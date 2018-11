hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Mord ohne Folgen

Donald Trump machte am Mittwoch dort weiter, wo er am Dienstag aufgehört hat. Pünktlich um 7.50 Uhr morgens (Ortszeit) pries der US-Präsident Saudi-Arabien. "Die Ölpreise fallen. Großartig! Das ist wie eine große Steuersenkung für die USA und die Welt", twitterte er. Und fügte hinzu: "Danke an Saudi-Arabien".

Trump steht weiter fest an der Seite der sunnitischen Großmacht - trotz der Affäre um Jamal Khashoggi. Der saudi-arabische Journalist wurde Anfang Oktober im Istanbuler Generalkonsulat seines Heimatlandes ermordet.

Zwar geht mittlerweile selbst die CIA davon aus, dass Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) den Befehl zur Ermordung gegeben hat, doch ein Bruch mit Saudi-Arabien kommt für Trump nicht infrage. Für ihn zählen offenbar allein wirtschaftliche und sicherheitspolitische Interessen. "Damit gibt er allen Autokraten, Diktatoren und Despoten grünes Licht", schreibt mein Kollege Marc Pitzke.

DPA Donald Trump und Mohammed bin Salman (Archiv)

Um den Kronprinzen im Mordfall Khashoggi zu schützen, stellen Saudi-Arabiens Medien ihn sogar als Opfer einer Verschwörung dar, schreibt mein Kollege Christoph Sydow. Er hat sich die Kommentare in "Okaz" angeschaut, einer der meistgelesenen Zeitungen und Nachrichtenseiten im saudi-arabischen Internet. Dort werden eine Vielzahl angeblicher Drahtzieher genannt: Katar, die Türkei, Iran, Muslimbrüder, Israel und Homosexuelle.

Auch in den kommenden Tagen dürften die Jubelmeldungen aus Riad nicht enden. Der Grund: MbS wird Ende der Woche enge Verbündete im Nahen Osten besuchen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Bereits jetzt steht fest: MbS wird viele Erfolgsmeldungen für die heimische Presse mitbringen. Dass der Khashoggi-Mord bis dahin restlos aufgeklärt sein wird, scheint indes unwahrscheinlich.

DIE ZAHL DES TAGES

65

Er hatte früher schnelle Beine, die Haare schön - und fand selbst: "Ich bin der einzige deutsche Mann, der nackt besser aussieht als angezogen." Die Rede ist, klar, von René Weller. Der schillernde Ex-Leichtgewichtsboxer mit Oberlippenbart und einstige "Big Brother"-Insasse aus Pforzheim feiert heute seinen 65. Geburtstag.

DPA René Weller (1982)

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Dauerstreit I: Die Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga sind bei den Fans so unbeliebt. Die Vereine reagieren jetzt - ab 2021 sollen die Spiele wieder abgeschafft werden.

Die Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga sind bei den Fans so unbeliebt. Die Vereine reagieren jetzt - ab 2021 sollen die Spiele wieder abgeschafft werden. Dauerstreit II: Die EU-Kommission lehnt den italienischen Haushaltsplan für 2019 endgültig ab. Die geplanten Ausgaben seien nicht akzeptabel. Es droht ein Strafverfahren.

Die EU-Kommission lehnt den italienischen Haushaltsplan für 2019 endgültig ab. Die geplanten Ausgaben seien nicht akzeptabel. Es droht ein Strafverfahren. Dauerstreit III: Der europäische Flugzeugbauer Airbus wurde von Deutschland und Frankreich gegründet. Im April löst nun der Franzose Guillaume Faury den deutschen Airbus-Chef Tom Enders ab. Arbeitnehmervertreter sorgen sich.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus wurde von Deutschland und Frankreich gegründet. Im April löst nun der Franzose Guillaume Faury den deutschen Airbus-Chef Tom Enders ab. Arbeitnehmervertreter sorgen sich. Dauerstreit IV: Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hebt das Verbot einer Ausweisung gegen den mutmaßlichen Bin-Laden-Leibwächter Sami A. auf. Dieser wurde im Juli nach Tunesien abgeschoben.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Helene Fischer, übernehmen Sie! Deutschland hat die Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien gestoppt. Doch wer kauft nun die Schiffe ab? Sehen Sie hier das Video von Harald Schmidt.

DER SPIEGEL

"Das geht nicht spurlos an mir vorbei": Hinter Lena Meyer-Landrut liegt eine lange Auszeit, in der sie sich mit Ängsten und Zweifeln auseinandersetzte. Jetzt meldet sich die Sängerin mit einer klaren Botschaft zurück - gegen Hass, für Liebe. Lesen Sie hier das Interview meines Kollegen Alexander Preker.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Keine Strafe muss sein: Als Paul Pogba zum teuersten Spieler der Welt wurde, verdiente sein Agent Mino Raiola ein Vermögen. Die Fifa ermittelte, doch am Ende wurde der Fall mit dünner Begründung kassiert. Der Weltverband wirbt stets mit Transparenz - eine Farce.

Getty Images Paul Pogba

Ende der Gastfreundschaft: 2012 bekam Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London politisches Asyl. In den USA droht eine Anklage gegen ihn. Nun wollen die Hausherren den prominenten Gast loswerden.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun können: angesichts des Temperatursturzes - den nächsten Sommerurlaub planen. Anregungen für Abenteuer bietet das neue Buch des Reisejournalisten Stephan Orth. Er hat eine Tour durch den Kaukasus gemacht und empfiehlt zehn Orte zwischen Abchasien und Aserbaidschan, die unverfälscht und authentisch sind.

