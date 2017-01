wie wehrhaft sind Demokratien? Wie wehrhaft können sie sein, dürfen sie sein? Das sind die wohl entscheidenen Fragen des Wahljahres 2017, und deshalb haben wir dieses Thema auf den Titel der neuen Ausgabe genommen. Nach den Terroranschlägen des vergangenen Jahres, nach den Pannen im Umgang mit Anis Amri fragen sich viele Bürger zu recht, ob sie ausreichend geschützt werden oder ob man mehr tun könnte, sollte. Für Demokratien sind die Antworten nicht so leicht zu finden, da sie nicht unbegrenzt für Sicherheit sorgen können, denn sonst ginge die Freiheit zugrunde. Unsere Titelzeile "Bedingt wehrhaft" ist also doppeldeutig. Beim Umgang mit Amri haben sich Lücken in der Wehrhaftigkeit des deutschen Rechtsstaates gezeigt. Demokratien können aber insgesamt nur bedingt wehrhaft sein, weil sie sonst ihre Grundlagen abschaffen. Das ist das große Thema dieses Heftes.

Wir haben natürlich lange überlegt, ob wir mit der Titelzeile einen Anklang an "Bedingt abwehrbereit" schaffen sollen. Das war die Zeile, mit der die SPIEGEL-Affäre im Jahr 1962 begann. Damals ging es um Schwächen bei der militärischen Landesverteidigung. Diesmal geht es um zivile, polizeiliche Fragen, und die Geschichte wird sicherlich niemanden aus der Redaktion ins Gefängnis bringen wie damals Rudolf Augstein und einige Redakteure. Aber in dieser Woche, unserer Geburtstagswoche, fanden wir den Anklang passend, da in vielen Rückblicken auf 70 Jahre DER SPIEGEL über die damalige Affäre geschrieben und gesprochen wurde.

Augsteins Rache

DPA Hans Magnus Enzensberger 1966

Im Heft setzen wir unsere Feier mit einer Geschichte über Hans Magnus Enzensberger fort. Vor sechzig Jahren hat er für das Radio einen kritischen Essay über den SPIEGEL und seine Sprache geschrieben. Augstein hat sich gerächt, indem er Enzensberger als Autor ans Haus band, ein ziemlich smarter Zug. Volker Weidermann hat Enzensberger nun besucht und plaudert mit ihm über den SPIEGEL von damals und den SPIEGEL von heute. Sehr vergnüglich.

Komische Deutsche

DPA Ortseingangsschild von Sumte

Alexander Smoltczyk ist einfach losgefahren. Er wollte wissen, wie die Deutschen mit den Flüchtlingen leben, und deshalb hat er sich auf den Weg gemacht, in die Dörfer und die kleinen Städte, und hat mit Bürgern über die Flüchtlinge in ihrer Nachbarschaft geredet. Dies ist meine Lieblingsgeschichte im Blatt. Sie setzt einen Kontrapunkt zum Terroristen Amri, der als Flüchtling gekommen war. Denn eigentlich läuft es insgesamt gar nicht so schlecht zwischen den Deutschen und den Neuankömmlingen, wie man bei Smoltczyk lernen kann. Und Lachen kann der Leser auch, ziemlich viel sogar. Die Deutschen, man glaubt es kaum, können ganz schön komisch sein.

Der Kasache

Für Jürgen Trittin gilt das leider nicht so richtig. Mein Kollege Markus Feldenkirchen schreibt, Trittin habe bisweilen den "Charme eines kasachischen Grenzbeamten". Ich war noch nie in Kasachstan, weiß aber, wie mürrisch Trittin sein kann. Feldenkirchen hat einen Politiker erlebt, der eine Scharte auswetzen will, das schlechte Ergebnis der Grünen bei der Bundestagswahl 2013. Trittin verlor damals seine Führungsrolle in der Fraktion. Nun will er wieder nach oben. Ihn treibt auch die Gegnerschaft zu einem anderen Politiker. Merkel? Nein. Gabriel? Auch nicht. Petri? Nö. Es ist der Parteifreund Winfried Kretschmann, der für alles steht, was Trittin ablehnt.

Turmbau im Weltall

Im Video: So wird "Star Citizen" gespielt

"Star Citizen" ist ein Computerspiel, das es noch gar nicht richtig gibt. Es wird noch immer programmiert, wird größer und größer und größer. Fast 1,8 Millionen Fans haben über 140 Millionen Dollar in die Firma investiert und warten und warten und warten, damit sie endlich durch einen unermesslichen Weltraum toben können. Bislang stehen ihnen nur ein paar Ecken zur Verfügung. Als ich die Geschichte von Manfred Dworschak las, dachte ich an den Turm zu Babel, an die "Titanic" und andere Werke des Größenwahns. "Star Citizen" geht in diese Richtung. Umso faszinierender ist Dworschaks Geschichte.

Im Angesicht der Hölle

Die Vereinten Nationen wurden gegründet, um "uns vor der Hölle zu retten". Das hat der damalige Uno-Generalsekretär Dag Hammarskjöld 1954 gesagt. Wie mag das in den Ohren von denen klingen, die Aleppo überlebt haben, nun vertrieben oder verletzt sind und Angehörige betrauern. Sie waren in der Hölle, und die Uno hat sie nicht gerettet. Ein Team unseres Auslandsressorts hat gründlich recherchiert, in welchem Zustand die Vereinten Nationen sind. Das Ergebnis ist nicht so schlecht, wie man vielleicht erwarten könnte.

Gewinnerin des Tages

DPA Erbsen

Manchmal gibt es kleine Meldungen, die einen die Welt anders sehen lassen. Eine solche haben wir im Heft, im Ressort Wissenschaft. Im Fachblatt "Scientific Reports" hat die Evolutionsbiologin Monica Gagliano einen spektakulären Text veröffentlicht. Dieser Text macht für mich die Erbse zur Gewinnerin des Tages. Denn die Erbse kann lernen. In einem Experiment von Gagliano lernt die Erbse, dass erst ein Lufthauch kommt, dann das Licht. Nach einigen Durchgängen neigt sie sich dem Lufthauch entgegen, bevor das Licht kommt. Ihre Neigung zum Licht ist der angeborene Reflex, ihre Neigung zum Lufthauch ist erlernt. Huh. Pflanzen sind komplexere Wesen, als man dachte, näher beim Tier. Neue Fragen tauchen auf: Was machen jetzt die Vegetarier? Welche Schlüsse zieht die Erbse aus der Prinzessin?

Herzlich

Dirk Kurbjuweit, stellv. Chefredakteur DER SPIEGEL