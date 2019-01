hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Brexit - und kein Ende

Im Juni 2016 haben die Befürworter den Menschen in Großbritannien den Brexit verkauft wie eine Autobahn. Ist der Brexit erst einmal beschlossen, haben sie gesagt, dann führe da eine Straße raus aus der EU, ohne Kurven, ohne Tempolimit, alles gehe ganz schnell und ganz einfach.

Wenn man sich den Weg ansieht, den der Brexit nahm vom Referendum bis heute, dann ist aus der Autobahn eher eine Achterbahn geworden.

Nichts geht schnell. Es holpert und es ruckelt, es ist ein Auf und Ab - es gibt ein geplantes Austrittsdatum, den 29. März. Aber wie nur da hinkommen?

Heute Abend wird das britische Parlament den weiteren Kurs bestimmen. Den Brexit-Plan von Theresa May hatten die Abgeordneten abgelehnt, sie brachten stattdessen selbst mehr als ein Dutzend Vorschläge ein. Aus ihnen wählte Parlamentspräsident John Bercow sieben aus. Seit dem frühen Nachmittag wird - wie üblich im britischen Parlament - sehr munter debattiert, wie Sie im Livestream verfolgen können. Um 20 Uhr sollen die Wahlen beginnen.

Welche Anträge liegen vor? Und was könnte den Durchbruch bringen? Mein Kollege Kevin Hagen beantwortet die wichtigsten Fragen.

Je näher das Austrittsdatum rücke, desto panikartiger würden die Leute, sagt die britische Journalistin Kate Conolly. "Gleichzeitig habe ich den Verdacht, dass manche Briten dieses Drama genießen." Zum Interview.

Auf SPIEGEL ONLINE informieren wir Sie den ganzen Abend mit aktuellen Entwicklungen und Analysen.

DAS BILD DES TAGES

Ist das hübsch oder schon hübsch hässlich? Die Ferienanlage Burj Al Babas steht an der türkischen Küste - es sollte ein Luxusdorf daraus werden, dann ging die Baufirma pleite. Nur wenige der Disneyschlösser wurden verkauft - für rund 436.000 Euro. Na, Lust auf Geisterstadt?

DIE ZAHL DES TAGES

10

So viele Punkte erreicht Somalia im Korruptionsindex von Transparency International - und ist damit Schlusslicht in der Bewertung. Sie geht von 0 bis 100: je höher der Wert, desto weniger Korruption wird wahrgenommen. Transparency sieht eine "weltweite Krise der Demokratie", denn die meisten Länder schneiden miserabel ab. Auch in Deutschland hat sich die Lage leicht verschlechtert.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Bundeswehr-Jahresbericht zeigt massive Defizite bei der Truppe. Wehrbeauftragter Hans-Werner Bartels legt den Zustand in seinem Bericht offen. Das müssen Sie wissen.

Wehrbeauftragter Hans-Werner Bartels legt den Zustand in seinem Bericht offen. Das müssen Sie wissen. In Katar verhandeln die USA mit den Taliban über die Zukunft Afghanistans. Es gibt Fortschritte. Doch was steckt hinter Trumps Afghanistan-Strategie? Die Details.

Es gibt Fortschritte. Doch was steckt hinter Trumps Afghanistan-Strategie? Die Details. Das Oberste Gericht in Pakistan hat den Freispruch für Asia Bibi bestätigt. Zuvor war eine Todesstrafe gegen die Christin, der angebliche Gotteslästerung vorgeworfen wurde, aufgehoben worden. Islamisten klagten dagegen.

Zuvor war eine Todesstrafe gegen die Christin, der angebliche Gotteslästerung vorgeworfen wurde, aufgehoben worden. Islamisten klagten dagegen. Die Opposition kritisiert den Reformvorschlag zu 219a. Die Große Koalition will es Schwangeren künftig leichter machen, sich über Abtreibungen zu informieren. Doch die Reform geht Kritikern nicht weit genug.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Nach unten treten: Der Bahn-Beauftragte der Regierung findet, das Reisen mit der Bahn müsste teurer werden. Und Männer von rechts bieten alles auf, um eine junge Umweltaktivistin zu diskreditieren. So fährt der Klimaschutz gegen die Wand. Die Kolumne von Margarete Stokowski.

Wir sind doch hier nicht bei mutterteresa.com: Internetkonzerne wollen nur unser Geld und unsere Daten? Ja, was denn sonst?, fragt Harald Schmidt. Hier ist das Video.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Warum viele Gründer scheitern - und einige reich werden: In Deutschland mangelt es an Gründern, die bis zur Weltspitze vordringen. Den meisten geht die Puste aus - nur wenige bleiben auf ihrem Weg. Was unterscheidet sie?

In den Bergen von Herat, wo die Taliban herrschen: Seit mehr als 40 Jahren ist in Afghanistan Krieg, Frieden ist nicht in Sicht. Warlords und selbst ernannte Gotteskrieger sind auf dem Vormarsch. Unser Reporter hat einige von ihnen getroffen.

So geht Ihr Kind morgens fitter zur Schule: Schlafstörungen sind für Jugendliche schlimmer als Mobbing, warnen britische Forscher. Was Eltern und Lehrer tun können, wenn sie auf unausgeruhte Teenager treffen.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie hören könnten: Musik, die nach Berlin klingt. Musik von Jungstötter, der von Landau über Mannheim und Leipzig in die Hauptstadt zog und über dessen Album mein Kollege Andreas Borcholte sagt, "das klingt nach Sturm und Drang, aber führt den tödlichen Dolchstoß ins Herz der Jugend gleich mit. Romantik!" Hier reinhören.

Was Sie noch machen könnten: was kochen. Denn, so sagt ein Kulturwissenschaftler im Interview, "Ernährung brachte den Menschen hervor." Er sagt aber auch: "Unsere Generation ist die erste, die sich ärgert, dass der Teller zu voll ist." Also, nicht ärgern, aufessen!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

