gesucht, zuletzt hatte Großbritannien eine Absage erteilt. An Bord des Schiffs befanden sich 141 Menschen, laut Aussage von Hilfsorganisationen auch mehrere mangelernährte Jugendliche. Sie sollen nun auf unterschiedliche europäische Länder aufgeteilt werden.

Tagelang hatte sie nach einem Hafen gesucht, zuletzt hatte Großbritannien eine Absage erteilt. An Bord des Schiffs befanden sich 141 Menschen, laut Aussage von Hilfsorganisationen auch mehrere mangelernährte Jugendliche. Sie sollen nun auf unterschiedliche europäische Länder aufgeteilt werden. Ein Vater aus Thüringen ist wegen der Vergewaltigung seiner Töchter angeklagt worden. Er soll sie 800-mal missbraucht haben.

Die Lehren aus der Griechenlandkrise: Nach acht dramatischen Jahren laufen nächste Woche die Hilfsprogramme für Griechenland aus. Haben sie gewirkt? 16 Gespräche mit Politikern - und betroffenen Bürgern.

Uns geht's nicht zu gut: Der Vorwurf, bei #MeToo oder #MeTwo handle es sich um Luxusprobleme privilegierter Mediennutzer, ist absurd. Auch eine gebildete weiße Frau darf sich beschweren. Die Kolumne von Margarete Stokowski.

Wenn der Kunde König wäre: Harald Schmidt hat ein paar Wünsche an Apple, Google und die Lufthansa.

Der Krieg der Zukunft: Drohnen, unbemannte U-Boote, Kampfroboter - die Fortschritte bei künstlicher Intelligenz befeuern einen weltweiten Rüstungswettlauf. Bestimmen bald Maschinen über Leben und Tod?

Und erlöse sie von dem Bösen: Jeden Tag finden in Deutschland Exorzismen statt. Unser Autor Félice Gritti war bei einer Teufelsaustreibung dabei.

Was Sie lesen könnten: Die Longlist des Deutschen Buchpreises steht fest - 20 Romane sind im Rennen um die wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur. Die Übersicht.

Christian Werner Autor Maxim Biller steht mit seinem Roman "Sechs Koffer" auf der Longlist des Deutschen Buchpreises

Was Sie herunterladen sollten: Wandern, Radeln, Sterneschauen - diese Apps machen ihren Sommer noch besser.

