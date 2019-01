hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Brexit-Entscheidung - der nächste Versuch

Vor gut zweieinhalb Jahren haben die Briten in einem Referendum entschieden, die EU zu verlassen. Nach einer langen Zeit der Ungewissheit soll nun mal wieder eine Entscheidung fallen: Am Abend will das britische Parlament über einen Deal abstimmen, den Regierungschefin Theresa May mit Brüssel ausgehandelt hat. Mein Kollege Kevin Hagen erklärt die Lage im Text und gemeinsam mit Benjamin Braden im Video.

Im Dezember hatte May die Abstimmung vertagt - ihr fehlte die Hoffnung auf Erfolg. Viel besser stehen ihre Chancen nun aber nicht: Es gilt als wahrscheinlich, dass die Premierministerin mit ihrem Deal scheitern wird. Die britische Presse sieht das ähnlich wie die Buchmacher. In dem Fall wäre wohl auch ein zweites Referendum wieder eine Option. Das aber wäre aus Sicht meines Kollegen Jörg Schindler viel zu gefährlich, weil es den Rechten in Europa helfen könnte.

Getty Images Theresa May

In jedem Fall ist es gut möglich, dass der Brexit bei einer Entscheidung gegen den Deal aufgeschoben wird. Damit würden die Probleme weiter wachsen - vor allem durch die anstehende Europawahl, schreiben meine Kollegen Markus Becker und Peter Müller.

Die Debatte und die Abstimmung können Sie über den Abend im Livestream und im Liveblog verfolgen. Ab 20 Uhr wird mit Abstimmungen zu Änderungsanträgen gerechnet. Diese könnten die eigentliche Entscheidung sogar erneut verhindern. Sollte das nicht so kommen, folgt anschließend die Abstimmung über den Deal.

Was Sie heute wissen müssen

Deutschlands Wirtschaft wächst weiter: Das deutsche Bruttoinlandsprodukt hat 2018 im neunten Jahr in Folge zugelegt - allerdings schwächer als zuvor.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt hat 2018 im neunten Jahr in Folge zugelegt - allerdings schwächer als zuvor. Einsatzkräfte wollen Zweijährigen über Tunnel erreichen: Noch ist unklar, ob der kleine Junge in Spanien wirklich in das tiefe Bohrloch gefallen ist. Aber Retter versuchen nun, ihn zu erreichen.

DPA/ Bomberos De Malaga/ Europa Press Bohrloch in Spanien

Ermittler enttarnen mutmaßlichen Spion bei der Bundeswehr: Ein Bundeswehrangehöriger soll nach SPIEGEL-Informationen hochgeheime Informationen der Truppe an den iranischen Geheimdienst weitergegeben haben.

Ein Bundeswehrangehöriger soll nach SPIEGEL-Informationen hochgeheime Informationen der Truppe an den iranischen Geheimdienst weitergegeben haben. Antarktis verliert mehr Eis als befürchtet: Bisher dachten Experten, der Osten des Kontinents sei recht stabil. Ein Irrtum, stellt nun eine Untersuchung fest.

NASA Operation IceBridge 2016 / DPA Antarktis

Der Verfassungsschutz erklärt AfD bundesweit zum Prüffall: Die Behörde sieht bei der Partei Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen. Die Entscheidung über eine Beobachtung ist aber noch nicht gefallen. Die AfD kündigte juristische Schritte gegen die Überprüfung an.

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Warum ausgerechnet die Bahn als innovatives Unternehmen gilt: Julian Kawohl hat die Innovationsbereitschaft in Deutschland untersucht. Im Interview sagt der Wirtschaftswissenschaftler, dass die Aussichten düster seien.

England den Indern: Auch Harald Schmidt beschäftigt sich heute mit dem Brexit. Er hat einen Vorschlag, wie es nach dem EU-Austritt der Briten weitergehen soll.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Spuren der Verbrechen von Auschwitz: Mit großem Aufwand kämpfen Restauratoren darum, Relikte und Ruinen des früheren Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau zu konservieren. Doch wie authentisch ist die Gedenkstätte überhaupt noch?

DPA KZ Auschwitz

Ist das deutsche Weltkultur - oder kann das weg? Als "Immaterielles Kulturerbe" zeichnet die Unesco Tänze, Feste und Rituale aus. Doch ist ein historisches Handwerk wie der friesische Blaudruck wirklich schützenswert?

115

So viele Minuten (1:55 Stunden) benötigte Alexander Erfolg in der ersten Runde der Australian Open für seinen Erfolg in der ersten Runde der Australian Open. Der beste deutsche Tennisspieler setzte sich 6:4, 6:1, 6:4 gegen Aljaz Bedene aus Slowenien durch. Die leichte Fußverletzung aus dem Training werde zudem "jeden Tag besser", sagte der 21-Jährige. Insgesamt fünf deutsche Profis gewannen ihr Auftaktmatch. Neben Zverev waren das Philipp Kohlschreiber, Maximilian Marterer, Mona Barthel und Angelique Kerber.

MARK DADSWELL/EPA-EFE/REX Alexander Zverev

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Handball-WM: Sollten Sie beim Brexit nur auf das Ergebnis warten, anstatt die ganze Debatte und die Abstimmung zu verfolgen, haben wir leichtere Kost für Sie. Deutschland trifft auf Weltmeister Frankreich. Deutschland ist Außenseiter - auch wenn Superstar Nikola Karabatic nicht spielen wird. Ab 20.30 Uhr können Sie im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE oder im ZDF verfolgen, ob Deutschland eine Überraschung gelingt.

AFP Handball-Nationaltrainer Christian Prokop

Videoserie zu Clankriminalität: Heute wurde der Berliner Clanchef Arafat Abou-Chaker nach längeren verdeckten Ermittlungen festgenommen. Wollen Sie mehr über die Hintergründe erfahren, empfehle ich Ihnen für den Abend unsere Videoserie "Die Macht der Clans".

