wann wird der Mensch zum Menschen? Wann entwickelt sich seine Persönlichkeit, seine Intelligenz? Im Kindergarten, in der Schule?

Im Video: Die Diplom-Sozialpädagogin und Babylotsin Carmen Canelas erzählt über ihre Arbeit im Marienkrankenhaus in Hamburg.

Video Helena Manhartsberger

Es gibt da verschiedene Theorien. In unserer Titelgeschichte beleuchten wir die früheste Phase, die neun Monate im Mutterbauch. Forscher haben entschlüsselt, was dort mit dem Kind passiert, vor allem, wie sich das Befinden der Mutter auf seine Entwicklung auswirkt. Die Überschrift des Textes lautet: Chill mal, Mama. Das ist wohl der entscheidende Satz.

Eine "neue Anne Frank"?

Es gibt Gesichter, die einen unendlich traurig machen, weil so viel Traurigkeit aus ihnen scheint. Als ich bei der Heftvorlage die Fotos von Nadia Murad sah, konnte ich erst einmal nichts sagen. Ich habe sie nur angestarrt. Nadia Murad ist Jesidin, wurde von Kämpfern des IS entführt und über Monate vergewaltigt. Sie konnte fliehen und reist nun als Uno-Sonderbotschafterin um die Welt, um auf das Schicksal ihres Volkes aufmerksam zu machen.

Sie ist 24 Jahre alt, und das glaubt man nicht, wenn man die Fotos sieht. Keine 24-Jährige darf so schauen wie Nadia Murad. Kein Mensch darf so schauen.

Nadia Murad

Meine Kollegin Katrin Kuntz hat Nadia Murad auf ihrer Tour begleitet. Leider musste sie feststellen, dass sich Murad nun in den Händen von PR-Experten befindet, die aus ihr, der Name fällt, eine neue Anne Frank machen wollen. Opfer eines Holocausts, aber lebend. Es soll ein Buch und einen Film geben. Nadia Murad ist nun eine Marketingfigur.

Erst der IS, jetzt der Kapitalismus mit seinen Instrumenten. Ich will das überhaupt nicht vergleichen. Aber nicht nur die schreckliche Vergangenheit macht Nadia Murad traurig.

Wolfsburger Selbstherrlichkeit

Das Schweigen des Martin Winterkorn könnte teuer werden, für ihn, für Volkswagen. Die Frage ist, wann der ehemalige Konzernchef gewusst hat, in welch gigantischem Ausmaß VW seine Kunden und die Behörden mit Dieselfahrzeugen betrog. Und wie lange hat es dann gedauert, bis er die Öffentlichkeit informierte. Meine Kollegen aus dem Wirtschaftsressort haben Indizien zusammengetragen, dass er womöglich zu lange gewartet hat, und das wäre strafbar. Aktionäre könnten Milliarden Euros Schadensersatz fordern.

VW-Gelände in Wolfsburg

Zudem hat Volkswagen in Luxemburg ein kleines Firmenimperium errichtet. Warum wohl? In Luxemburg kann man Steuern sparen. Für ein Unternehmen, das zu einem großen Teil dem Staat gehört, wäre das besonders dreist. Zwei Geschichten über Volkswagen, zweimal entsteht der Eindruck von Selbstherrlichkeit, von Verachtung gegenüber dem Staat und den Kunden. Wenn man sieht, wie widerwillig der Konzern seine Vergangenheit aufarbeitet, hat man nicht das Gefühl, dass die Führung wirklich verstanden hat.

Ein Crash wird kommen

Kaufen? Verkaufen? Hält der Börsenboom weiter an? Kommt der Crash? Der Crash wird kommen, das ist gleichsam ein Naturgesetz, aber wann und wäre das so schlimm für Aktionäre? Diesen Fragen geht Anne Seith im Aufmacher des Wirtschaftsteils nach. Experten erzählen, wie sich Geldanleger jetzt verhalten sollten. Ein nützlicher Text.

Angst vor Luftballons

Vor hundert Jahren haben ein paar entschlossene Männer begonnen, die Welt zu verändern. Ihr Anführer hieß Lenin. Am Ende seiner Revolution verfügte der Kommunismus über einen Staat, die Sowjetunion, die sich später mit dem Warschauer Pakt über halb Europa ausbreitete und den Westen in aller Welt herausforderte. Es gibt nicht viele Ereignisse in der Geschichte, die ein Jahrhundert so geprägt haben wie die russische Revolution das 20.

Unser Korrespondent in Moskau, Christian Esch, erzählt in einem großen Report nicht nur von jenen Ereignissen, er verknüpft sie mit dem Russland von heute, mit Präsident Putin, der die russische Revolution nicht groß feiern mag, weil er Angst hat vor der nächsten Revolution. Rote Luftballons spielen dabei eine gewisse Rolle.

Gewinner des Tages

Aus Franz Hubert Wolfgang Remling wird Wolfgang Petry wird Franz Hubert Wolfgang Remling wird Pete Wolf. Ein Leben in vier Namen. Franz Hubert Wolfgang Remling war ein Mensch wie du und ich. Das hat ihm verständlicherweise nicht gereicht, weshalb er Schlager gesungen hat. Als Wolfgang Petry sang er Sätze wie "du spielst mit meinen Gefühlen" oder sang "Hölle, Hölle, Hölle".

Remling/Petry/Wolf

Das hat ihm eines Tages nicht mehr gefallen, verständlicherweise, er wurde wieder Franz Hubert Wolfgang Remling, war wieder ein bisschen wie du und ich, hielt das aber nicht lange aus, und nun singt er Bluesrock unter dem Namen Pete Wolf. Eines Tages wird er vielleicht Wolf Peter heißen und "Die schöne Müllerin" von Franz Schubert singen. Maren Keller hat ihn im neuen SPIEGEL wunderbar porträtiert, Remling/Petry/Wolf ist mein Gewinner des Tages, weil er sich so schön neu erfinden kann.

Zum Schluss ein Tipp für Sie

Herzlich

stellv. Chefredakteur

DER SPIEGEL

DER SPIEGEL