jetzt zanken sie wieder. Über die Frage, wer was gesagt hat. Wieder geht es um das Wort Vertrauen. Sprach Andrea Nahles Anfang der Woche von einem "schweren Vertrauensbruch", sagt Schulz nun über die Union, "wer Falschmeldungen in Umlauf setzt, zerstört Vertrauen". Andere Wörter: "Schlicht falsch." "Inakzeptabel."

Aber so ganz können sie doch nicht voneinander lassen. Das Projekt Große Koalition wurde beim Treffen von Schulz, Seehofer und Merkel bei Bundespräsident Steinmeier nicht gestoppt, es lebt weiter. Man könnte auch sagen: Sie werden uns weiter damit quälen, mit ihrer Unlust, ihrer Abneigung, ihren Hintergedanken.

Der SPIEGEL widmet seine Titelgeschichte in dieser Woche daher einer möglichen Großen Koalition, einer Koalition der Verlierer. Was könnte sie leisten, was nicht? Die Geschichte erzählt auch, wie einige Unionspolitiker Merkel in eine Minderheitsregierung treiben wollen. Nicht weil sie glauben, dass das für die Union oder gar das Land besser wäre. Sie glauben, dass sie die Kanzlerin auf diesem Weg schneller loswerden, weil ihre Regierung relativ schnell zusammenbrechen würde. Ein listiger Plan, den Merkel natürlich längst durchschaut hat. Der Machtkampf ist entbrannt.

Unsere Geschichte - Ein kleines, fernes Land namens Bundesrepublik

Wurden wir von höchster Stelle belogen? Lebten wir über Jahre in einer anderen Republik, als wir dachten, in einer Republik mit schwarzen Kassen im Kanzleramt? Meine Kollegen Markus Dettmer und Sven Röbel sowie die Fernsehautoren Stephan Lamby und Egmont R. Koch sind diesen Fragen in einer langen Recherche nachgegangen.

Es geht dabei um Helmut Kohl. Er hat 1999 öffentlich eingeräumt, in seiner Zeit als Bundeskanzler Barspenden in Höhe von 1,5 bis 2 Millionen Mark angenommen zu haben. Die Spender könne er nicht nennen, sagte Kohl, weil er ihnen Anonymität versprochen habe. Aber stimmt das? Gab es überhaupt Spender? Der letzte Beweis fehlt, aber viele Indizien legen nahe, dass es bei Helmut Kohl schwarze Kassen gab. Die Herkunft von 20 Millionen Mark in seiner Zeit als Bundeskanzler ist ungeklärt. Das klingt irgendwie nicht nach Bundesrepublik, sondern nach einem kleinen, fernen Land mit einem korrupten Diktator.

Die Geschichte von Dettmer und Röbel finden Sie im neuen SPIEGEL, der Film von Lamby und Koch wird am nächsten Montag um 22.45 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Verlust, Trauer und Zorn

Die Kanzlerin schweigt. Das ist so ihre Art. Die Regierung der Stille. Das ist nicht gut für den politischen Diskurs. Und manchmal ist es auch ein Affront gegenüber Menschen, die leiden. "Seit einem Jahr warten sie darauf, dass Merkel ihnen ihre Anteilnahme ausdrückt, persönlich, sie finden, das sei ,eigentlich eine Selbstverständlichkeit'. So schreiben es die Angehörigen der zwölf Todesopfer in ihrem Brief." Diese Sätze finden sich in einer langen Reportage über die Angehörigen der Todesopfer vom Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin. Britta Stuff und Wolf Wiedmann-Schmidt haben sie aufgesucht, lange mit ihnen gesprochen und Geschichten vom Verlust und der Trauer gehört. Und vom Zorn. Angehörige der zwölf Todesopfer haben einen offenen Brief an die Kanzlerin geschrieben. Wir dokumentieren ihn im Wortlaut.

Die Einbrecherinnen und der Polizist

Nahezu jeder hat einen Bekannten, bei dem in letzter Zeit eingebrochen wurde. Aber nahezu niemand kennt einen, bei dem die Polizei den Fall aufgeklärt hat, der das Diebesgut zurückbekommen hat. Der SPIEGEL, SPIEGEL ONLINE und SPIEGEL TV haben nun gemeinsam eine Geschichte recherchiert, die einerseits zeigt, wie professionell und ruchlos Einbrecher arbeiten, die aber auch erzählt, wie gute Polizeiarbeit aussehen kann.

Der "Cucina-Clan" aus Kroatien räumte über viele Jahre deutsche Wohnungen leer. Knapp 500 Leute gehören dazu, vom Volk der Roma. Der Pate sitzt in einem Palast in einem Vorort von Zagreb, die Arbeit machen vor allem junge Frauen wie Anita, Erica und Romina. Dieses Trio wurde erwischt, nach beharrlichen Ermittlungen der Münchner Polizei, vor allem eines Kommissars. "Die Spur der Prinzessin" heißt unsere Geschichte, die sich liest wie ein Krimi. Die Fernsehkollegen zeigen den Beitrag im SPIEGEL TV Magazin am kommenden Sonntag gegen 23.30 Uhr auf RTL.

Kapitalismus extrem

Siemens geht es gut, aber Siemens will in den nächsten Jahren fast 7000 Stellen einsparen. Das liegt vor allem an aktivistischen Aktionären. Das sind Investoren wie Trian, Third Point oder Cevian Capital, die sich gerne an Konglomeraten beteiligen, also Firmen, die viele Sparten haben. Zum Beispiel Siemens. Das Ziel ist, die Konglomerate zu zerschlagen und damit den Aktienkurs nach oben zu treiben. Dinah Deckstein und Martin Hesse berichten, wie Siemens mit dieser Attacke umgeht, Antonia Schaefer war in Görlitz und erzählt, was der Aktivismus von Investoren für die Mitarbeiter bedeutet: Angst um den Job.

Kapitalismus krank

Ein Mann will geliebt werden. Aber er wird nicht geliebt, nicht genug. Da denkt er sich einen teuflischen Plan aus. Borussia Dortmund ist eine Aktiengesellschaft, und dieser Mann, ein Russlanddeutscher namens Sergej, 28 Jahre alt, wettete mit einer hohen Summe auf den Verfall dieser Aktien. Nun musste er nur noch dafür sorgen, dass die Aktie fällt. Das tat er, indem er versuchte, den vollbesetzten Mannschaftsbus von Borussia Dortmund in die Luft zu sprengen.

Ein Team vom SPIEGEL hat recherchiert, was für ein Mensch hinter dieser unfassbaren Tat steht, hat rekonstruiert, wie Sergej vorgegangen ist. Sie waren in der russischen Stadt, in der er aufgewachsen ist, in seiner deutschen Heimat im Schwarzwald. Sie sammelten eine Menge Material, das einen tiefen Blick in die Seele von Sergej erlaubt. Er wolle "so sehr Liebe", hat Sergej wenige Wochen vor der Tat notiert.

