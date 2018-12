hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Russland im Visier

Die Zeit läuft: US-Präsident Donald Trump will Kremlchef Wladimir Putin noch zwei Monate Zeit geben, um die Vermutungen zu widerlegen, dass Russland den INF-Abrüstungsvertrag durch die Entwicklung einer neuen Mittelstreckenwaffe verletzt hat. Lenkt Moskau nicht ein, wollen die Vereinigten Staaten aus dem seit 1987 bestehenden bilateralen Vertrag austreten.

Die Vereinbarung sieht einen Verzicht beider Länder auf die Entwicklung und den Einsatz von Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von über 500 Kilometern vor. Die USA haben nach Informationen meiner Kollegen Matthias Gebauer und Christoph Schult den Nato-Partnern nun aber brisante Satellitenaufnahmen gezeigt. Darauf zu sehen: die Flugbahn eines landbasierten Marschflugkörpers vom Typ SSC-8 mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern.

Zwar warnte Trump erst am Montag vor "unkontrollierbaren" Militärausgaben, die Gefahr eines Wettrüstens zwischen den USA und Russland besteht dennoch. Die Nato ist alarmiert - und uneins. Vor allem die Europäer fürchten sich vor neuerlichen Stationierungen nuklearer Mittelstreckenraketen auf dem Kontinent.

Am Dienstag haben die Außenminister des Verteidigungsbündnisses in Brüssel deshalb über die weiteren Schritte beraten. Noch steht das Ergebnis nicht fest. Wir halten Sie den Abend über mit Meldungen und einer Analyse auf dem Laufenden.

DIE ZAHL DES TAGES

10

"Beverly Hills Cop", "Der Prinz von Zamunda", "Dr. Dolittle": Eddie Murphy war jahrelang ein gefragter Witzbold in Hollywood. Seit ein paar Jahren ist es stiller geworden um den Comedian, privat ist er aber weiter hochaktiv. Der mittlerweile 57-Jährige ist zum zehnten Mal Vater geworden. Seine Lebensgefährtin hat einen Jungen zur Welt gebracht - Max Charles Murphy.

REUTERS Eddie Murphy

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Hotel statt Truck: Die EU-Verkehrsminister haben sich auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lkw-Fahrern in Europa geeinigt. Die Brummi-Fahrer sollen ihre wöchentliche Ruhezeit nicht mehr im Truck, sondern in Hotels verbringen.

Die EU-Verkehrsminister haben sich auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lkw-Fahrern in Europa geeinigt. Die Brummi-Fahrer sollen ihre wöchentliche Ruhezeit nicht mehr im Truck, sondern in Hotels verbringen. U-Haft statt Versteck: Italienische Ermittler haben in Sizilien Dutzende Mitglieder der Cosa Nostra festgenommen - darunter Settimino Mineo. Er stand kurz vor seiner Einsetzung als neuer Mafiaboss.

Italienische Ermittler haben in Sizilien Dutzende Mitglieder der Cosa Nostra festgenommen - darunter Settimino Mineo. Er stand kurz vor seiner Einsetzung als neuer Mafiaboss. Bank statt Bolzplatz: Ex-Fußballer Stefan Effenberg heuert in der Finanzbranche an. Einem Medienbericht zufolge wird er Mitarbeiter der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden - und soll sich um Fußballfinanzierung kümmern.

Ex-Fußballer Stefan Effenberg heuert in der Finanzbranche an. Einem Medienbericht zufolge wird er Mitarbeiter der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden - und soll sich um Fußballfinanzierung kümmern. Merz statt Kramp-Karrenbauer: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat im Kampf um den CDU-Vorsitz jetzt auch öffentlich klar Position für den Kandidaten Friedrich Merz bezogen.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Reportagen, Essays

Warren Buffet? Das könnt ihr auch, liebe Rentner! Es muss endlich gerechter zugehen in Deutschland, findet Harald Schmidt. Deshalb hier gleich Vorschläge zur Vermögensvermehrung für alle.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Der Junge, mit dem der Syrienkrieg begann: Mouawiya Syasneh ist 13, als er Diktator Baschar al-Assad mit einem Graffito beleidigt: "Du bist als Nächster dran, Doktor!" Er wird gefeiert - und verteufelt, als der Krieg losbricht. Wie ist es ihm danach ergangen? Lesen Sie hier die Geschichte von Claas Relotius, der damit den Reporterpreis 2018 in der Kategorie "Beste Reportage" gewonnen hat.

Länder, stellt euch nicht so an: Der Bund will mehr Geld ins Schulsystem geben dürfen - und dafür das Grundgesetz ändern. Mehrere Länder sträuben sich dagegen. Sie wollen sich nicht reinreden lassen. Schade, meint meine Kollegin Heike Klovert.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Football Leaks: Ein sexistischer Spruch gegenüber der Welt-Fußballerin Ada Hegerberg hat für Irritationen gesorgt. Doch schon vor zwei Jahren erlebte die Norwegerin eine groteske Missachtung ihrer Leistung - durch den Weltverband.

Der Hass-Regent: Wie konnte der radikale Außenseiter Jair Bolsonaro zum neuen Präsidenten Brasiliens gewählt werden? Und denkt er wirklich so, wie er spricht?

MARCELO SAYAO/EPA-EFE/REX Jair Bolsonaro

Auf dem Weg zur Rücken-OP? Dann besser nicht unters Messer: Viele Rückenoperationen sind unnötig. Warum Ärzte sie dennoch häufig empfehlen - und wie Sie sich wehren können.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun können: Weihnachtsgeschenke kaufen. Falls Sie Computer- und Konsolenspiele als Geschenke unter den Christbaum legen wollen, aber keine Ahnung haben, hat mein Kollege Markus Böhm sieben Tipps, die helfen, Pannen und Enttäuschungen zu vermeiden.

picture alliance / dpa Weihnachtsgeschenke

Was Sie sonst tun können: Das vierte Türchen am SPIEGEL-Plus-Weihnachtskalender öffnen. Silke Fokken und Armin Himmelrath erklären Ihnen, wie Sie am besten durch den Weihnachtsfeier-Irrsinn im Büro, in der Kita oder im Sportverein kommen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Dominik Peters vom Daily-Team

