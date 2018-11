hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Eskalation um Gaza

Nacht über dem Gazastreifen. Ein Auto, besetzt mit harmlos erscheinenden Passagieren, fährt nach Khan Yunis. Tatsächlich aber saß in dem Fahrzeug eine israelische Spezialeinheit, unterwegs zu einer Kommandooperation, das räumt Israel inzwischen ein.

Eine geplante Entführung oder gar ein Killerkommando sei es gewesen, sagt die radikalislamische Hamas. Sie kontrolliert die palästinensische Zwei-Millionen-Einwohner-Enklave. Die Aktion jedenfalls ging schief: Es starben der Chef des israelischen Kommandos und sieben Palästinenser, darunter offenbar auch ein hochrangiger Hamas-Führer.

Das Resultat: Die erzürnte Hamas nimmt das Ereignis zum Anlass die Rekordzahl von 400 Raketen und Mörsergranaten in nur 24 Stunden gen Israel zu schießen. Eins der Projektile traf einen Reisebus, in einem Wohnhaus starb ein israelischer Zivilist. Israel antwortet mit den intensivsten Bombardements seit vier Jahren, auf mehr als 100 Ziele in Gaza, darunter das Gebäude eines Fernsehsenders.

Eigentlich standen die Zeichen zuletzt auf Entspannung. Immerhin: Am Nachmittag war die Rede von einer Feuerpause. Mein Kollege Dominik Peters über die Hintergründe.

42

Die Feuer im US-Bundesstaat Kalifornien fressen sich weiter über Hügel, Wälder und Ortschaften, und 42 Menschen sind bislang in den Flammen umgekommen. 228 werden vermisst, Regen ist nicht in Sicht. Warum in Kalifornien so oft der Wald brennt, erklärt Kollegin Julia Merlot.

DPA Malibu, Kalifornien, in Flammen

Verneigt euch! 2017 wurden wir mit Martin Luther zugeballert, die Heldinnen des Frauenwahlrechts hingegen kennt fast niemand. Und dann wird auch noch die Kanzlerin von einem Fortschrittsverweigerer schnöde belehrt. Sehr unangenehm, findet Kolumnistin Margarete Stokowski.

Getty Images/ picture alliance Olympe de Gouges, Marie Juchacz, Hedwig Dohm (von links)

Make America Horny Again - für Vegetarier: Harald Schmidt ist wenig begeistert vom Hype um die neue Michelle-Obama-Autobiografie. Was man wissen will, kommt nicht vor, alles andere kommt vorab in Zitaten. Trotzdem fordert Schmidt: Michelle, kommen Sie nach Deutschland!

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Brutales Berlin: Es gibt Kieze in der Hauptstadt, die sind gefährlicher als andere. Ein Bericht aus den No-Go-Areas der Hauptstadt.

"Jede Herde ist ein gedeckter Tisch": Die Urangst vor dem grauen Räuber Wolf ist zurück. Reißen die Tiere inzwischen sogar Rinder? Der Präsident des schleswig-holsteinischen Bauernverbands Werner Schwarz erläutert die Hintergründe im Interview.

imago/ Reiner Bernhardt Fressender Wolf

Großartige Frauen haben das Wahlrecht für ihr Geschlecht erkämpft. Hier lernen Sie ihre Geschichten in einem packenden Zweiteiler kennen. Teil 1 von "Die Hälfte der Welt gehört uns" (u.a. mit Esther Schweins als Emmeline Pankhurst) in der Arte-Mediathek.

