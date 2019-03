hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Harte und weniger harte Worte am Aschermittwoch

Er ist schon ein sonderbares Ritual, dieser politische Aschermittwoch: Politiker, auch solche, die sonst eher blass bleiben, mühen sich mit der Rolle "polternder Stammtisch-Charismatiker". Ich finde, diese Veranstaltungen zeigen im Grunde, wie zahnlos unsere Debatten normalerweise ablaufen. In Großbritannien etwa wird auch im politischen Alltag viel schärfer formuliert, ohne dass Niveau verloren geht.

Trotzdem kann der Aschermittwoch durchaus Erkenntnisse bringen. 2019 wären es wohl diese: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gibt sich mittlerweile betont lässig mit Dreitagebart, verzichtet staatsmännisch auf Verbalprügel - und bemüht sich um Distanz zu AfD und Grünen. Also jenen Parteien, an die die CSU zuletzt deutlich verloren hat. Die einen seien zum Teil "auf dem Weg ins Rechtsextreme", sagte Söder in Passau. Und auch mit den anderen könne er sich eine Zusammenarbeit "nicht vorstellen". (Meine Kollegin Anna Clauß war bei Söders Auftritt dabei. Hier geht es zu ihrem Text.)

Sein CSU-Parteifreund Manfred Weber wiederum sagt kein Wort zu Viktor Orbán. Ein Indiz, wie unangenehm das Thema für den Anwärter auf den Posten als EU-Kommissionschef ist. Denn der Fidesz-Partei des ungarischen Premiers droht ein Ausschluss aus der Europäischen Volkspartei (EVP), der auch die Union angehört. Gerade Webers CSU hatte Orbán in den vergangenen Jahren aber immer wieder hofiert.

An anderer Stelle sind Katarina Barley, SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl, und Grünenchef Robert Habeck dankbar, Annegret Kramp-Karrenbauer attackieren zu können. Mit ihrem Scherz über Toiletten für intersexuelle Menschen hat "AKK" für viel Aufregung gesorgt.

Sie habe "billige Punkte" sammeln wollen, schimpfte Barley. Kramp-Karrenbauer solle sich entschuldigen, forderte Habeck. (Die Entwicklungen lesen Sie in unserem Newsblog nach.) Die CDU-Chefin selbst übrigens spricht erst am Abend im mecklenburgischen Demmin - zuletzt war da stets die Kanzlerin aufgetreten.

Zahl des Tages: "Genau in dem Rahmen, den man bei internationalen Dokus dieser Größe erwarten kann"

Präziser äußert sich ein ProSieben-Sprecher nicht auf die Frage nach dem Preis für die Senderechte von "Leaving Neverland". Doch klar ist: ProSieben wird den Dokumentarfilm über die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson in Deutschland ausstrahlen. Am 6. April, um 20.15 Uhr, soll es so weit sein. Die Produktion des US-Senders HBO über den verstorbenen Popstar hatte in den vergangenen Tagen international für heftige Diskussionen gesorgt. Dokumentationen wie diese erinnern an Anklagen vor Gericht, meint mein Kollege Christian Buß. Das sei nicht unproblematisch, denn auf diese Weise entstehe eine "Paralleljustiz".

News: Was Sie heute wissen müssen

Maduro-Regierung fordert deutschen Botschafter zur Ausreise auf: Daniel Kriener habe 48 Stunden, um Venezuela zu verlassen, heißt es. Der Diplomat hatte Maduros Gegner Guaidó am Flughafen empfangen.

Daniel Kriener habe 48 Stunden, um Venezuela zu verlassen, heißt es. Der Diplomat hatte Maduros Gegner Guaidó am Flughafen empfangen. OECD senkt Wachstumsprognose für Deutschland drastisch: 2019 erwartet der Klub der Industrieländer hierzulande nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent.

2019 erwartet der Klub der Industrieländer hierzulande nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent. Deutschland liefert weiter keine Waffen nach Saudi-Arabien: Die Bundesregierung hat den Exportstopp in das Land erneut verlängert - diesmal bis Ende März

Die Bundesregierung hat den Exportstopp in das Land erneut verlängert - diesmal bis Ende März Maskierte überfallen Geldtransporter am Flughafen Köln-Bonn: Dabei wurde mindestens eine Person schwer verletzt. Die Täter sind flüchtig.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Leise röchelt der Kaminbesitzer: Im Ofen prasselt ein Feuerchen - ach, wie gemütlich. Doch der Kamindunst killt heimlich unsere Lungen. Was tun? Die Videokolumne von Harald Schmidt.

Wer arbeitet, ist mal wieder der Dumme: Die Mittelschicht ist das Rückgrat der Gesellschaft. Warum kommt sie bei der Großen Koalition so schlecht weg? Diese Frage hat sich mein Kollege Michael Sauga gestellt.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Wer einmal fastet, wird süchtig danach": Von der Ärztin bis zum Mönch: Vier Experten erklären ihre besondere Art zu fasten - und warum sie es immer wieder tun.

Wie Bürokraten Wohnträume zerstören: Ausgerechnet die öffentliche Hand sorgt dafür, dass Wohnen in Deutschland immer mehr kostet. Andere Länder zeigen, wie es besser geht.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen könnten: Ich gebe zu, aus meiner nicht ganz neutralen Kurpfälzer Sicht würde ich Ihnen am liebsten heute schon etwas fürs Wochenende empfehlen. Waldhof Mannheim gegen den 1.FC Saarbrücken, Samstag, 14 Uhr, ein absolutes Traditionsduell, das traurigerweise in der Regionalliga ausgetragen wird. Immerhin: live im SWR. Aber in Ordnung, ich habe auch noch etwas Aktuelles für Sie, ein paar Fußballnummern größer: Thomas Tuchels Paris St. Germain empfängt heute Abend in der Champions League Manchester United. Ab 21 Uhr können Sie die Partie bei Sky und im Liveticker von SPIEGEL ONLINE verfolgen.

