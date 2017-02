Donald Trump wird heute Nacht auf Menschen treffen, um die er sonst einen Bogen macht - Politiker. Der US-Präsident will vor beiden Häusern des Kongresses eine Rede halten. Im Publikum werden viele seiner Erzfeinde aus beiden großen US-Parteien sitzen. Trump ist auf die Unterstützung der Kongressabgeordneten angewiesen, etliche seiner Wahlversprechen wie etwa der Bau der Mexiko-Mauer oder ein viele Milliarden Dollar teures Aufrüstungsprogramm sind ohne sie nicht umsetzbar.

Soweit man weiß, will sich Trump als großer Versöhner und Reformer präsentieren, der für alle Amerikaner angeblich nur Gutes plant. Zugleich wird er den starken Max geben und die Abgeordneten unter Druck setzen. Frei nach dem Motto: Wenn der Kongress mir nicht hilft, verrät er das Volk. Die Abgeordneten sind um ihre Jobs derzeit wirklich nicht zu beneiden.

#FreeDeniz

Nun ist es passiert. Nach zwei Wochen Polizeigewahrsam hat ein türkisches Gericht Untersuchungshaft auf unbestimmte Zeit gegen den "Welt"-Journalisten Deniz Yücel angeordnet, obwohl dieser Kollege einfach nur seinen Job gemacht: er hat recherchiert, kommentiert, analysiert. Genau das, was Journalisten in einem freien Land tun sollten. Leider ist die Türkei kein freies Land mehr. Und ein liberaler Rechtsstaat offenkundig auch nicht. Angela Merkel nannte die Entscheidung in der Nacht "bitter und enttäuschend". Heute wollen Politiker und Journalisten vor der türkischen Botschaft in Berlin gegen die Inhaftierung des Journalisten demonstrieren: Ab 17 Uhr an der Tiergartenstraße 19-21. Sie können übrigens der Botschaft direkt Ihre Meinung in der Sache schreiben: botschaft.berlin@mfa.gov.tr

Gabriel auf Europa-Tournee

Neu-Außenminister Sigmar Gabriel will heute seine Antrittsbesuche fortsetzen. Nach Frankreich, Österreich und Italien kommen nun die baltischen Staaten und die Ukraine hinzu. In Litauen will Gabriel das dortige Nato-Kontingent der Bundeswehr besuchen. Pikant: Den großen Nachbarn Polen meidet Gabriel bei seiner Tour, zumindest vorerst. Offiziell würde dies wohl niemand bestätigen, aber ein Grund dürfte sein, dass Polens nationalkonservativer Außenminister Witold Waszczykowski gerne mit populistischen Parolen gegen die EU und Deutschland schießt.

AfD, das Buch

In den Umfragen fallen die Rechtspopulisten von der AfD auf einstellige Werte. Ist die Partei bald weg vom Fenster? Das fände ich nur aus einem einzigen Grund schade: Meine SPIEGEL-Kollegin Melanie Amann hat gerade ein lesenswertes Buch über die AfD geschrieben (Titel: "Angst für Deutschland"). Wäre doch bedauerlich, wenn sie sich diese Mühe umsonst gemacht hätte. Heute stellt Kanzleramtschef Peter Altmaier Amanns Buch in Berlin vor. Man darf gespannt sein, wie der Flüchtlingsmanager von Angela Merkel den Siegeszug der Anti-Flüchtlingspartei erklären wird. Bisher hat er sich wie seine Chefin zum Thema AfD eher bedeckt gehalten.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages

Ja, tatsächlich, der Gewinner des Tages ist George W. Bush. Wer hätte das gedacht? Der 43. Präsident der USA hat sich in einem leidenschaftlichen Auftritt im Fernsehen gegen die Angriffe der Trump-Regierung auf die Presse gestellt. Eine freie Presse sei unverzichtbar für die Demokratie, so Bush. "Es ist wichtig, dass die Medien Politiker, die ihre Macht missbrauchen, kontrollieren." Das gelte sowohl für die USA als auch für andere Länder der Erde. Wohl wahr.

