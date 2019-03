hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Schwarz-grüne Planspiele

Kommt nach der GroKo eine schwarz-grüne Regierung zustande? Vor Kurzem gab ein gemeinsames Interview von Annegret Kramp-Karrenbauer und Katrin Göring-Eckardt erste Hinweise in diese Richtung. "Wir können ganz gut miteinander", sagte CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. "Wir haben einen guten Draht und Vertrauen", sagte Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt. Auch Bundesgesundheitsminister und CDU-Präside Jens Spahn und Ex-Grünen-Chef Cem Özdemir wurden dazu erst kürzlich befragt.

Eine gemeinsame Bundesregierung, das war schon der Traum der sogenannten "Pizza-Connection", eines grün-schwarzen Gesprächskreises, der bereits vor zweieinhalb Jahrzehnten in Bonn entstand. Doch bis heute ist daraus trotz gemeinsamer Regierungen auf Landesebene nichts geworden. Meine Kollegin Valerie Höhne und mein Kollege Florian Gathmann haben nun in Gesprächen herausgehört: Zu offensiv wollen beide Seiten die schwarz-grüne Idee jedenfalls nicht vorantreiben.

Die Umfragen dazu wirken zwar vielversprechend. Wie eine solche Regierung aber aussehen sollte, dazu äußerte sich bislang niemand. Mein Kollege Stefan Kuzmany kommentierte: "Sagt uns endlich, was ihr wollt!"

Die Zahl des Tages: 7,1 Millionen

So viele Frauen waren in Deutschland 2017 armutsgefährdet. Das sind 17,1 Prozent der Frauen. In den Daten des Statistikamts Eurostat zeigt sich wieder einmal ein Ungleichgewicht: Mehr Frauen sind von Armut bedroht als Männer. Von denen waren 6,1 Millionen armutsgefährdet, umgerechnet 15 Prozent der Männer. Bundesweit verdienen Frauen weniger als Männer: Laut Bundesagentur für Arbeit liegt das mittlere Einkommen für Frauen in Vollbeschäftigung bei 2920 Euro brutto, das der Männer bei 3372.

News: Was Sie heute wissen müssen

Interne Dokumente belasten TÜV Süd: Der Damm in Brasilien, der eine tödliche Schlammlawine auslöste, bereitete dem TÜV Süd nach SPIEGEL-Informationen schon seit November 2017 Probleme.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Facebooks Traum vom Anti-Facebook: Mark Zuckerberg umreißt in einem sehr langen Text das Facebook der Zukunft. Die Vision macht es schwer, seine Ankündigungen zu glauben, analysiert mein Kollege Markus Böhm.

Mann, Frau oder etwas ganz anderes? Für die moderne Theorie ist nicht die Biologie, sondern der freie Wille entscheidend für die Geschlechtszugehörigkeit. Wenn aber Chromosomen kein Schicksal mehr sind, wofür braucht man dann Quoten, kommentiert Jan Fleischhauer.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Fasten Sie, aber richtig! Harald Schmidt verrät Ihnen auch, wie. Seine entschlackten Ernährungstipps finden Sie hier im Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Der Kaiser der Mathematik rechnet ab: Ein Jahrhunderträtsel, ein verschrobenes Genie, ein neidischer Gegenspieler: Selten spielte sich unter Mathematikern ein packenderes Drama ab als um die Poincaré-Vermutung. Nun endlich erklärt sich der vermeintliche Schurke.

DPA Alice Weidel (AfD), Fraktionsvorsitzende

Mitarbeiter der AfD verbreiten im Hauptstadtviertel Angst und Schrecken: Der Einzug der AfD hat auch das Klima unter den Mitarbeitern der Abgeordneten verändert. Beschäftigte anderer Fraktionen klagen über Drohungen und Pöbeleien - und fordern mehr Kontrolle.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Disney Jude Law als Yon-Rogg und Brie Larson als Captain Marvel

Was Sie sehen könnten: Es ist Donnerstag! Gehen Sie also ins Kino und schauen Sie sich den ersten Superheldinnen-Film des Comic-Imperiums Marvel an! Darin kickboxt Oscar-Preisträgerin Brie Larson als "Captain Marvel" mit der symbolischen Strahlkraft einer Heldin, die zwischen Weltraum und Erde nach ihrer Identität sucht. Diese Frauenpower ist absolut sehenswert!

Was Sie außerdem tun könnten: Den neuen Stimmenfang-Podcast hören: Linken-Chefin Katja Kipping und der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner werben für ein linkes Bündnis. Warum? Und wo lauern Konflikte? Ein Streitgespräch.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Milena Hassenkamp vom Daily-Team

