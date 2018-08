hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages auf einen Blick, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

So stellt sich Bundestrainer Löw die Nationalmannschaft der Zukunft vor

Es sollte die große WM-Analyse sein, und die Erwartungen daran erschienen noch größer angesichts der Tatsache, dass Joachim Löw seit dem historischen Aus der deutschen Elf in Russland geschwiegen hatte. Während der Rest des Landes über die Zukunft der Mannschaft diskutierte, über Mesut Özil, über Rassismus beim DFB.

Heute dann, bei der lang erwarteten Pressekonferenz, gestand Löw schwere Fehler ein. Er habe zu starr auf Ballbesitzfußball gesetzt und es nicht fertiggebracht, "den Enthusiasmus zu schüren".

Mein Kollege Peter Ahrens schreibt, eine tiefschürfende Aufarbeitung "hätte man sich anders vorgestellt". Seine Analyse.

Das gilt auch im Fall Özil. Löw wand sich, sagte: "Mit seinem Vorwurf über Rassismus hat Mesut ganz einfach auch überzogen." Es habe in der Mannschaft nie auch nur einen Ansatz von Rassismus gegeben. Das Statement.

Löw gab außerdem seinen Kader für die Länderspiele gegen Frankreich und Peru im September bekannt. Sechs Spieler, die noch bei der WM dabei waren, wurden gestrichen. Einer davon: Sami Khedira.

Was genau lief falsch im deutschen Team bei der Fußball-WM? Eine Rekonstruktion.

Die Zahl des Tages

80

So viel Prozent der Befragten einer EU-Umfrage haben sich gegen die Zeitumstellung ausgesprochen. Was machen Sommer- und Winterzeit mit unserem Körper? Hier geht es zum Interview.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Eine Zäsur findet nicht statt: Die Silvesternacht in Köln sei eine Zäsur gewesen, sagen viele. Das sollte auch für den Augustabend in Chemnitz gelten. Stattdessen wird ein strukturelles gesellschaftliches Naziproblem systematisch verharmlost. Von Sascha Lobo.

Jetzt können die Franzosen einpacken: Harald Schmidt über Joachim Löw und seine runderneuerte Fußballnationalmannschaft. Hier ist das Video.

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Das Wunder des Hörens: Nach jahrzehntelanger Suche hat ein Harvard-Forscher eine Art molekularen Übersetzer im Ohr gefunden. Er sorgt dafür, dass sich Schallwellen in Meeresrauschen, Sprache oder Sinfonien verwandeln. Von Johann Grolle.

Wenn ein Brand die Existenz vernichtet: Die kalifornischen Wildfeuer ebnen halbe Städte zu Staub, sie treffen Menschen wie Steve Rahmn und seine Familie. Wie fängt man bei null wieder an? Von Guido Mingels .

Timothy Archibald/ DER SPIEGEL Steve und Michelle Rahmn mit Sohn.

MEIN ABEND

Die Empfehlung für Ihren Feierabend

Was Sie sehen könnten: In Venedig starten heute die 75. Filmfestspiele. Alle Höhepunkte können Sie bei SPIEGEL ONLINE nachlesen. Und zur Einstimmung "The Shape of Water" gucken - den Gewinner des Goldenen Löwen 2017.

Twentieth Century Fox Szene aus "The Shape of Water"

Was Sie hören könnten: "1981", das gemeinsame Album der Künstler Marteria und Casper. "Trotz einiger starker Momente", schreibt mein Kollege Dennis Pohl, zeige das Album, "wie weit deutscher Hip-Hop im internationalen Vergleich mittlerweile zurück hängt". Hier können Sie reinhören.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

