Das Thema des Tages: Theresa Mays Endspiel

Die Uhr tickt. Obwohl die EU den Briten einen Aufschub gewähren will, bleibt Theresa May nicht mehr viel Zeit, um ihren Brexit-Deal zu retten. Spätestens am 22. Mai läuft die Frist ab. Und auch für May selbst wird es immer enger. Langjährige Weggefährten sind sich sicher, die Premierministerin wird nicht mehr lange im Amt überleben. May selbst hat ebenfalls vor dem Parlament bereits angedeutet, dass ihre Tage als Regierungschefin womöglich gezählt seien. Die möglichen Nachfolger bringen sich bereits in Stellung. Darunter mindestens eine Handvoll amtierender Minister. Wer May ins Amt folgen könnte, hat mein Kollege Jörg Schindler aufgeschrieben. Fest steht: Europa muss sich auf einiges gefasst machen.

Bevor es allerdings zum Machtwechsel in Großbritannien kommt, könnte es May doch noch gelingen, ihr Scheidungsabkommen mit der EU durchzudrücken. Wie gut ihre Chancen stehen und was der neue Brexit-Plan vorsieht, erklärt mein Kollege Kevin Hagen hier.

Eine wichtige Frage im Hin und Her um den Brexit dreht sich um die Europawahl. Kanzlerin Angela Merkel drängt die Briten daher zur Klarheit. Es brauche Rechtssicherheit, die Wahl dürfe nicht anfechtbar sein, sagte Merkel in Brüssel. Das allerdings könnte passieren, wenn sich die Briten doch noch an der Abstimmung über ein neues Europaparlament beteiligen würden. Die möglichen Folgen beschreibt mein Kollege Peter Müller hier.

Die Zahl des Tages: 104

So alt ist Anne Brokenbrow, die im englischen Bristol festgenommen wurde. Angestellt hat die alte Dame allerdings nichts. Sie wollte einfach wissen, wie es sich anfühlt, wenn man festgenommen wird. Die Polizei hat ihr diesen Herzenswunsch nun erfüllt - mit Blaulicht und Sirenen.

News: Was Sie heute wissen müssen

1000 Euro für eine gefälschte Spendenquittung: Im Spendenskandal um AfD-Chef Jörg Meuthen wurden dem Bundestag offenbar gleich mehrere falsche Unterstützerlisten vorgelegt. Nach Informationen des SPIEGEL und des ARD-Magazins "Report Mainz" haben Strohleute als Namensgeber auf Spendenbescheinigungen für eine Werbekampagne fungiert, die dem AfD-Chef diente. Im Gegenzug sollen die vermeintlichen Finanziers 1000 Euro erhalten haben.

Frankreich verhängt Demoverbote für Gelbwesten: Der neue Pariser Polizeipräsident will verhindern, dass es bei den Protesten zu neuen Gewaltausbrüchen kommt. Mehrere Straßen sind daher für die Demonstranten gesperrt.

Bahn will eine weitere Milliarde Schulden machen: Der Bahn fehlt für dringende Investitionen in Züge und Gleise das Geld. Nach SPIEGEL-Informationen will es sich der Konzern deshalb leihen - und die vom Parlament gesetzte Verschuldungsgrenze übersteigt.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wann wird Deutschland rot? Die Frage ist nicht, ob Finanzminister Olaf Scholz Defizite im Etat einfährt, sondern wann - und wie gut die Schulden dann investiert sind. Höchste Zeit, das Land darauf vorzubereiten, findet unser Kolumnist Thomas Fricke.

Ich war dabei, ich weiß, wovon ich spreche: In seiner Videokolumne geht Harald Schmidt der Frage nach, was im Kreißsaal wirklich zählt. Seine Antwort gibt es hier.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Im Geheimlabor der Stiftung Warentest: Die Tester der Nation untersuchen Olivenöl, Matratzen und Riester-Sparverträge; Millionen Verbraucher hören auf ihr Urteil.

Die braune Verschwörung: Der Attentäter, der in Neuseeland ein Massaker angerichtet hat, wird im rechtsextremen Milieu verehrt - auch in Deutschland. Wie die Szene inzwischen global vernetzt ist, lesen Sie hier in der SPIEGEL-Titelstory.

Was wollen Sie eigentlich genau, Frau Kramp-Karrenbauer? Die CDU-Chefin erklärt, ob Ungarns Regierungschef Viktor Orbán eine letzte Chance verdient, warum sie mehr für Rüstung ausgeben will und was sie an den Klimaprotesten der Schüler stört. Hier geht es zum Interview.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Gruseln Sie sich ein bisschen: Der Horrorfilm "Wir" läuft seit Donnerstag im Kino. In dem zweiten Film von Regisseur Jordan Peele wird eine US-amerikanische Vorzeigefamilie von ihren blutrünstigen Doppelgängern verfolgt. Ein herausragender Film, findet meine Kollegin Hannah Pilarczyk.

Das können Sie lesen: "Schäfchen im Trockenen" von Anke Stelling. In dem Buch geht es um eine Schriftstellerin, deren Freundeskreis im Prenzlauer Berg sich von ihr abwendet, weil sie über sie geschrieben hat. Für die Jury der Buchmesse ist das Buch ein "scharfkantiger, harscher Roman, der wehtun will und wehtun muss". Sie kennen das Buch schon? Kein Problem. Meine Kollegen aus dem Kulturressort haben die wichtigsten Bücher der Saison für Sie zusammengestellt.

