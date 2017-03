will er jetzt endlich ein seriöser Präsident werden? Donald Trump hat sich in seiner ersten Rede vor beiden Kammern des Kongresses erstaunlich versöhnlich, optimistisch und weniger düster als sonst gezeigt. Er wolle mit Demokraten wie Republikanern friedlich und konstruktiv zusammenarbeiten, um seine großen Versprechen umzusetzen: mehr Geld für das Militär, mehr Jobs, eine bessere Infrastruktur.

Indirekt kündigte er sogar an, seine harte Politik gegenüber Immigranten überdenken zu wollen. Selbst Trumps schärfste Kritiker waren beeindruckt, als er die Witwe eines Navy-SEAL begrüßte, der jüngst bei einem umstrittenen Einsatz im Jemen getötet worden war. Große Dinge sollen geschehen, die Zeit der "trivialen Kämpfchen" müsse beendet werden, sagte der neue Trump. Es wäre schön, wenn er sich an diesen Schwur halten würde. Sehr wahrscheinlich ist es nicht.

Merkel im Fernduell gegen Martin Schulz

Zu den eigentümlichen Ritualen des bundesdeutschen Politbetriebs gehört der politische Aschermittwoch: Leicht bis stark alkoholisierte Parteianhänger sitzen in Sälen und jubeln Politikern zu, die abgedroschene Zoten über andere Politiker reißen. Diesmal liefern sich Kanzlerin und Herausforderer eine Art Fernduell: Martin Schulz ist im bayerischen Vilshofen und Angela Merkel ist wie immer in Demmin, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Es überrascht kaum, dass der Kanzlerin dieses Format nicht so gut liegt wie ihrem Konkurrenten von der SPD. Eigentlich kann Merkel ganz lustig sein. Aber Kollegen von mir, die in den vergangenen Jahren bei Merkel-Auftritten in Demmin dabei waren, berichteten, sie seien Zeugen einer weitgehend spaßfreien Veranstaltung geworden. Sei's drum: Das passt vielleicht auch besser in diese ernste Zeit.

Der neue Fasten-Hype

Bekanntlich beginnt heute die Fastenzeit, eine Gelegenheit also, über die eigenen Essgewohnheiten nachzudenken. Meine Kollegin Anne Otto berichtet, dass Forscherteams genau belegen können, dass Fasten - sei es über Stunden, Tage oder Wochen - für Menschen gesund sein und Krankheiten lindern kann. In Deutschland gibt es demnach einen regelrechten "Fasten-Hype". Anne Otto hat übrigens selbst schon gefastet. Wichtigste Erkenntnis nach einer Woche: Nichts schmeckt besser als ein Brötchen mit Käse. Hier geht es zu ihrem Bericht.

Das große Flughafen-Palaver

Nicht-Berliner mögen sich darüber wundern, dass der Flughafen BER ein Witz-Projekt ist, das wohl niemals fertig wird. Wer längere Zeit in der Stadt lebt, wundert sich dagegen über gar nichts mehr. Man nimmt die ewigen Querelen um den Flughafen hin, weil man weiß, es wird sich eh nichts ändern. In einer Sondersitzung des Flughafen-Aufsichtsrats geht es heute wieder einmal um Personalfragen: Muss Flughafenchef Karsten Mühlenfeld gehen, weil er eigenmächtig einen Bauleiter ausgewechselt hat? Die einen meinen so, die anderen so. Großes Palaver, Flughafenchefs kommen und gehen, aber kaum etwas geht voran. Wie gesagt: Es ist alles ein Witz, leider ein schlechter.

Gewinner des Tages

Nachdem er zwischenzeitlich in den Umfragen schwächelte, scheint der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron nun einen Lauf zu haben. Ihm werden in den meisten neuen Erhebungen gute Chancen eingeräumt, die Wahl zu gewinnen. Macron präsentiert sich als Vorreiter für den Klimaschutz, ein Thema, mit dem er vor allem bei jungen Wählern punkten könnte. In einem Video lädt er amerikanische Klima-Wissenschaftler dazu ein, nach Frankreich zu kommen, gleichsam ins Exil. "Euer neuer Präsident ist in Sachen Klimawandel skeptisch. Bei uns seid Ihr willkommen", sagt Macron. Deshalb ist er der Gewinner des Tages.

