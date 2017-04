Die Lage am Samstag

die Idee vom Ewigen Leben haben die Religionen erfunden. In letzter Zeit wirkte es so, als habe der Glaube daran insgesamt doch nachgelassen. Nun kommen ausgerechnet Naturwissenschaftler und Technologen und wollen das Leben ins Unendliche verlängern - beflügelt durch ihren eigenen Glauben, den Fortschrittsglauben, und freundlich unterstützt durch exorbitante Spenden von Internetmilliardären, die ihrerseits so viele Grenzen überwunden haben, dass sie die des Todes nicht hinzunehmen bereit sind.

"Ewiges Leben. Demnächst für alle" heißt die Titelgeschichte in unserem neuen Heft. Johann Grolle, unser Wissenschaftskorrespondent in den USA, berichtet aus den Laboratorien: Jungbrunnenessenzen im Blut, Genspritzen gegen das Alter, Wiederauferstehung im Computer durch Hochladen des Hirns, Leichen in flüssigem Stickstoff - es ist schon aufregend, wie weit die Forscher gehen und kommen. Aber auch unheimlich.

Nicht ganz ohne Vorwurf haben sich deswegen Berliner Kollegen von mir mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Heinrich Bedford-Strohm getroffen und ihn im SPIEGEL-Gespräch mit der Frage konfrontiert, ob es denn wirklich hat sein müssen, dass die Religionen den Menschen diese Ewigkeitsfantasien eingebrockt haben. Es musste sein, findet der Bischof. Er hat auch Argumente. Und doch bleibt eine Frage, die dann ein Essay erörtert, der ebenfalls zum Titelkomplex gehört: Ob nicht gerade die Grenze des Todes, also die Kränkung, die der Tod auslöst, unsere größte Chance ist: Jetzt und hier und im Moment ein so grenzenlos glückliches Leben zu führen wie möglich.

Grenzen und Chancen

Aber mit den Grenzen ist es so eine Sache, ich gebe es zu. Das gilt übrigens auch für uns Journalisten, liebe Leserin, lieber Leser. Journalismus wird nur durch Begrenzung gut. Nicht alle Themen ins Heft, sondern die wichtigsten. Von den wichtigsten nicht zu viel aus demselben Bereich. Die Überschriften, die Bildunterschriften, die Zwischentitel: prägnant, nicht zu lang. Wie oft bitten wir die Autoren um Kürzungen. Kürzen, um besser zu werden. Texte wegschmeißen, um einem aktuelleren Thema Raum zu geben. Grenzen, Grenzen, Grenzen. Sie können sich den Verdruss vorstellen, den das bei Autoren auslöst. Ich selber kann ihn mir im Moment sogar besonders gut vorstellen, denn jetzt gerade schreibe ich ja auch und will nicht recht einsehen, dass ich mich hier begrenzen soll. Am liebsten würde ich Ihnen alle Texte aus dem neuen Heft vorstellen. Es wäre zu viel, ich weiß.

Begrenzung also: Lesen sollten Sie bitte unbedingt die investigativen Geschichten in unserem Sportteil, es sind zwei, aber, na gut, ich stelle Ihnen nur eine vor: Sie handelt von Vergewaltigungsvorwürfen gegen den derzeit größten Star im Fußball Cristiano Ronaldo. Meine Kollegen haben Ronaldo mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Er bestreitet sie.

Empfehlen möchte ich Ihnen außerdem die sieben Seiten, auf denen zwei meiner in Paris lebenden Kollegen Ihnen den Wahlkampf in Frankreich schildern. Die Extreme, rechts und links, werden zu stark. Das ist gefährlich für ganz Europa.

In einem weiteren außenpolitischen Stück beschreiben meine Kollegen aus Washington das Glamourpaar Ivanka Trump und Jared Kushner. Es ist einerseits katastrophal, dass sie so großen Einfluss auf Ivankas Vater, den US-Präsidenten, haben, denn die politische Sphäre ist ihnen so neu wie dem Vater selber. Andererseits sind ausgerechnet sie die Hoffnung der vernünftigen Kräfte im Land.

Interessieren wird Sie sicher auch die Geschichte über Dieter Schwarz, den Gründer der Supermarktkette Lidl. Er ist einer der reichsten Deutschen und nahezu unbekannt. Es kursieren nur zwei Fotos von ihm, so zurückgezogen lebt er. In seiner Heimatstadt Heilbronn aber hat er ein Netz von Abhängigen geschaffen.

Im Deutschlandaufmacher beschäftigen wir uns mit dem Anschlag auf die Fußballer von Borussia Dortmund. War es falsch, sie nur einen Tag nach dem traumatischen Erlebnis wieder spielen zu lassen? Wir protokollieren, wie es überhaupt zu dieser Entscheidung kam.

...ist für mich eine Frau aus Berlin. Mein Kollege Takis Würger erzählt im neuen Heft ihre Geschichte. Die Frau liebte einen Mann, der aus dem Krieg kam. Sie, eine Mutter dreier Kinder, gab für ihn ihre Ehe auf. Der Mann liebte sie auch, doch der Sog des Krieges war stärker, der Mann kehrte in den Kampf zurück und starb. Die Frau aber, und das macht sie zur Gewinnerin an diesem Karsamstag, lässt sich diese Liebe durch die Grenzen, die zuerst der Mann und dann der Tod ihr auferlegt, nicht nehmen. Sie reist in den Krieg. Sie möchte den Mann verstehen.

