hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Boeing-737-Absturz in Äthiopien

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ist ein Flugzeug des Typs Boeing 737 Max 8 abgestürzt. Nach Angaben der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines sind alle 157 Insassen ums Leben gekommen. Die Unglücksmaschine, die von der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba in die kenianische Hauptstadt Nairobi fliegen sollte, war am Sonntagmorgen kurz nach dem Start abgestürzt. Noch ist die Ursache für das Unglück nicht geklärt. Allerdings gibt es Parallelen zwischen dem jüngsten Absturz und dem Absturz einer Lion-Air-Maschine 737 Max 8 im Oktober in Indonesien.

Auch damals stürzte die Maschine bereits kurz nach dem Start ab. Ursache für das Unglück in Indonesien waren Probleme mit dem Boardcomputer. In Äthiopien ist noch vieles ungeklar. Mein Kollege Gerald Traufetter analysiert im Video die wirtschaftlichen Folgen für Boeing.

Mehrere Airlines haben nach dem Unglück bereits Konsequenzen gezogen. China, Indonesien und Äthiopiens nationale Fluggesellschaft erklärten ein Startverbot für alle baugleichen Maschinen. Auch Tui prüft die Notwendigkeit eines vorläufigen Startverbots. "Wir stehen in engem Kontakt mit Boeing und werden mit dem Hersteller die Situation bewerten", sagte ein Tuifly-Sprecher.

Bereits nach dem Absturz der Maschine in Indonesien hat sich mein Kollege Marco Evers angeschaut, wie Boeing ein riskantes System in seinen Bestseller 737 Max einbaute.

Die Zahl des Tages: 10 Millionen Tonnen

So viel Plastik landet Schätzungen zufolge jedes Jahr im Meer. Inzwischen schwimmen mehr als 100 Millionen Tonnen Abfall in den Ozeanen. Wenn das so weiter geht, könnte im Jahr 2050 mehr Kunststoff als Fische in den Weltmeeren schwimmen. Um das zu verhindern, braucht es eine globale Strategie. Nun steht das Thema bei der fünftägigen Uno-Umweltkonferenz im kenianischen Nairobi auf der Tagesordnung. Deutschland hofft auf ein Abkommen gegen Plastikmüll.

DPA Mann sammelt Plastik am Arabischen Meer

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Ernüchternde Bilanz der Kölner Silvester Nacht: 661 Frauen wurden an Silvester 2015 Opfer eines sexuellen Übergriffs. Trotz Hunderter Verdächtiger konnten nur wenige Täter überführt werden. Die Details.

661 Frauen wurden an Silvester 2015 Opfer eines sexuellen Übergriffs. Trotz Hunderter Verdächtiger konnten nur wenige Täter überführt werden. Die Details. Aufräumen nach "Eberhard": Abgedeckte Dächer, umgeknickte Bäume, Staus auf den Autobahnen und Verspätungen im Bahnverkehr - Sturmtief "Eberhard" wirkt vielerorts nach. Und der nächste Sturm ist schon unterwegs.

Abgedeckte Dächer, umgeknickte Bäume, Staus auf den Autobahnen und Verspätungen im Bahnverkehr - Sturmtief "Eberhard" wirkt vielerorts nach. Und der nächste Sturm ist schon unterwegs. Wagenknecht kandidiert nicht mehr: Im Herbst wird die Politikerin nicht mehr für das Amt der Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag antreten. Grund dafür seien gesundheitliche Gründe.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Staubgrau, Aschgrau, Steingrau, Bleigrau: Selbst Chinas Machthaber Xi Jinping trägt sein Haar neuerdings meliert, fällt Harald Schmidt auf. Hier erfahren Sie alles über die Trendfarbe. Hier ist das Video.

SPIEGEL ONLINE

Wo steht Annegret Kramp-Karrenbauer? Wohin würde sie Deutschland als Kanzlerin führen, was hat sie mit der EU vor? Ihr jüngstes Papier gibt Aufschluss: Für Europa hat sie wenig übrig. Die Kolumne von Stefan Kuzmany.

Debatte übers Deutschsein: Vor 50 Jahren kam die Familie unserer Autorin Ferda Ataman aus der Türkei. Sie selbst wurde vor fast 40 Jahren in Deutschland geboren. Hier erklärt sie, warum sie es leid ist, dass ihr Deutschsein ständig infrage gestellt wird.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Sachsens Regierungschef sorgt sich um den Osten: "Überteuerte Metropolen wie im Westen brauchen wir nicht", sagt Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer. Wie er den Standort Ost stärken will, erzählt er im Interview.

Woran erkennt man guten Honig? Die Deutschen lieben Honig. Doch laut Stiftung Warentest ist jedes vierte Produkt mangelhaft. Was Verbraucher wissen müssen, erfahren Sie hier.

Getty Images/EyeEm

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen können: "Bella Germania". Der Italo-Dreiteiler im ZDF hat seinen Ausgangspunkt in den Fünfzigerjahren. Es geht um Gastarbeiter, das Wirtschaftswunder und eine junge Frau, die im München der Gegenwart nach ihren Wurzeln sucht. Fans von "Herzkino"-Filmen kommen bei dem Familiendrama auf ihre Kosten, findet unser Autor Peter Luley. Teil 2 der Trilogie läuft heute Abend um 20.15 Uhr im ZDF. Alle drei Folgen gibt es auch in der Mediathek.

ZDF/ Gregor Schnitzler Vincenzo (Kostja Ullmann), Tanja (Marleen Lohse) in "Bella Germania"

Was Sie lesen können: "Die unendliche Geschichte". Das Kultbuch von Michael Ende ist vor 40 Jahren erschienen. Ein guter Grund, die Geschichte über einen Jungen, dessen Weg zur Selbsterkenntnis ihn in ein Fantasieland führt, mal wieder rauszuholen. Die Verfilmung des Werkes hat übrigens für viel Streit gesorgt. Was den Ärger ausgelöst hat und warum Produzent Bernd Eichinger in den Garten von Michael Ende pinkelte, hat unser Kollege Hendrik Steinkuhl aufgeschrieben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Anna-Sophie Schneider vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.