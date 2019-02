hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Syrienkonflikt im Fokus

Das Regime von Baschar al-Assad hat seit Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs Männer, Frauen und Kinder verfolgt, gefoltert und ermordet. Der Diktator von Damaskus sitzt nach dem jahrelangen Vielfrontenkonflikt immer noch in seinem Palast. Doch nun ist es den deutschen Behörden erstmals gelungen, zwei seiner mutmaßlichen Folterknechte zu verhaften. Einem der Männer wird Beihilfe zur Folter in 2000 Fällen vorgeworfen, wie meine Kollegen Jörg Diehl und Fidelius Schmid schreiben.

Die Lage in Syrien ist in dieser Woche gleich auf drei Konferenzen das zentrale Thema:

In Warschau läuft seit heute ein von Polen und den USA organisierter Nahostgipfel. Die Trump-Administration sucht offenbar Verbündete, um Iran zu isolieren. Das Regime in Teheran ist neben Russland die Schutzmacht von Assad.

Am Donnerstag trifft sich Kremlchef Wladimir Putin mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan und Irans Präsident Hassan Rohani im russischen Sotschi zu einem Dreiergipfel. Jeder will von dem Syrienkonflikt profitieren, alle verfolgen eine eigene Agenda.

Und am Freitag beginnt dann die Münchner Sicherheitskonferenz. Dabei wird es auch um den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" in Syrien gehen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen widersprach vor dem Treffen der Darstellung des US-Präsidenten Donald Trump, der IS sei dort bereits besiegt.

DAS ZITAT DES TAGES

"Der Osten bekam die D-Mark, gebraucht hätte er Wertschätzung"

Der Wende-Fotograf Daniel Biskup begleitete Fluchten aus der DDR, den Mauerfall und die Jahre nach der Wiedervereinigung. Ihn beschäftigt bis heute, was nach dem "Tag der Einheit" kam. Er sieht darin manch Erklärung, warum die AfD im Osten so erfolgreich ist - und warum es immer noch eine unsichtbare Grenze zwischen den neuen und alten Bundesländern gibt. Zu den beeindruckenden Bildern, Ausstellungsterminen und dem kompletten Interview mit ihm geht es hier.

Daniel Biskup/ Salz und Silber Wendejahre: Ostdeutschland 1990 - 1995.

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Chulhun Park Superjacht "Valkyrie"

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Wir müssen dringend handeln": Eine Studie zum Rückgang von Insektenbeständen legt erstmals nahe, dass das Problem nicht nur in Europa, sondern weltweit besteht. Tierökologe Johannes Steidle warnt vor der gefährlichen Entwicklung.

DER SPIEGEL

Steht ein Mann im Wald: Haben Sie sich heute schon aufgeregt? "Ich hab es beinahe geschafft", sagt Harald Schmidt. Dabei hatte er doch eigentlich ein ganz anderes Thema. Hier geht es zum Video.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Ein Kind, zwei Leben und neidische Blicke - Scheidungsfamilien in Schweden: Das Wechselmodell für Kinder getrennter Eltern ist in Schweden der Normalfall. Ein Vater berichtet aus seinem Alltag.

Getty Images

Kaufhauskönig will mit Gletschermumie Kasse machen: Ötzi, der Mann aus dem Eis, zieht jährlich Hunderttausende Gäste nach Südtirol. Nun will Karstadt-Besitzer René Benko am Toten mitverdienen.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie lesen könnten: Diese nützlichen Tipps zur Fleckenentfernung von meiner Kollegin Lorina Ostheim. Das Rotweinglas kippt um, oder die Krawatte landet in der Bratensoße - und das meist ausgerechnet vor einem wichtigen Treffen. Welche Flecken Sie noch schnell selbst behandeln können und wo sie besser die Experten ranlassen sollten.

Getty Images/Tetra images RF

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Max Holscher vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.