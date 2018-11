hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Hundert Jahre Frauenwahlrecht

"Jede Frau in Deutschland soll ihren Weg gehen können." Das hat mit Kanzlerin Angela Merkel in Berlin eine Frau gefordert, die ihren Weg längst gegangen ist. Mit einem Festakt wurde die Einführung des Frauenwahlrechts vor hundert Jahren, also am 12. November 1918, gefeiert. Es gebe "noch viel zu tun", stellte Merkel fest. In der Politik müsse genau wie in Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Kultur gelten: "Das Ziel muss Parität sein."

Doch in der Realität ist der Weg für die meisten Frauen noch weit. Jede Abgeordnete im Bundestag müsse sich "Sprüche anhören", berichtet die SPD-Politikerin Ulla Schmidt in einem Interview mit meiner Kollegin Lisa Duhm.

Der Kampf sei noch lange nicht vorbei, mahnt auch meine Kollegin Eva Horn in ihrem Kommentar. Wahlrecht sei das eine, wahre Gleichberechtigung das andere.

In Deutschland sei die Frauenfrage ohnehin gerade aktuell, schreibt meine Kollegin Christiane Hoffmann in ihrem Leitartikel. Denn bei der Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Chefin sei mit Jens Spahn oder Friedrich Merz kein moderner Mann in Sicht. Annegret Kramp-Karrenbauer stehe dagegen für Kontinuität. Vielleicht sei ja auch das ein Fortschritt.

DPA

DIE ZAHL DES TAGES

73

So viele Krankenhäuser liefern eine "unzureichende Qualität". Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Erhebung der Großen Koalition. Ist auch eine Klinik in Ihrer Nähe betroffen? Schauen Sie hier.

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Horst Seehofer hört Anfang 2019 als CSU-Chef auf: Bundesinnenminister will der 69-Jährige aber bleiben. Was Seehofers Pläne für Bayerns Regierungschef Söder und für Kanzlerin Merkel bedeuten, erklärt mein Kollege Florian Gathmann.

Seehofer habe vor allem ein bestimmtes Ziel, glaubt mein Kollege Stefan Kuzmany. Lesen Sie hier seine Kolumne.

AfD plant Angriff auf Merz: Als CDU-Chef könnte Friedrich Merz für die AfD zum Problem werden. In einem Strategiepapier sucht die Partei nach Angriffspunkten gegen den Kandidaten, analysiert mein Kollege Severin Weiland.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Glaubwürdigkeit geht nicht erst kaputt, wenn Handschellen klicken: Fifa-Präsident Gianni Infantino wehrt sich gegen die Football-Leaks-Vorwürfe. Doch ein moralischer Neustart bei der Fifa ist mit ihm nicht möglich, schreibt mein Kollege Jürgen Dahlkamp.

DPA/ Benedikt Rugar/ DER SPIEGEL

Frauen-Power! Deutschland feiert 100 Jahre Frauenwahlrecht. Jetzt wird es Zeit, den nächsten Schritt zu machen, fordert Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

SPIEGEL ONLINE

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wie Intervallfasten genau funktioniert: Bei Diäten kommt es offenbar vor allem auf das Timing an: Wer seine Kalorien früh am Tag aufnimmt und vom Abend an fastet, hilft seinem Körper, überschüssiges Fett abzubauen.

DER SPIEGEL

Die neuen Rentenlügen - und was wirklich nötig wäre: Das neue Paket zur Altersvorsorge verschlingt Milliarden Euro. Doch die echten Probleme wird es nicht lösen, weil es an der Lebensrealität von Alten und Jungen vorbeigeht.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

"Toni Erdmann": Die Geschichte des schrägen Klavierlehrers Winfried und seiner Tochter, einer Karrierefrau, ist ein Meisterwerk der Regisseurin Maren Ade. Lesen Sie hier eine Rezension der Tragikomödie von meiner Kollegin Hannah Pilarczyk und hier ein Interview mit der Darstellerin Sandra Hüller. Zu sehen ist der Erfolgsfilm bei Arte (20.15 Uhr) und in der Mediathek des Senders.

NFP marketing & distribution Szene aus "Toni Erdmann"

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Alwin Schröder vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.