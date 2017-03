sie sind in der Demokratie aufgewachsen. Sie leben in einem Staat, der weitgehend ohne Willkür regiert, der seinen Bürgern große Freiheiten lässt, aber ihr Idol ist ein Politiker, der genau das nicht tut, sondern das Gegenteil. Die freie Presse hat er weitgehend abgeschafft, Tausende verhaften lassen, Zigtausende ihrer Jobs beraubt.

Der türkische Präsident Erdogan hat unter den Deutschtürken viele Anhänger, die ihm beim Referendum noch mehr Macht verleihen wollen, so dass er noch autoritärer regieren kann als bislang. Katrin Elger hat sich mit einem SPIEGEL-Team unter den Deutschtürken umgehört. Sie trafen Erdogans Fans, die sich nicht wirklich angenommen fühlen von Deutschland. Sie trafen Erdogans Gegner, die entsetzt sind über dessen Politik.

Zusammen ergibt das die Geschichte einer Spaltung. Maximilian Popp ergänzt den Titelkomplex durch einen Text über den Willkürstaat Türkei und seine tapferen Widersacher.

Im Video: SPIEGEL-Korrespondent Maximilian Popp über Präsident Erdogan und das mögliche Ende der türkischen Demokratie

[M] REUTERS (2) Donald Trump, Angela Merkel

Plump trifft Zurückhaltend

Die eine ist zurückhaltend, der andere plump. Die eine ist berechenbar, der andere sprunghaft. Die eine hat die Grenzen ihres Landes offen gehalten für Menschen in Not, der andere baut eine Mauer. Angela Merkel trifft auf Donald Trump, am kommenden Dienstag, in Washington. Dies ist das Gipfeltreffen des Westens, und wohl noch nie waren die Unterschiede der beiden Teilnehmer so groß. Unser Hauptstadtbüro analysiert die Lage vor Merkels Reise, die Chancen und Risiken für den Westen, für die Welt. Was sich verändert hat durch Trump, fasst der außenpolitische Experte der CDU, Norbert Röttgen, so zusammen: In der internationalen Politik seien die USA inzwischen ein "Unsicherheitsfaktor struktureller Art". O je.

Nackt vom Bett ins Bad

"Sei ehrlich, Mama", sagt Marie Unverzagt, 21 Jahre alt, die noch immer bei ihrer Mutter lebt und die Mutter damit ziemlich nervt. Gerlinde Unverzagt, 56, muss zum Beispiel sämtliche Putz- und Einkaufsdienste machen und beschwert sich darüber. "Sei ehrlich, Mama", sagt dazu ihre Tochter, "du hast dich doch so an die Rolle der Hausherrin gewöhnt, dass du Putzpläne und wechselnde Küchendienste gar nicht aushalten würdest." So steht es im neuen SPIEGEL, in dem Marie und Gerlinde Unverzagt ein Streitgespräch führen über die Frage: Wann ist es schicklich, von zu Hause auszuziehen?

Ich habe oft gelacht bei der Lektüre. Es geht um ausgetrocknete Kaffeereste, ein Sexverbot und die Möglichkeit nackt vom Bett ins Bad laufen zu können, "ohne dass jemand wie angeekelt aufschreit". Es geht auch um die Angst vor Einsamkeit. Am Ende vermisst man die Nervensägen dann doch. Ich kenne das.

REUTERS Marine Le Pen, Geert Wilders

Nexit, Frexit, Italexit

Und tschüss. Das ist ein Gruß, dessen währungspolitische Variante alle Anhänger des Euro fürchten (ich gehöre dazu). Wenn Geert Wilders die Wahlen in den Niederlanden gewinnt, könnten die Niederlande zum Gulden zurückkehren. Wenn Marine Le Pen die Wahlen in Frankreich gewinnt, könnte Frankreich zum Franc zurückkehren. Wenn sich die Parteien Fünf Sterne und Lega Nord in Italien durchsetzen, könnte Italien zur Lira zurückkehren. Das sind keine wahrscheinlichen Szenarien, aber mögliche. Unsere Experten für das große Gruseln, also unsere Finanz- und Währungsexperten Christoph Pauly und Christian Reiermann, haben die drei Fälle einmal durchgespielt. "Vom Exit zum Exitus" haben sie ihre Geschichte genannt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA ICE-Bordrestaurant

Verliererin des Tages

Am besten schmeckt das Essen im Bordrestaurant, wenn der Zug pünktlich ist. Leider sind die Züge oft nicht pünktlich, und das verdirbt dann die Freude am Chili con Carne. Eine Umfrage unter Reisenden kam tatsächlich zu diesem Ergebnis, wie Martin U. Müller im neuen SPIEGEL berichtet. Er hat viel Zeit in Bordrestaurants verbracht, hat mit Gästen und Kellnern gesprochen, zudem in der Großküche der Deutschen Bahn recherchiert. Sterne kann er nicht vergeben. Wegen technischer Problem bleibt die Küche oft kalt, oder die gewünschten Speisen sind nicht vorrätig. Die Bahn bleibt auch hier weit hinter den Erwartungen zurück, genau wie beim Thema Pünktlichkeit. Sie ist deshalb einmal mehr Verliererin des Tages.

Ihnen ein schönes, vergnügliches Wochenende und eine anregende Lektüre,

mit besten Grüßen,

Ihr Dirk Kurbjuweit