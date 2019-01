hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

May kämpft um ihren Brexit-Deal

Morgen Abend soll die Entscheidung fallen: Das britische Unterhaus stimmt über die Brexit-Vereinbarung ab. Einen Tag vor dem Votum ist die Nervosität groß: Premierministerin Theresa May warnte vor einer Ablehnung des Abkommens über den Ausstieg aus der EU: Dann würde es eher gar keinen Austritt aus der Union geben als einen ungeordneten.

Die EU versuchte, May mit Zusicherungen zu unterstützen und noch zweifelnde Unterhaus-Abgeordnete zu überzeugen. Brüssel werde alles dafür tun, damit bis Ende 2020 eine Handelsvereinbarung zustande komme und die umstrittene Nordirland-Notfalllösung vermieden werde, hieß es in einem Brief der EU-Spitze. Dieser sogenannte Backstop soll verhindern, dass zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland wieder eine harte Grenze entsteht.

Der Ex-Brexit-Minister David Davies gilt als ein möglicher Nachfolger von May. Er ist sicher, dass der Deal scheitern wird und sieht darin Vorteile. Und ein zweites Brexit-Referendum würde den Konflikt nicht lösen, im Gegenteil: Es könnte Geister aus der Flasche lassen, die kaum zu kontrollieren wären, meint mein Kollege Jörg Schindler.

Die wichtigsten Zahlen zum Brexit hier im Video.

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Danzigs Bürgermeister nach Messerattentat gestorben: Pawel Adamowicz ist in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 53-Jährige war in der polnischen Stadt von einem Angreifer auf offener Bühne attackiert worden. Lesen Sie hier ein Porträt des Politikers .

GRZEGORZ MEHRING/ EPA-EFE/ REX Pawel Adamowicz

Schneekatastrophe: Im Süden von Bayern schuften weiterhin Tausende Helfer im Dauereinsatz. Die Häuser vieler Bewohner sind noch immer zugeschneit. Lesen Sie hier die Reportage meines Kollegen Tobias Lill.

DPA

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Was genau darf man nicht sagen? Ex-Handballer Stefan Kretzschmar redet missverständlichen - und wird übers Wochenende zum Testimonial der Rechten. Was meinen die eigentlich wirklich, wenn sie sagen, es gäbe in Deutschland keine Meinungsfreiheit?

Zu Risiken und Nebenwirkungen Ihres Gesundheitsministers...: In Zukunft will das Gesundheitsministerium bestimmen, ob Krankenkassen eine Therapie bezahlen müssen, anstatt wie bisher Vertreter von Ärzten und Kliniken. Jens Spahns Vorhaben könnte für Patienten gefährlich werden, meint meine Kollegin Heike Le Ker.

"Uneingeschränkte Solidarität mit den Flughafenstreiks": Welcher Flug geht, welcher steht - das werden sich morgen viele Pendler fragen. Er habe die Lösung, wie sich Streiks künftig vermeiden lassen, sagt Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wie Eltern ihre Kinder richtig loben - und wann: Kinder wollen Anerkennung, für Gebasteltes, Kunststücke - und gute Noten. Sie müssen sich allerdings darauf verlassen können, dass das Lob angemessen ist. Sein Sohn habe das genau durchschaut, schreibt mein Kollege Hauke Goos.

AFP Monument Valley in Utah

Zwölf Tipps für Ihren USA-Urlaub: Ein Besuch in den Vereinigten Staaten kann anstrengend und teuer sein. Hier verrät US-Korrespondent Roland Nelles Tricks, die Ihre Reise besser machen können - und vor allem günstiger.

DIE ZAHL DES TAGES

8:

Allein auf dem Frankfurter Flughafen fällt jeder dritte Flug aus: Am Dienstag will das Sicherheitspersonal an acht deutschen Airports streiken. Mindestens 220.000 Passagiere sind betroffen.

DPA

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Deutsche WM-Handballer gegen Russland: Bei der Handball-WM trifft Deutschland im dritten Vorrundenspiel auf die starken Russen. Ein Sieg wäre ein großer Schritt Richtung Hauptrunde. Eine Niederlage dagegen brächte das DHB-Team unter Druck (18 Uhr, ARD).

DPA Handballer-Kapitän Uwe Gensheimer

Und wenn Sie danach immer noch nicht genug vorm TV gesessen haben:

Dschungelcamp, Tag 4: Meine Kollegin Anja Rützel beschreibt täglich die Gefühlsausbrüche von Gisele und den anderen Bewohnern. Wird sie heute wieder schluchzend leiden? (22.15 Uhr, RTL)

RTL/ Stefan Menne Camp-Bewohnerin Gisele

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Alwin Schröder vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.