hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Hackerangriff auf deutsche Politiker und Promis

Fotos, Handynummern, Privatadressen, private Nachrichten und Kreditkarteninfos - Hacker haben auf Twitter die persönlichen Daten deutscher Politiker und Promis veröffentlicht. Im Dezember teilten sie jeden Tag einen neuen Datensatz mit der Öffentlichkeit. Bemerkt wurde der Hack aber erst am Donnerstagabend.

Betroffen sind unter anderem Prominente wie Jan Böhmermann, Til Schweiger und der Rapper Sido. Außerdem Europa-, Bundes- und Landespolitiker der FDP, der Linken, der Grünen, der SPD und der CDU/CSU. Allein die AfD taucht nicht im geklauten Datensatz auf. Mein Kollege Christian Teevs hat mit einem Betroffenen gesprochen.

Die Daten sind zum Teil mehrere Jahre alt und zumindest in Teilen echt und aktuell, wie meine Kollegen überprüfen konnten. Sie stammen aus mehreren Hacks. Der oder die Täter haben möglicherweise zahlreiche Passwörter der Betroffenen herausgefunden und sich in verschiedenen Konten eingeloggt. Dadurch könnten die Hacker zum Beispiel selbst Nachrichten verschickt, Einkäufe getätigt oder die Betroffenen erpresst haben.

Damit Ihnen das nicht passiert, haben meine Kollegen aus der Netzwelt für Sie zusammengefasst, wie Hacker eigentlich arbeiten und wie Sie sich vor ihnen schützen können.

DIE ZAHL DES TAGES

14

Seit 14 Tagen stehen Teile der Regierung in den USA still. Das heißt, dass Beamte unbezahlt arbeiten oder unbezahlt zwangsbeurlaubt sind. Für einen neuen Haushaltsentwurf der Demokraten unter der Führung von Nancy Pelosi, der Sprecherin des Abgeordnetenhauses, hat das Weiße Haus ein Veto angekündigt: darin ist wieder kein Geld für die Mauer zu Mexiko enthalten. Also lud Trump heute zu einer neuen Verhandlungsrunde.

AP

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Einigung im Bahn-Tarifstreit: Die Lokführer der Deutschen Bahn bekommen in Zukunft mehr Geld. Weitere Streiks sind damit bis 2021 ausgeschlossen.

Die Lokführer der Deutschen Bahn bekommen in Zukunft mehr Geld. Weitere Streiks sind damit bis 2021 ausgeschlossen. Explosion vor AfD-Büro: Im sächsischen Döbeln hat die Polizei nach dem Anschlag auf ein Parteibüro der AfD drei Personen festgenommen.

Im sächsischen Döbeln hat die Polizei nach dem Anschlag auf ein Parteibüro der AfD drei Personen festgenommen. Dreiviertel der Franzosen sind unzufrieden mit ihrer Regierung: Präsident Macron kommt einfach nicht aus seinem Umfragetief heraus.

Präsident Macron kommt einfach nicht aus seinem Umfragetief heraus. Ryoyu Kobayashi siegt in Innsbruck: Der Japaner hat auch das dritte Springen der Vierschanzentournee gewonnen - und steht damit kurz vor dem großen Triumph.

Der Japaner hat auch das dritte Springen der Vierschanzentournee gewonnen - und steht damit kurz vor dem großen Triumph. Sheldon erklärt Ende von "The Big Bang Theory": Pünktlich zu Beginn zwölften Staffel kündigt Schauspieler Jim Parsons an: Es wird die letzte sein.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Sie sind kein Superheld? Tja, Pech gehabt: Frankreich und Griechenland belohnen die Heldentaten einzelner Geflüchteter mit Einbürgerung. Und was ist mit den 2262 Menschen, die 2018 auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken sind? Die Doppelmoral der Zuwanderungsdebatte kommentiert mein Kollege Peter Maxwill.

Geständnisse eines Dieselfahrers: Eigentlich hat Harald Schmidt seit dem ersten Januar Fahrverbot in Stuttgart. In seiner Kolumne verrät er Ihnen, mit welchen Tricks er sich trotzdem in die Innenstadt mogelt. Hier geht's zum Video.

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Du bist enttarnt": Ein Student arbeitet in der linken Szene Göttingens für den Verfassungsschutz. Als V-Mann besetzt er ein Haus mit und blockiert Regierungskonvois beim G20-Gipfel. Dann fliegt er durch einen Fehler der Behörde auf.

Blick in die Sterne: Avi Loeb hat sich intensiv mit dem Himmelsobjekt 'Oumuamua' beschäftigt. Der Astronom hält es für möglich, dass es sich bei dem rätselhaften Phänomen um eine aktive Weltraumsonde handelt.

Der Kampf beginnt in der Küche: Elizabeth Warren bewirbt sich per Video um die US-Präsidentschaft - direkt aus ihrer Küche. Was sagt der Ort aus, von dem die Senatorin die Botschaft verkündet?

YouTube.com/ElizabethWarren

Die geheimen Notfallpläne von Finanzminister Scholz: Die Wirtschaftsaussichten verdüstern sich weltweit, das Risiko einer Rezession steigt. Deutschland ist eines der wenigen Länder, die sich einem Abschwung entgegenstemmen könnten. Nur wie?

DER CARTOON DES TAGES

Klaus Stuttmann

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen könnten: Sie lachen gerne über Journalisten? Dann sollten Sie sich die satirische Serie über ein badisches Zeitungshaus ansehen. In "Labaule und Erben" versucht Uwe Ochsenknecht als Verlegersohn sein Erbe zu retten. Die Idee zu der sechsteiligen Serie stammt von Harald Schmidt. Zu finden ist sie in der ARD-Mediathek. Ihr Motto: Der Journalismus ist tot! Es lebe der Journalismus!

Maor Waisbund/obs

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Milena Hassenkamp vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.