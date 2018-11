hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Geheime Spenden für die AfD

Die Spendenaffäre der AfD weitet sich aus: Recherchen des SPIEGEL und der Schweizer Wochenzeitung "WOZ" zeigen, dass die rechtspopulistische Partei schon seit ihrer Gründung vom 88-jährigen Milliardär August von Finck gefördert wurde.

Ein Bevollmächtigter Fincks war offenbar in die Konzeption der AfD-nahen Zeitung "Deutschland Kurier" eingebunden. Das Blatt wurde von den Rechtspopulisten wiederholt zu Wahlkampfzwecken eingesetzt und wird von anonymen Geldgebern finanziert. Finck hat außerdem offenbar auch Veranstaltungen der "Alternative" indirekt gesponsert.

Dabei hatten sich die Gründer der AfD von Anfang an als Kämpfer gegen das angeblich korrupte System der Altparteien präsentiert. Doch jetzt machen ihr gleich mehrere dubiose Spenden zu schaffen. Die Staatsanwaltschaft Konstanz leitete in dieser Woche in der Spendenaffäre bereits offiziell Ermittlungen gegen Fraktionschefin Alice Weidel ein. Es bestehe der Anfangsverdacht des Verstoßes gegen das Parteiengesetz.

Lesen Sie hier die Titelgeschichte aus dem SPIEGEL.

Lieferstopp nach Saudi-Arabien nur für zwei Monate: Die Bundesregierung kündigte nach dem Mord am Journalisten Khashoggi harte Konsequenzen für Riad an. Doch der Lieferstopp für Waffenexporte gilt nach SPIEGEL-Informationen zunächst nur für kurze Zeit.

Einigung über Digitalisierung: Der Bund darf künftig die Qualitätssteigerung von Schulen mit Milliarden fördern. Die Große Koalition sowie FDP und Grüne haben die dafür nötige Grundgesetzänderung auf den Weg gebracht.

DPA

Wer an den hohen Spritpreisen verdient: Die Kurse an den internationalen Rohölmärkten stürzen ab. Aber die Preise an deutschen Tankstellen sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Machen die Mineralölkonzerne jetzt den großen Reibach?

Die Kurse an den internationalen Rohölmärkten stürzen ab. Aber die Preise an deutschen Tankstellen sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Machen die Mineralölkonzerne jetzt den großen Reibach? VW-Fahrer erhält vollen Kaufpreis für seinen Diesel zurück: Vor dem Landgericht Augsburg siegte ein Dieselfahrer gegen Volkswagen. Der Konzern muss seinen manipulierten Diesel zurücknehmen - und erstmals den vollen Kaufpreis zurückzahlen. Das bedeutet das Urteil für VW-Kunden.

Vor dem Landgericht Augsburg siegte ein Dieselfahrer gegen Volkswagen. Der Konzern muss seinen manipulierten Diesel zurücknehmen - und erstmals den vollen Kaufpreis zurückzahlen. Das bedeutet das Urteil für VW-Kunden. Dafür gibt der Bund Ihr Geld aus: Mehr als 356 Milliarden Euro will die Bundesregierung kommendes Jahr ausgeben - unter anderem Familien und die Bundeswehr profitieren davon vor allem. Der Überblick.

Das hat Merz nicht verdient: Ein möglicher Bundeskanzler darf reich sein, selbstverständlich. Bedenklich ist etwas anderes: nämlich, womit und wie schnell jemand wie der CDU-Politiker Friedrich Merz zu so viel Geld kommt. Lesen Sie hier die Kolumne von Thomas Fricke.

Drogenhandel 10 Punkte, Mord 70 Punkte: Eine geringe Zahl von Asylbewerbern verübt Straftaten in Serie. Das Bundeskriminalamt will diese Intensivtäter mithilfe eines Punktesystems schneller erkennen und abschieben lassen.

Unser perfekt geschminkter Feminismus: Stilettoabsätze und Emanzipation, wie passt das zusammen? Gar nicht, fanden kämpferische Frauen in den Siebzigerjahren. Eben doch, sagen Feministinnen dieser Tage und wollen gut aussehen - warum?

MYRZIK UND JARISCH / DER SPIEGEL

50.000

Es war nur ein Fußballtraining - aber trotzdem kamen 50.000 Fans der Boca Juniors in das legendäre Bombonera-Stadion in Buenos Aires. Denn beim Rückspiel im Finale der Copa Libertadores gegen River Plates darf aus Sicherheitsgründen niemand von ihnen dabei sein. Es findet nach dem 2:2 im Hinspiel am Samstag im Stadion des Stadtrivalen statt (21 Uhr, DAZN).

AFP Massenandrang der Fans beim Training der Boca Juniors

Wiedersehen mit Dumbledore: Finden Sie es auch schade, dass Harry Potters Abenteuer auserzählt sind? Gehen Sie heute Abend oder am Wochenende ins Kino - denn den Entzug lindert ein bisschen der zweite Teil von "Phantastische Tierwesen". Worum es bei "Grindelwalds Verbrechen" von J. K. Rowling geht, ist zwar nicht immer verständlich - aber dafür spielt Jude Law den jüngeren Albus Dumbledore, es sind jede Menge Zauberstäbe im Einsatz - und nach Hogwarts geht es auch.

Warner Bros. Jude Law als Dumbledore

