hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Gewalt gegen Frauen: Wenn das Zuhause zum gefährlichen Ort wird

113.965, so viele Frauen werden von ihrem Partner oder Ex-Partner misshandelt, gestalkt, bedroht. Dabei ist das nur ein Bruchteil der tatsächlichen Taten: Familienministerin Franziska Giffey (SPD) geht davon aus, dass mehr als 80 Prozent nicht gemeldet werden. Sie sagt: "Für viele Frauen ist das Zuhause ein gefährlicher Ort"

Da ist zum Beispiel die Geschichte von Maria L.: Ihr Mann beginnt irgendwann, ihr zu drohen. Er schubst sie gegen Wände und Möbel. Er schlägt mit Lederriemen gegen ihren Kopf. Er ist ein großer Mann, sie kann sich nicht wehren.

Maria L. lebt heute versteckt in einer deutschen Großstadt - aus Angst, ihr ehemaliger Mann könnte wiederkommen, wieder drohen.

Häusliche Gewalt, diesem Thema widmet sich der SPIEGEL in einer Schwerpunktwoche. Warum geraten Frauen in Beziehungen, die von Gewalt geprägt sind? Wie entkommen sie? Wie kann man sie besser schützen?

Beim Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" finden Opfer Rat und Unterstützung - rund um die Uhr unter 08000 - 116 016, kostenlos, vertraulich und anonym .

In den nächsten Tagen finden Sie auf SPIEGEL ONLINE weitere Protokolle von Betroffenen, Interviews mit Anwälten und Experten und Analysen.

260.000

So viele Kubikmeter Fels könnten bald vom Hochvogel, einem der bekanntesten Allgäuer Berge, ins Tal stürzen. Die Felsspalte am Gipfel auf 2592 Metern wird immer breiter. Experten beobachten den Riss und haben das Gebiet darunter abgesperrt. Als Allgäuerin, Verzeihung, bricht mir der Brösel-Berg natürlich das Herz.

DPA/Florian Mädler/3D RealityMaps GmbH Hochvogel, Berg im Allgäu

Was Sie heute wissen müssen

Wer sind die beliebtesten Politiker? Im SPON-Regierungsmonitor rutscht Vizekanzler Olaf Scholz ab - im September war er noch auf Platz 1 der Regierungspolitiker. Sehen Sie hier, welche Politiker zu den Auf- bzw. Absteigern gehören.

Ivanka Trump soll ein privates E-Mail-Konto für Dienstliches genutzt haben. Das berichtet die "Washington Post". Sie soll mehrfach gegen Vorgaben des Weißen Hauses verstoßen haben.

Das berichtet die "Washington Post". Sie soll mehrfach gegen Vorgaben des Weißen Hauses verstoßen haben. Im Fall Khashoggi weist Saudi-Arabiens Außenminister alle Vorwürfe gegen den Kronprinzen zurück. Die "Washington Post" hatte berichtet, die CIA gehe davon aus, Mohammed bin Salman habe die Ermordung des Regierungskritikers angeordnet. Der Überblick.

Wer hat Anspruch auf Weihnachtsgeld - und auf wie viel?

Nein, ob Sie schon die Geschenke für alle Omas und Großonkel beisammen haben, frage ich Sie nicht. Aber dafür habe ich einen Link für Sie, der die Frage zum 13. Monatsgehalt beantwortet. Hier entlang.

imago/Christian Ohde

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Eine Frauenquote in der Politik ist der falsche Weg: Es braucht mehr Frauen im Parlament. Aber nicht durch eine Einschränkung der Demokratie, sagt meine Kollegin Barbara Supp.

How Löw can you go? So schlecht wie 2018 stand die deutsche Nationalmannschaft am Ende eines Jahres noch nie da. Dennoch diskutiert kaum jemand über den Trainer. Warum eigentlich nicht?

Hinterm Horizont geht's weiter: Harald Schmidt fragt, was die Raumstation ISS, die Aktienkurse der Techgiganten und unsere Rente miteinander zu tun haben. Hier ist das Video.

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Der Motor für ein glückliches Leben - Stress: Stress ist Energie. Nur wenn wir wirklich gestresst sind, freuen wir uns des Lebens, indem wir es leben. Darum ist es fatal, ihn zu verdammen. Von Nils Minkmar.

Wo Moskau wild und Wodka selig war: Russlands Hauptstadt verändert sich so rasant wie kaum eine andere Metropole. Umso erstaunlicher, wie die Moskauer nun den Verlust einer einzelnen Kneipe betrauerten.

Alexey Kudenko / RIA Novosti / dpa

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie hören könnten: Das Album von Adeline. Das ist "eine Reise durch die vielfältigen musikalischen Ausprägungen von neuerer 'Black Music'", sagt mein Kollege Andreas Borcholte. Und vergibt 8 von 10 Punkten.

Adeline Adelines Albumcover

