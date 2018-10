hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Nachrüsten? Oder - gegen Prämie beim Kauf eines saubereren Autos - wegschmeißen?

Vor diese Wahl stellt die Große Koalition angeblich die rund 1,4 Millionen betroffenen Fahrzeughalter mit vergleichsweise neuen, aber trotzdem dreckigen Euro-5-Diesel-Autos und älteren. Erst in den frühen Morgenstunden waren sich die Unterhändler von CDU, CSU und SPD einig geworden.

Dieselfahrer, denen wegen zu hohen Stickoxidausstoßes in 14 Städten Fahrverbote drohen, sollen ein Recht auf Nachrüstungen erhalten. Bezahlen soll die Industrie, doch im Kleingedruckten steckt ein Disclaimer: wenn das nötige Bauteil "verfügbar und geeignet" ist.

Verbraucher sollen wählen können, sagt Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), zwischen Abwracken plus Prämie oder kostenlosem Nachrüsten. Weiterer Disclaimer: Gesetzlich regeln könne man das nicht, sagt Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Eigentlich ein gutes Konzept, findet unsere Auto-Redakteurin Margret Hucko im Video-Kommentar - mit einem großen Haken: Die Autofirmen müssten mitziehen, und mehrere winken bereits ab.

Wahlrecht für Verbraucher? Nachrüsten? Lieber nicht, sagen bereits Opel, BMW, Mercedes und VW. Besser seien doch die Prämien! Und der sogenannte Tausch. Gemeint ist natürlich: der Kauf eines rabattierten gebrauchten oder neuen Autos.

Hurtig kam auch Renault als erster Hersteller nach der Einigung mit einem üppigen neuen Abwrackangebot um die Ecke - bis zu 10.000 Euro. Was nur Französisch ist für: Wir haben gar keine Lust auf aufwendige Nachbesserungen an Stinkedieseln.

Richtig sauber ist freilich auch die Euro-6-Norm nicht, die ja Ziel von Umtausch oder Nachrüstung wäre: Hier zeigen wir, welche Lieblingsautos der Deutschen heute schon die Euro-6d-temp-Norm erfüllen - zum Durchklicken.

DIE ZAHL DES TAGES

29

So viele Bundesverdienstkreuze hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute an Kulturschaffende verliehen, darunter: der Komiker Otto Waalkes, die Schauspielerin Julia Jentsch, der Fotograf Jim Rakete und Hollywood-Musikproduzent Hans Zimmer.

NEWS

MEINUNG

Jämmerlich heult das Patriarchat: Wann ist endlich Schluss mit der tradierten Vorherrschaft der Männer?, wird Kolumnistin Margarete Stochowski oft gefragt. Am Fall des US-Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh zeige sich: Das Ende des Patriarchats ist nah. Aber der Abschied wird fürchterlich.

REUTERS

"Nur mit Euch" ist für Harald Schmidt irgendwie ein trauriges Motto für die Feier am morgigen Tag der Deutschen Einheit. Aber Schmidt freut sich sehr, über den GroKo-Dieseldeal, weil jetzt alle Dieselfahrer neue Autos bekommen, und 10.000 Euro in bar obendrauf. Oder so ähnlich. Das Video.

STORIES

"Wir können den Geschichten der Eltern nicht trauen" - Familienrichterin Sabine Heinke trennt Kinder von ihren Eltern, wenn es nicht mehr anders geht. Im Interview erklärt die Familienrichterin, warum sie dafür mehr Befugnisse braucht - und erzählt von ihrem schlimmsten Fall, der tödlich endete.

Instagram/ @hassan_alkontar Hassan al-Kontar

Verloren in der Transitzone: Ohne Papiere lebte Syrer Hassan al-Kontar sechs Monate im Flughafen von Kuala Lumpur, jetzt nahmen ihn die Behörden fest. Hier erzählt SPIEGEL-Reporter Jonathan Stock Kontars Geschichte.

MEIN ABEND

"Ein Glassika." Das denken echte Münchner, wenn sie hören: Die Bayern spielen gegen Ajax Amsterdam. In den Neunzigern waren die Europapokal-Duelle gegen den damaligen Spitzenklub legendär.

REUTERS Thiago, Ribery und Boateng beim Montagstraining an der Säbener Straße

Heute spielen sie wieder (21 Uhr, München, Allianz-Arena), und die Bayern müssen nach der Pleite gegen Berlin die Fans besänftigen. Das ist der Ausblick unserer Sport-Kollegen.

