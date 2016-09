Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

wie sehr sich die Große Koalition in diesen Tagen auseinanderlebt, lässt sich an vielen kleinen Dingen beobachten: Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) trafen sich neulich zum vertraulichen Gespräch - und von Gemeinsamkeit war da offenbar nicht mehr viel zu spüren. Die Atmosphäre soll frostig gewesen sein. Es ging um die diversen Vorschläge de Maizières zur Anti-Terror-Bekämpfung, aber auch um die Unionsidee eines Burkaverbots im öffentlichen Dienst oder beim Autofahren. Maas sieht das Burkaverbot mit Skepsis und ist wohl auch sonst über das schneidige Vorgehen seines Ministerkollegen in der jüngsten Zeit eher unglücklich. Einst hätten sich die beiden bei wichtigen Gesetzesvorhaben frühzeitig abgestimmt, von dieser Vorgehensweise habe sich de Maizière verabschiedet, sagen sie in der SPD. Bei der Union heißt es umgekehrt: Maas sage jetzt zu fast allem nur noch "Njet".

Getty Images

Tornado-Streit: Merkel und Steinmeier kommen Erdogan entgegen

Die Bundesregierung plant eine politische Geste an die türkische Regierung, damit deutsche Abgeordnete die in Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten wieder besuchen dürfen. Nach Informationen meiner Kollegen Ralf Neukirch und Christoph Schult haben sich das Auswärtige Amt und das Kanzleramt darauf geeinigt, dass Regierungssprecher Steffen Seibert vor die Presse treten und sich im Namen der Regierung von der Armenien-Resolution des Bundestages distanzieren soll. Er wird demnach verkünden, dass die Resolution des Bundestags keinerlei bindende Wirkung für die deutsche Regierung habe. Es handele sich, so der Tenor, um eine politische Erklärung des Bundestags ohne jede juristische Bedeutung. Wie heißt es so schön: Der Klügere gibt nach.

AFP

Was ist nur beim Spanier los?

Heute stellt sich Spaniens Premier Mariano Rajoy erneut zur Wiederwahl im Parlament - und weil er keine eigene Mehrheit hat, wird er wohl erneut verlieren. In Spanien drohen so die dritten Parlamentswahlen binnen eines Jahres. Seit Monaten blockieren sich die Parteien gegenseitig. Die Bürger sind tief enttäuscht, ihr ohnehin großes Misstrauen gegen die politische Klasse wächst, meint meine Kollegin Katharina Peters. Seit mehr als acht Monaten hat das Land nur eine kommissarische Regierung. Im Parlament ist kein einziges Gesetz verabschiedet worden. Der politische Stillstand könnte einen Prozentpunkt Wachstum kosten, schätzen Ökonomen. Armes Spanien.

DPA

Gewinnerin des Tages...

... ist, ja, Angela Merkel. Seit einer Woche kann die Kanzlerin täglich in der Zeitung Spekulationen über die Frage lesen, ob sie wieder Kanzlerkandidatin wird. Bei einem eineinhalbstündigen Besuch Merkels im Fraktionsvorstand von CDU und CSU sagte ihr Fraktionschef Volker Kauder nun, "viele würden sich freuen, wenn Du wieder antrittst". Die rund 70 Teilnehmer hätten "aufmunternden Beifall gespendet", hieß es anschließend. Das ist ein schönes Signal für Merkel, allerdings mit einer klitzekleinen Einschränkung: Horst Seehofer sitzt bekanntlich nicht in diesem Kreis.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

